¿Quién es el dueño de las Tiendas Neto y qué relación tienen con las famosas motos Italika?

¿Quién es el dueño de Tiendas Neto?

Las Tiendas Neto son una cadena de tiendas de descuento que opera en México desde 2009, con un modelo de negocio enfocado en la venta de bienes de consumo no duradero a precios bajos. Su público objetivo son principalmente hogares de ingresos bajos y medios, que buscan opciones accesibles para el gasto cotidiano.

De acuerdo con información de la propia empresa , la cadena cuenta actualmente con más de 1,300 puntos de venta en distintas ciudades del país y atiende a millones de clientes cada semana. Su expansión ha estado ligada a la apertura de tiendas de cercanía en zonas urbanas y semiurbanas, donde el precio y la proximidad son factores clave de consumo.

Un elemento central de su estrategia son las marcas propias, que concentran alrededor del 40% de sus ventas y le permiten reducir costos frente a productos de fabricantes tradicionales. Además, en sus sucursales es posible realizar el pago de diversos servicios, lo que refuerza su papel como un comercio de uso frecuente en barrios y colonias populares.

El actual CEO de la empresa es Hugo Salinas Sada , director general de Tiendas Neto. El apellido no es coincidencia: es hijo del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de compañías como TV Azteca y Elektra, y presidente y principal accionista de Grupo Salinas.

Ricardo Salinas Pliego ocupa el lugar 35 del ranking 2025 de “Los 100 empresarios más importantes de México”, elaborado por la revista Expansión. En esa edición, es el único integrante de la familia Salinas que aparece en la lista.

Tiendas Neto opera como cadena de descuento desde 2009, enfocada en bienes de consumo para hogares de ingresos bajos y medios. (Facebook Tiendas Neto)

La relación de Tiendas Neto con las motos Italika

Tiendas Neto y las motocicletas Italika forman parte del mismo conglomerado empresarial: Grupo Salinas, uno de los grupos privados más grandes del país. Aunque operan en sectores distintos —comercio minorista y movilidad—, ambas marcas comparten un enfoque dirigido a segmentos populares de la población, donde el precio y la accesibilidad son determinantes.

Italika fue fundada el 1 de noviembre de 2004 y se ha consolidado como una de las marcas de motocicletas con mayor presencia en México. De acuerdo con datos de la propia empresa, concentra más de 60% del mercado nacional y también opera en países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y Panamá.

La marca cuenta con una planta ensambladora en Toluca, Estado de México, equipada con seis líneas de producción y capacidad para ensamblar más de 750 mil unidades al año. Sus motocicletas se utilizan principalmente como herramienta de trabajo y medio de transporte cotidiano, aunque también tienen presencia en usos recreativos y deportivos.

En conjunto, la relación entre Tiendas Neto e Italika refleja la estrategia de Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, de operar marcas distintas pero complementarias, enfocadas en el consumo diario y la movilidad accesible, dos rubros clave para amplios sectores de la población mexicana.

Italika nació en 2004 y se consolidó como la marca de motocicletas con mayor presencia en México, con más de 60% del mercado. (Foto: Dolores Luna)

Las marcas propias de Tiendas Neto

Las marcas propias son un componente central del modelo de Tiendas Neto. Le permiten reducir costos, competir en precios y retener clientes al ofrecer productos que solo se encuentran en sus sucursales. Estas líneas están enfocadas en consumo básico y de alta rotación. Estas son:

Best Choice: línea de alimentos y productos de uso cotidiano; es la más relevante en volumen y participación en ventas.

Elie Naturals: productos de cuidado personal como shampoo, jabones y geles.

Mundo Baby: artículos para el cuidado del bebé, principalmente pañales y productos de higiene.

Rancho Don Silvestre: alimentos básicos como leche, media crema y embutidos.

Womax: productos de limpieza del hogar, incluidos detergentes y jabones.

Desde el punto de vista empresarial, estas marcas permiten a Neto controlar mejor su cadena de suministro y ofrecer precios más bajos que los de marcas tradicionales.

Tiendas Neto utiliza sus marcas propias para reducir costos, controlar precios y competir directamente con fabricantes tradicionales. (Facebook Tiendas Neto)

¿Cuál es la competencia de Tiendas Neto?

Tiendas Neto compite principalmente en el segmento de tiendas de descuento, donde el precio bajo y las marcas propias son clave para atraer a consumidores sensibles al costo. En este terreno enfrenta tanto competidores directos como jugadores de mayor tamaño.

Sus principales competidores son:

Tiendas 3B, su rival más fuerte, con una expansión acelerada y una estrategia agresiva de precios bajos.

Tiendas Bara (FEMSA), el formato hard discount del grupo FEMSA, todavía en fase de crecimiento.

Waldo’s, que compite con un surtido amplio y precios accesibles.

El Zorro Abarrotero y Súper Alan, cadenas regionales enfocadas en abarrotes de bajo costo.

Además, Neto compite de manera indirecta con OXXO y Bodega Aurrera, no solo en la venta de productos básicos, sino también en servicios financieros y de conveniencia, como retiro de efectivo, depósitos y pago de servicios, funciones que se han vuelto un factor clave para atraer flujo de clientes en zonas populares.