¿Quién es el dueño de Rotoplas?

Rotoplas, con más de 40 años en el mercado, es un referente en el sector de tinacos y cisternas en México. Aunque la empresa cuenta con varios accionistas, hay una figura que se ha mantenido como su rostro más visible: Carlos Rojas Mota Velasco, fundador de la compañía y actual presidente del consejo de administración, según la página de la empresa .

Hasta 2019, Rojas Mota Velasco también ocupó el cargo de director general, según datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Su influencia y trayectoria le valieron el lugar 28 en el ranking 2025 de los 100 empresarios más importantes de México, elaborado por la revista Expansión. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, y ha logrado mantener la visión familiar en la empresa.

Desde 2019, la dirección general recayó en su hijo, Carlos Rojas Aboumrad, quien asumió el cargo de CEO, asegurando que Rotoplas siga bajo el liderazgo de la familia y consolidando su posición como marca líder en el mercado mexicano.

Breve historia de Rotoplas

De acuerdo con su página web , Rotoplas surgió en 1978 con el objetivo de innovar en el almacenamiento de agua. En 1989 lanzó su primer tinaco de polietileno, que rápidamente se convirtió en un producto ampliamente utilizado en México. Durante los años 90, la empresa expandió su presencia con múltiples plantas y más de 3 mil puntos de venta, al tiempo que inició su crecimiento internacional con instalaciones en Guatemala y Argentina.

A finales de la década, la creación de un Centro de Investigación y Desarrollo permitió ampliar su portafolio, incorporando purificadores, bombas y filtros. En los años siguientes, Rotoplas diversificó sus productos, modernizó sus operaciones con sistemas de gestión avanzados y adquirió empresas estratégicas en América Latina y Canadá, reforzando su capacidad en tratamiento y purificación de agua.

La empresa también ha incorporado medidas de sostenibilidad, como el uso de paneles solares en sus plantas y la emisión de instrumentos financieros vinculados a objetivos ambientales. En 2019, la dirección general pasó a Carlos Rojas Aboumrad, hijo del fundador, marcando una transición generacional mientras continuaba la expansión regional con nuevas plantas en Nicaragua y Argentina.

Hoy, Rotoplas se mantiene como un referente en soluciones de almacenamiento y conducción de agua en México y América Latina, con más de 40 años de historia que combinan crecimiento industrial, innovación y presencia regional. Aunque en años recientes no la ha pasado del todo bien.

Rotoplas retrocede en el ranking de las 500 empresas

Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , Rotoplas descendió del lugar 280 al 309, reflejando los desafíos recientes que ha enfrentado la compañía.

El informe anual de Rotoplas señala que en 2024 la empresa reportó ingresos netos por 11,200.7 millones de pesos. Aunque la cifra parece elevada para el público general, representa una caída del 7.8% respecto a 2023, lo que evidencia que incluso marcas consolidadas pueden registrar retrocesos en su desempeño financiero.

No obstante, estos resultados también reflejan la transformación que está experimentando la compañía, al diversificar su negocio más allá de los tradicionales tinacos hacia soluciones de riego y sostenibilidad.

El nuevo negocio de Rotoplas ya no son los tinacos

Durante décadas, Rotoplas fue sinónimo de tinacos y almacenamiento de agua en México. Hoy, la compañía ha reorientado su negocio hacia soluciones de riego y sostenibilidad, impulsadas por la crisis hídrica global, señala la reportera Mara Echeverría de Expansión.

A través de Rieggo, su división agrícola, Rotoplas busca tecnificar el riego y optimizar el uso del agua en el campo. “El problema de falta de agua es grave y tiene un gran impacto económico”, afirma Eduardo Carrillo, director de Rieggo. La agricultura consume alrededor del 75% del agua en México, según la ONU, lo que hace clave la eficiencia hídrica.

Rieggo ofrece sistemas de riego de alta precisión, proyectos de agricultura protegida y soluciones llave en mano para mejorar rendimientos. La adopción tecnológica, antes limitada, ahora avanza gracias a la apertura de los agricultores y la demostración de beneficios económicos.

Los resultados ya se reflejan: en 2024, Rieggo y Bebbia, su división de purificación de agua, crecieron 43.6% en ingresos, mientras que las ventas de tinacos cayeron 10.6%. Rotoplas muestra así que su futuro depende más de soluciones estratégicas para el agua que del almacenamiento tradicional.

Las lecciones que deja Rotoplas

La historia de Rotoplas deja varias enseñanzas sobre la gestión empresarial y la adaptación al cambio. La marca ha logrado consolidarse en la cultura mexicana, hasta convertirse en sinónimo de tinaco, lo que evidencia la importancia de construir un reconocimiento sólido.

Al mismo tiempo, la empresa muestra la relevancia de mantener continuidad en el liderazgo familiar, con la transición de Carlos Rojas Mota Velasco a su hijo Carlos Rojas Aboumrad, combinando experiencia con renovación.

Sin embargo, Rotoplas también ilustra los retos de la transformación y la diversificación. En 2024, sus ingresos cayeron 7.8% respecto a 2023, y las ventas de tinacos disminuyeron 10.6%, reflejando que incluso marcas consolidadas pueden enfrentar retrocesos financieros.

La compañía ha buscado compensar estos desafíos con nuevas áreas de negocio, como soluciones de riego y sostenibilidad a través de Rieggo, enfocadas en eficiencia hídrica y agricultura tecnificada.

La experiencia de Rotoplas demuestra que la combinación de identidad de marca, adaptación al mercado y diversificación estratégica es clave para enfrentar crisis y mantener relevancia, incluso en periodos de resultados negativos.