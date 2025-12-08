JAC ya está lista para la jornada laboral de 40 horas: esta es la estrategia para mejorar el ambiente en la empresa

La reforma llega justo en el momento en que la firma alista los cambios en la planta, enfocados al incremento de su producción acorde con la demanda que se vaya suscitando, de tal manera que el empresario subraya que esto se irá dando de forma coordinada y cumpliendo, ahora, con las nuevas regulaciones.

“Las reformas y los cambios consolidan nuestro plan de crecimiento, que está diseñado a partir de lo que el mercado va a demandar. Hoy la planta está lista para producir hasta 60,000 unidades anuales. Este año cerraremos en 30,000. Y conforme crezca la demanda, ajustamos con más estaciones de trabajo, más turnos o medios turnos, o turnos diferidos”, describe.

Para Massri, más allá de que ahora sea por ley tener un mayor énfasis en la calidad de los trabajos, JAC ya estaba consciente de la necesidad —y de los beneficios que ello implica— de contar con una cultura corporativa que busca privilegiar el bienestar de los trabajadores más allá de la remuneración económica.

“Esta reforma es muy adecuada porque no solo busca que la gente tenga un trabajo bien pagado, sino que se sienta cómoda y respaldada. Para nosotros es clave también la remuneración no económica: que estén a gusto y con una relación laboral sana”, comenta.

En la industria automotriz, las opiniones están divididas. El último estudio de Kelly muestra que solo 55% de las empresas del sector está de acuerdo con la medida; 27.75% dice estar parcialmente de acuerdo, 9.57% la rechaza y 7.66% no tiene postura definida. Para los escépticos, las cadenas de producción dependen más de continuidad que de eficiencia puntual.

Los datos del estudio recorren las preocupaciones: 29.67% de los líderes anticipa una reorganización de horarios que afectará toda la cadena, desde logística interna hasta abastecimiento de materiales. Otro 23.44% prevé un incremento directo en los costos laborales por nuevas contrataciones y mayores cuotas al IMSS.

Aunque para la firma hoy es sencillo cumplir con los nuevos lineamientos en materia laboral, pues el plan de crecimiento ya está en operación y los pormenores también van delineándose en tiempo real, para Massri la propuesta de que la reducción sea de manera gradual es un acierto para la iniciativa privada y para aquellos centros de manufactura enfocados al sector automotriz.

“Que se haga de forma paulatina es un acierto, porque nos permite adaptarnos. Pero no porque haya una reforma dejamos de hacer lo que creemos que es lo mejor para la gente. Estos planes son parte de un ecosistema al que debemos irnos acoplando”, subraya.

Sara Silva, directora de Mercadotecnia y Comunicación de JAC México, destaca que la firma alista un plan en su agenda corporativa para los años siguientes, que tendrá un especial enfoque en la cultura hacia dentro del negocio, centrándose en los colaboradores, lo cual, si bien es ajeno a la reforma laboral, comparte el mismo espíritu de buscar un mejor ambiente laboral.

“Estamos reforzando por qué somos la marca que se queda en México. Ese será un plan 2026–2030 que nos permitirá ampliar el panorama hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, para generar sentido de pertenencia y que eso se refleje hacia el exterior”, comenta.

Actualmente, la firma ya cuenta con incentivos para sus colaboradores como comedor, transporte, gimnasio, lugares de descanso y sala de lactancia, además de que realiza una serie de eventos con hijos de trabajadores con miras a generar una mayor relación con el personal.

Un nuevo cliente

Hoy, JAC es una de las cinco armadoras que aparecen en los reportes del Inegi que tuvieron un incremento en sus volúmenes de producción en lo que va del año, al totalizar 23,565 unidades ensambladas, lo que le representó un incremento de 2.1%. Las otras ocho armadoras registraron retrocesos, estando afectadas principalmente por la coyuntura comercial de este año con Estados Unidos y el Gobierno de Donald Trump.

La fórmula que JAC ha aprendido ha rendido frutos. Mientras las otras firmas se han enfocado en producir en México para exportar al país vecino del norte, la compañía ha centrado su manufactura y sus verticales de negocio únicamente en México.

Este lunes, JAC hizo entrega de 81 unidades Sunray a DHL, siendo la primera vez que la firma internacional de logística incorpora unidades de esta automotriz, lo que, desde la perspectiva de Massri, es producto de haber construido su ecosistema de manufactura tal y como lo ha hecho.

“Para DHL y para cualquier flotilla, contar con una planta que haga las modificaciones exactas para cada operador es fundamental. Además, tener refacciones a tiempo solo es posible cuando se ensambla localmente, y eso da certeza”, sostiene.

Estrategia de JAC México ante la reducción de la jornada laboral (Tzuara De Luna )

Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, resalta que la firma destinó 70 millones de euros en la incorporación de 1,000 nuevos vehículos para sus operaciones en el país, un presupuesto en el que, por primera vez, está contemplado JAC.

Resalta que, por los cambios normativos que ya solo permiten la utilización de diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA), lo que amerita motorización Euro 6 y EPA 10, se tuvieron que realizar una serie de pruebas para probar vehículos con este tipo de tecnologías, un proceso en el que JAC llamó la atención.

“Al pasar a Euro 6, el motor se comporta distinto y todo debe probarse de nuevo, es como empezar de cero. Hicimos las pruebas y el perfil de JAC resultó muy bueno. Ahí es cuando dices: ‘Puedo competir’, porque nosotros no estamos casados con nadie: elegimos al que nos da el mejor vehículo”, comenta a Expansión.

Al ser cuestionado sobre si en el futuro será posible ver más unidades JAC con el brandeo correspondiente de DHL, el directivo, al terminar una conferencia de prensa, dijo: “Si no fuera así, no estaría aquí”.