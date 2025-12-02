Publicidad

Tecnología

‘Hablar en IA’ será más importante que saber un segundo idioma

A la hora de buscar trabajo, muchas empresas buscan que los candidatos hablen inglés, portugués y ahora también IA.
mar 02 diciembre 2025 10:44 AM
Hablar un segundo idioma ya no será tan importante: esta otra habilidad será más valiosa en el mercado laboral
Datos de Google Cloud señalan que registraron 155,000 millones de dólares en nuevos contratos (“backlogs”) ligados a la adopción tecnológica, de los cuales, 13 productos del portafolio ya superan los 1,000 millones de dólares anuales gracias a capacidades de IA. (Foto: iStock)

En el mercado laboral es muy importante contar con conocimientos técnicos y habilidades blandas para competir por una vacante, sobre todo en la industria privada. Sin embargo, cada vez es más común que las empresas busquen perfiles con experiencia en Inteligencia Artificial (IA).

Se calcula que en 2030, 162 millones de empleos cambiarán y se generarán 170 millones más a nivel global por el efecto de la IA, de acuerdo con datos del informe El futuro del trabajo 2025 del Foro Económico Mundial, y esto la posiciona como una de las habilidades más codiciadas en el futuro cercano.

Hoy, entender y “hablar” con sistemas de IA va camino a convertirse en un requisito central para operar en cualquier empresa.

“Estoy convencido de que va a ser más importante esto que hablar un segundo idioma”, señaló Julio Velázquez, director de Google Cloud México.

Las herramientas actuales permiten que un profesional se comunique en tiempo real con personas que hablan otros idiomas o convertir grandes volúmenes de datos en instrucciones claras mediante lenguaje natural. De acuerdo con el ejecutivo, las habilidades clave serán saber preguntar, analizar y accionar a través de IA.

Según un reporte de Google Cloud, desarrollado en colaboración con IDC sobre la Adopción y usos de la IA en las empresas mexicanas, 71% de los profesionales en el país ya están familiarizados con esta herramienta en su trabajo, una proporción superior a la regional.

Datos de este informe señalan que los trabajadores que ya incorporan estas herramientas reportan tareas más rápidas (52%), mayor calidad (48%) y mejores resultados (44%) en sus actividades diarias. Lo relevante para los negocios es que este aprendizaje no está siendo encabezado por las organizaciones, sino por los propios empleados, quienes están avanzando más rápido que las políticas corporativas.

Empresas como Manpower, que se encargan de contratar y reclutar personal para firmas de distintos giros, señalaron en un reporte que en Estados Unidos uno de cada cuatro empleadores está contratando ‘personal que sepa interactuar con IA’, específicamente, para mantenerse al ritmo de los avances digitales.

“La inteligencia artificial no es una moda y más bien es el nuevo idioma”, señaló Velázquez durante la presentación de este estudio.

Paula Bellizia, vicepresidenta de AWS en América Latina, señaló que el crecimiento en la adopción de IA dentro de las empresas es mayor que en otras regiones, pues países como Chile o México encabezan la lista con 35% y 31%, respectivamente, en comparación con otros países como Australia, con una adopción del 16%.

Datos de Google Cloud señalan que registraron 155,000 millones de dólares en nuevos contratos (“backlogs”) ligados a la adopción tecnológica, de los cuales, 13 productos del portafolio ya superan los 1,000 millones de dólares anuales gracias a capacidades de IA. “Esto no es una moda. Está transformando todas las profesiones”, afirmó Velázquez.

¿Qué implicaciones tiene este cambio?

Las consecuencias a escala laboral en países como México abrirán más la brecha digital que existe, ya que la IA dejará de ser un mero software para convertirse en una forma de interacción y un habilitador de productividad en todos los niveles.

Si bien el 73.6% de los hogares del país ya cuenta con acceso a internet, según la ENDUTIH más reciente, este promedio esconde desigualdades profundas, pues mientras entidades como Ciudad de México y Nuevo León superan el 80% de conectividad, estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero apenas alcanzan entre 50% y 60%.

A esto se suma una separación marcada por nivel socioeconómico, ya que en los hogares de menores ingresos el acceso a internet pasó apenas de 17.7% a 28.9% entre 2022 y 2024, de acuerdo con análisis de Society at a Glance 2024 de la OCDE.

Más allá de la conexión, la brecha también se refleja en el acceso a dispositivos, alfabetización digital y calidad de uso. Muchos de los hogares conectados dependen exclusivamente del teléfono móvil, lo que limita actividades como teletrabajo, educación en línea o adopción de herramientas de IA.

Además, las zonas rurales y los estados con menor infraestructura enfrentan velocidades más bajas y costos proporcionalmente más altos, mientras que las habilidades digitales son insuficientes para amplios sectores de la población.

