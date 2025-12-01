Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Nuevo código compartido de Aeroméxico y SAS expande opciones de viaje entre México y Escandinavia

El nuevo código compartido permitirá conexiones ágiles entre México y los países escandinavos, con acceso ampliado a rutas de ambas aerolíneas, así como beneficios de lealtad.
lun 01 diciembre 2025 12:04 PM
Nuevo código compartido de Aeroméxico y SAS expande opciones de viaje entre México y Escandinavia
El acuerdo de código compartido promete dinamizar el flujo de pasajeros entre ambos mercados a partir de diciembre. (Paola García/Reuters)

Aeroméxico y Scandinavian Airlines (SAS) anunciaron el lanzamiento de un acuerdo de código compartido que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2025. Para ambas compañías, el movimiento apunta a acelerar el flujo de viajeros entre México y los países escandinavos, un mercado con creciente demanda por viajes de negocios, turismo cultural y rutas multinodales hacia Europa y Asia.

El acuerdo permitirá que los pasajeros de SAS conecten con la Ciudad de México desde Copenhague, Estocolmo y Oslo mediante escalas en aeropuertos de Estados Unidos y Canadá, como San Francisco, Boston, Seattle, Newark, Chicago, Toronto o Miami. A la vez, los clientes de Aeroméxico podrán acceder con mayor facilidad a la red que SAS opera en Dinamarca, Noruega y Suecia, tres mercados donde la aerolínea europea mantiene rutas consolidadas y un hub estratégico en Copenhague.

Publicidad

La compañía escandinava ve en esta expansión una oportunidad para apuntalar su presencia transatlántica. “Los pasajeros ahora podrán conectar con la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, así como con numerosos destinos culturales e históricos de esta región”, señaló Paul Verhagen, vicepresidente Ejecutivo y director Comercial de SAS.

Aeroméxico, por su parte, busca diversificar su oferta internacional y atraer más viajeros hacia el país. “Este acuerdo nos acerca a una mayor variedad de destinos y atrae a viajeros de los países escandinavos”, comentó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente Senior de Ventas Globales. Recordó que la empresa suma ya 14 socios en acuerdos de código compartido, un mecanismo clave para ampliar alcance sin depender solo de rutas propias.

Ambas aerolíneas destacaron que los clientes podrán viajar con un solo boleto y documentar equipaje hasta destino final, lo que reduce tiempos y fricciones operativas. Además, los socios de Aeroméxico Rewards y Eurobonus podrán acumular y redimir puntos, acceder a salones y obtener abordaje prioritario dentro del ecosistema SkyTeam.

Los boletos ya están disponibles en los canales oficiales de ambas compañías, con viajes efectivos a partir del 6 de diciembre. Para los dos operadores, el acuerdo se convierte en una herramienta para competir en rutas de largo alcance, donde la colaboración y la interconexión determinan la capacidad de atraer a viajeros frecuentes y mejorar la rentabilidad transatlántica.

Publicidad

Tags

GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad