Qué autos estarán exentos del pago de tenencia en 2026 en CDMX: los modelos por marca que se librarían

Durante años, el subsidio se mantuvo anclado a un precio que dejó de representar la estructura real del mercado. Tras el alza generalizada de precios posteriores a la pandemia —marcada por disrupciones logísticas, mayor costo de insumos y encarecimiento del financiamiento— prácticamente ningún vehículo nuevo quedó por debajo de los 250,000 pesos.
En la práctica, solo el Renault Kwid se mantuvo dentro de ese rango con un precio de 247,500 pesos, lo que restringió aún más un beneficio fiscal insuficiente y terminó empujando a compradores a emplacar en entidades con mayores exenciones, como Estado de México y Morelos.
El giro para 2026 permitiría que autos compactos, hatchbacks y SUV subcompactas —segmentos de mayor volumen en México— entrarían de lleno en la franja exenta.
En términos comerciales, las marcas ganarían un nuevo argumento de venta. La posibilidad de ofrecer unidades “exentas de tenencia” con un refrendo fijo de 760 pesos puede convertirse en un incentivo para atraer a compradores sensibles al costo anual de propiedad, que incluye pago de impuestos y de mantenimiento.
Qué autos no pagarían tenencia en 2026
En México hay alrededor de 60 marcas de vehículos con una oferta que supera los 600 modelos. Sin embargo, 10 de ellas concentran cerca del 80% de las ventas en México, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Con el nuevo umbral de 550,000 pesos, buena parte del portafolio de autos compactos y SUV de estas 10 marcas alcanzaría por primera vez ese beneficio. A continuación la lista:
Nissan
March 2026 — $251,900
Magnite 2026 — $349,900
Versa 2026 — $292,900
V-Drive 2026 — $285,900
Sentra 2026 — $362,900
Kicks 2026 (versión de entrada Sense CVT) — $535,900
NP300 Chasis TM – $446,900
Chevrolet
Aveo 2026 — $272,400
Onix 2026 — $343,100
Groove 2026 — $389,900
Captiva 2026 — $412,900
Spark EUV 2026 — $449,900
Trax 2026 — $469,900
Tracker 2026 — $520,900
Volkswagen
Virtus 2025 — $349,990
Jetta 2026 — $439,490
Tera 2026 — $386,990
Taigun 2025 — $398,890
Nivus 2026 — $480,490
Taos 2026 — $491,490
Saveiro 2026 — $341,490
Toyota
Yaris Hatchback 2026 — $320,500
Yaris Sedán 2026 — $321,700
Avanza 2026 — $361,300
Raize 2026 — $384,400
Corolla 2026 — $425,600
Corolla Cross 2026 — $544,000
Hilux 2026 — $496,400
Kia
Sonet 2026 — $392,200
K3 Sedán 2026 — $302,000
K3 Hatchback 2026 — $353,500
K4 Sedán 2026 — $405,700
K4 Hatchback — $528,900
Seltos 2026 — $469,900
Mazda
Mazda2 Sedán 2026 — $301,900
Mazda2 Hatchback 2026 — $331,900
Mazda3 Sedán 2026 — $403,900
Mazda3 Hatchback 2026 — $458,900
Mazda CX-3 2026 — $392,900
Mazda CX-30 2026 — $441,900
Stellantis
Jeep Renegade 2026 — $446,900
Jeep Compass 2026 — $531,900
Fiat Argo 2026 — $321,900
Fiat Pulse 2026 — $335,90
Fiat Fastback 2026 — $442,900
Dodge Attitude 2026 — $383,900
Dodge Journey 2026 — $406,900
Peugeot 2008 2026 — $479,900
Peugeot 3008 2026 — $530,400
Peugeot Rifter 2025 — $409,400
Peugeot Partner 2025 — $384,400
Hyundai
Grand i10 Sedán 2026 — $97,700
Grand i10 Hatchback 2026 — $369,600
Creta 2026 — $432,700
Creta Grand 2026 — $497,000
MG
MG 3 2025 — $299,900
MG 5 2025 — $299,900
MG ZS 2025 — $484,900
MG ONE 2024 — $495,900
RX5 — $489,900
Honda
City 2026 — $408,900
BR-V 2026 — $488,900