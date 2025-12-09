Durante sus primeras semanas, la aplicación fue limitada. En un recorrido por Plaza Antenas, Iztapalapa, Expansión constató que solo una tienda había colocado sillas para sus empleados.

Tras esta fase inicial, las autoridades otorgaron un plazo de 180 días para que todas las empresas, comercios y centros de trabajo adaptaran sus reglamentos internos, garantizando descansos dignos y pausas activas para los trabajadores.

¿Por qué el 14 de diciembre es clave para la Ley Silla?

Ese día vence el plazo adicional de 180 días otorgado, señalado en el Diario Oficial de la Federación , a las empresas para adecuar sus reglamentos y asegurar que los trabajadores tengan pausas activas y descansos dignos durante la jornada laboral.

La Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, busca prevenir los riesgos de la bipedestación prolongada, que provoca dolor de espalda y cansancio en las piernas, según encuestas de OCC. Para cumplirla, cada empresa debe definir la frecuencia y duración de las pausas, basándose en un análisis de riesgos de su operación y de las actividades de sus empleados.

Desde julio de 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió disposiciones para aplicar la ley, incluyendo un cuestionario que permite diagnosticar los niveles de riesgo. Con esta información, las empresas pueden ajustar horarios, organizar áreas de descanso y actualizar sus reglamentos internos, asegurando que cada trabajador pueda usar sillas con respaldo cuando lo necesite.

En resumen, el 14 de diciembre será la fecha límite para que todas las empresas tengan listos sus protocolos, reglamentos y ajustes logísticos que garanticen el derecho al descanso y la implementación efectiva de las pausas activas.

Prohíbe que los patrones obliguen a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada laboral. (Roberto Trejo)

¿Qué es la Ley Silla?

La Ley Silla es una reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga a los empleadores a proporcionar asientos o sillas con respaldo a todos los trabajadores, especialmente en servicios, comercio y centros de trabajo análogos.

Su objetivo es asegurar descansos periódicos y prevenir molestias físicas asociadas con permanecer de pie durante toda la jornada, como dolor de espalda y cansancio en las piernas.

La norma obliga a que las pausas y los espacios para sentarse estén claramente definidos en los reglamentos internos de cada empresa, adaptándose a la actividad laboral y al análisis de riesgos. También prohíbe que los empleadores obliguen a los empleados a permanecer de pie durante toda la jornada laboral.

Además, establece obligaciones sobre la organización de horarios, periodos de descanso, áreas de descanso y medidas de seguridad y salud, consolidando un marco legal que protege el derecho al descanso y promueve la salud laboral en México.

¿Qué hacer si no te dan silla en tu trabajo?

Si tu empleador no cumple con la Ley Silla, tienes derecho a denunciarlo y exigir que se respeten tus pausas y descansos. Puedes acudir a la PROFEDET o a la STPS para que realicen inspecciones y apliquen sanciones económicas a la empresa.

Cómo denunciar:

Teléfono: 5998 2022 (CDMX) o 01 800 717 2942 / 01 800 911 7877 (resto del país).

Presencial: Módulo de quejas en Av. Dr. José María Vertíz 211, Col. Doctores, CDMX.

Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx

o inspeccionfederal@stps.gob.mx

Recuerda: es un derecho laboral protegido. Solicitar tu silla no puede ser motivo de despido ni represalias.