Opacidad rodea recursos del extinto Fondo Minero; persisten pagos obligatorios sin destino claro

Rodríguez dijo que, independientemente de los recursos que se destinan a lo que era el Fondo Minero, la compañía cuenta con sus propios programas sociales y de apoyo a las comunidades, en los que se llegan a destinar millones de pesos cada año.

“En el caso de la inversión social, nosotros invertimos más de 100 millones de pesos anuales en diferentes programas que tenemos establecidos, como infraestructura local, mejora de clínicas de salud —pagamos médicos y enfermeras—, mejoramiento de la infraestructura educativa e incluso llegamos a pagar maestros; tenemos sistemas de becas para profesionales y estudiantes de preparatoria, e incluso inversiones en programas ambientales”, explicó el vicepresidente de Torex Gold.

Incluso, parte de los estudiantes y profesionales que han sido becados han regresado a las comunidades y se han incorporado a trabajar a la empresa minera.

En tanto, la Cámara Minera de México (Camimex) ha dejado clara su postura de que esos recursos deberían volver a las comunidades para su aprovechamiento. “La postura de la Cámara ha sido clara y consistente en que creemos que el Fondo Minero debería regresar a las comunidades, y hemos propuesto varias alternativas de cómo pensamos que eso puede ser; esa es la propuesta concreta que hemos hecho”, aseguró Pedro Rivero, presidente del organismo.

Menor transparencia

Rubén de Jesús del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), se ha pronunciado sobre la falta de claridad respecto al destino de los recursos del Fondo Minero. “Las empresas mineras no han dejado de realizar esa aportación desde 2014, cuando se instituyó, pero desde 2020 se distribuye entre las secretarías de Educación, Economía y el gobierno federal, sin que se conozca su destino preciso”, puntualizó.

Asimismo, Pedro Rivero dijo que el compromiso del gobierno es que ese dinero se destinaría específicamente a temas de educación nacional, y eso es lo que se espera que se haga con los recursos.

El argumento del gobierno federal del expresidente Andrés Manuel López Obrador para la desaparición del Fondo en 2020 fue que operaba bajo actividades poco transparentes y con supuestos actos de corrupción.

El año pasado, desde el Poder Legislativo, se impulsó un punto de acuerdo para el restablecimiento del Fondo Minero, con el objetivo de realizar nuevas obras de infraestructura y acciones de impacto ambiental y social en las comunidades mineras.

Según datos de la Secretaría de Hacienda, antes de la desaparición del Fondo los recursos que reunía ascendían a 7,000 millones de pesos.

Hasta el momento, no se tiene un pronunciamiento puntual por parte de las autoridades involucradas sobre la posibilidad de regresar esos recursos a su uso social en comunidades mineras.