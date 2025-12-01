Nuevo código compartido de Aeroméxico y SAS expande opciones de viaje entre México y Escandinavia

Aeroméxico y Scandinavian Airlines (SAS) anunciaron el lanzamiento de un acuerdo de código compartido que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2025. Para ambas compañías, el movimiento apunta a acelerar el flujo de viajeros entre México y los países escandinavos, un mercado con creciente demanda por viajes de negocios, turismo cultural y rutas multinodales hacia Europa y Asia.
El acuerdo permitirá que los pasajeros de SAS conecten con la Ciudad de México desde Copenhague, Estocolmo y Oslo mediante escalas en aeropuertos de Estados Unidos y Canadá, como San Francisco, Boston, Seattle, Newark, Chicago, Toronto o Miami. A la vez, los clientes de Aeroméxico podrán acceder con mayor facilidad a la red que SAS opera en Dinamarca, Noruega y Suecia, tres mercados donde la aerolínea europea mantiene rutas consolidadas y un hub estratégico en Copenhague.