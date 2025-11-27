Revelan las marcas de autos más confiables en México 2025, también los que tienen más problemas

“Si bien los principales problemas varían entre generaciones, los clientes de la Generación Z esperan más de su vehículo en términos de tecnología, ya que el problema más frecuente para este grupo es la falta de tomas de corriente/puertos USB dentro del vehículo”, explicó el director general y country manager de J.D. Power de México, Gerardo Gómez.

El Estudio de Calidad y Confiabilidad del VehículoSM (VDS) México 2025 , que tomó en cuenta los problemas reportados por los propietarios originales de vehículos de un año a 36 meses, arroja que los autos híbridos tienen el mejor desempeño en confiabilidad, especialmente en aspectos como la experiencia de manejo y el tren motriz.

¿Qué analiza el estudio?

El más reciente estudio, hecho por la empresa líder en datos a nivel mundial en el sector automotriz, detalla que se examinaron 184 problemas específicos agrupados en nueve categorías principales del vehículo: exterior, experiencia de manejo, funciones/controles/pantallas (FCD), asistencia de manejo, infoentretenimiento, asientos, climatización, interior y tren motriz.

La confiabilidad general se determina por el número de problemas experimentados por cada 100 vehículos; una puntuación más baja refleja una mayor calidad.

Marcas mejor posicionadas

Mercedes-Benz ocupa el primer lugar en confiabilidad del vehículo entre las marcas de lujo por tercer año consecutivo.

Peugeot encabeza la confiabilidad del vehículo entre las marcas de volumen. SEAT se ubica en la segunda posición y JAC ocupa la tercera posición.

Los siguientes en la lista son:

Jeep

Chirey

Volkswagen

Kia

Nissan

Ford

Renault

Modelo Mejor Evaluado

A continuación, se enumeran los modelos mejor evaluados en cada segmento.

Sub-Compacto Básico: Nissan March

Sub-Compacto Superior: Volkswagen Polo

Compacto: Toyota Prius

SUV Básico: Volkswagen Taos

Crossover: Volkswagen Taigun

SUV Compacto: Toyota RAV4

Marcas peor posicionadas

Hyundai

Mazda

Honda

Chevrolet

Fiat

MG Motor

Dodge

RAM

¿Qué pasa con los autos híbridos?

La investigación detalla que los autos híbridos atraen más al consumidor En comparación con otros tipos de motorización ya que representan 60% de recompra por parte de los clientes. En contraste, los vehículos con motor de combustión interna presentan más problemas y una intención de recompra menor con 47%.