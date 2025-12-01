Qué autos estarán exentos del pago de tenencia en 2026 en CDMX: los modelos por marca que se librarían

Durante años, el subsidio se mantuvo anclado a un precio que dejó de representar la estructura real del mercado. Tras el alza generalizada de precios posteriores a la pandemia —marcada por disrupciones logísticas, mayor costo de insumos y encarecimiento del financiamiento— prácticamente ningún vehículo nuevo quedó por debajo de los 250,000 pesos.

En la práctica, solo el Renault Kwid se mantuvo dentro de ese rango con un precio de 247,500 pesos, lo que restringió aún más un beneficio fiscal insuficiente y terminó empujando a compradores a emplacar en entidades con mayores exenciones, como Estado de México y Morelos.

El giro para 2026 permitiría que autos compactos, hatchbacks y SUV subcompactas —segmentos de mayor volumen en México— entrarían de lleno en la franja exenta.

En términos comerciales, las marcas ganarían un nuevo argumento de venta. La posibilidad de ofrecer unidades “exentas de tenencia” con un refrendo fijo de 760 pesos puede convertirse en un incentivo para atraer a compradores sensibles al costo anual de propiedad, que incluye pago de impuestos y de mantenimiento.

Qué autos no pagarían tenencia en 2026

En México hay alrededor de 60 marcas de vehículos con una oferta que supera los 600 modelos. Sin embargo, 10 de ellas concentran cerca del 80% de las ventas en México, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Con el nuevo umbral de 550,000 pesos, buena parte del portafolio de autos compactos y SUV de estas 10 marcas alcanzaría por primera vez ese beneficio. A continuación la lista:

Nissan

March 2026 — $251,900

Magnite 2026 — $349,900

Versa 2026 — $292,900

V-Drive 2026 — $285,900

Sentra 2026 — $362,900

Kicks 2026 (versión de entrada Sense CVT) — $535,900

NP300 Chasis TM – $446,900

Chevrolet

Aveo 2026 — $272,400

Onix 2026 — $343,100

Groove 2026 — $389,900

Captiva 2026 — $412,900

Spark EUV 2026 — $449,900

Trax 2026 — $469,900

Tracker 2026 — $520,900

Volkswagen

Virtus 2025 — $349,990

Jetta 2026 — $439,490

Tera 2026 — $386,990

Taigun 2025 — $398,890

Nivus 2026 — $480,490

Taos 2026 — $491,490

Saveiro 2026 — $341,490

Toyota

Yaris Hatchback 2026 — $320,500

Yaris Sedán 2026 — $321,700

Avanza 2026 — $361,300

Raize 2026 — $384,400

Corolla 2026 — $425,600

Corolla Cross 2026 — $544,000

Hilux 2026 — $496,400

Kia

Sonet 2026 — $392,200

K3 Sedán 2026 — $302,000

K3 Hatchback 2026 — $353,500

K4 Sedán 2026 — $405,700

K4 Hatchback — $528,900

Seltos 2026 — $469,900

Mazda

Mazda2 Sedán 2026 — $301,900

Mazda2 Hatchback 2026 — $331,900

Mazda3 Sedán 2026 — $403,900

Mazda3 Hatchback 2026 — $458,900

Mazda CX-3 2026 — $392,900

Mazda CX-30 2026 — $441,900

Stellantis

Jeep Renegade 2026 — $446,900

Jeep Compass 2026 — $531,900

Fiat Argo 2026 — $321,900

Fiat Pulse 2026 — $335,90

Fiat Fastback 2026 — $442,900

Dodge Attitude 2026 — $383,900

Dodge Journey 2026 — $406,900

Peugeot 2008 2026 — $479,900

Peugeot 3008 2026 — $530,400

Peugeot Rifter 2025 — $409,400

Peugeot Partner 2025 — $384,400

Hyundai

Grand i10 Sedán 2026 — $97,700

Grand i10 Hatchback 2026 — $369,600

Creta 2026 — $432,700

Creta Grand 2026 — $497,000

MG

MG 3 2025 — $299,900

MG 5 2025 — $299,900

MG ZS 2025 — $484,900

MG ONE 2024 — $495,900

RX5 — $489,900

Honda

City 2026 — $408,900

BR-V 2026 — $488,900

