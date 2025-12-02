Hablar un segundo idioma ya no será tan importante: esta otra habilidad será más valiosa en el mercado laboral

Hoy, entender y “hablar” con sistemas de IA va camino a convertirse en un requisito central para operar en cualquier empresa.

“Estoy convencido de que va a ser más importante esto que hablar un segundo idioma”, señaló Julio Velázquez, director de Google Cloud México.

Las herramientas actuales permiten que un profesional se comunique en tiempo real con personas que hablan otros idiomas o convertir grandes volúmenes de datos en instrucciones claras mediante lenguaje natural. De acuerdo con el ejecutivo, las habilidades clave serán saber preguntar, analizar y accionar a través de IA.

Según un reporte de Google Cloud, desarrollado en colaboración con IDC sobre la Adopción y usos de la IA en las empresas mexicanas, 71% de los profesionales en el país ya están familiarizados con esta herramienta en su trabajo, una proporción superior a la regional.

Datos de este informe señalan que los trabajadores que ya incorporan estas herramientas reportan tareas más rápidas (52%), mayor calidad (48%) y mejores resultados (44%) en sus actividades diarias. Lo relevante para los negocios es que este aprendizaje no está siendo encabezado por las organizaciones, sino por los propios empleados, quienes están avanzando más rápido que las políticas corporativas.

Empresas como Manpower, que se encargan de contratar y reclutar personal para firmas de distintos giros, señalaron en un reporte que en Estados Unidos uno de cada cuatro empleadores está contratando ‘personal que sepa interactuar con IA’, específicamente, para mantenerse al ritmo de los avances digitales.

“La inteligencia artificial no es una moda y más bien es el nuevo idioma”, señaló Velázquez durante la presentación de este estudio.

Paula Bellizia, vicepresidenta de AWS en América Latina, señaló que el crecimiento en la adopción de IA dentro de las empresas es mayor que en otras regiones, pues países como Chile o México encabezan la lista con 35% y 31%, respectivamente, en comparación con otros países como Australia, con una adopción del 16%.

Datos de Google Cloud señalan que registraron 155,000 millones de dólares en nuevos contratos (“backlogs”) ligados a la adopción tecnológica, de los cuales, 13 productos del portafolio ya superan los 1,000 millones de dólares anuales gracias a capacidades de IA. “Esto no es una moda. Está transformando todas las profesiones”, afirmó Velázquez.