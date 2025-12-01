Nuevo código compartido de Aeroméxico y SAS expande opciones de viaje entre México y Escandinavia

La compañía escandinava ve en esta expansión una oportunidad para apuntalar su presencia transatlántica. “Los pasajeros ahora podrán conectar con la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, así como con numerosos destinos culturales e históricos de esta región”, señaló Paul Verhagen, vicepresidente Ejecutivo y director Comercial de SAS.

Aeroméxico, por su parte, busca diversificar su oferta internacional y atraer más viajeros hacia el país. “Este acuerdo nos acerca a una mayor variedad de destinos y atrae a viajeros de los países escandinavos”, comentó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente Senior de Ventas Globales. Recordó que la empresa suma ya 14 socios en acuerdos de código compartido, un mecanismo clave para ampliar alcance sin depender solo de rutas propias.

Ambas aerolíneas destacaron que los clientes podrán viajar con un solo boleto y documentar equipaje hasta destino final, lo que reduce tiempos y fricciones operativas. Además, los socios de Aeroméxico Rewards y Eurobonus podrán acumular y redimir puntos, acceder a salones y obtener abordaje prioritario dentro del ecosistema SkyTeam.

Los boletos ya están disponibles en los canales oficiales de ambas compañías, con viajes efectivos a partir del 6 de diciembre. Para los dos operadores, el acuerdo se convierte en una herramienta para competir en rutas de largo alcance, donde la colaboración y la interconexión determinan la capacidad de atraer a viajeros frecuentes y mejorar la rentabilidad transatlántica.