Boing vs. Coca Cola: lo que toman los niños sí importa y Profeco revela cuál tiene más azúcar

Boing es una de esas bebidas mexicanas que, a pesar de los años y de la llegada de nuevos competidores, sigue presente en el mercado. Sin embargo, ahora enfrenta un desafío: el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas.
Aunque Boing, de la Cooperativa Pascual, utiliza frutas naturales en sus jugos, sus niveles de azúcar son altos, con dos sellos octagonales que alertan sobre exceso de azúcar y calorías. Esto hará que el precio de estas bebidas suba en 2026.
Pero ¿qué tanta azúcar tiene un Boing comparado con una Coca Cola, uno de los refrescos más consumidos en México y señalado por contribuir a problemas como obesidad y diabetes?
Publicidad
¿Cuánta azúcar tiene Boing?
De acuerdo con la Revista del Consumidor de abril , la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó distintas marcas de jugo y encontró que una porción de Boing contiene un alto nivel de azúcar.
Los productos de Boing analizados mostraron diferentes cantidades de azúcar por cada 100 mililitros, con los siguientes resultados:
Aunque mantiene niveles similares de azúcar que Boing y los dos sellos octagonales negros que indican “Exceso de azúcar” y “Exceso de calorías”, Coca Cola incluye advertencias específicas para la niñez:
-Contiene edulcorantes, no recomendable en niños
-Contiene cafeína, evitar en niños
En contraste, Boing no tiene advertencias específicas para niños, aunque su consumo excesivo tampoco se recomienda en menores ni en personas con diabetes. Siempre se recomienda consumir ambos productos con moderación.
¿Y las calorías?
El Boing de naranja de 250 ml tiene un contenido energético de 30 kcal por cada 100 ml y no contiene edulcorantes.
Por su parte, la Coca Cola de lata de 355 ml aporta prácticamente lo mismo: 30 kcal por cada 100 ml.
La diferencia clave entre ambas bebidas no está en las calorías, sino en los edulcorantes presentes en la Coca Cola, que representan un riesgo particular para los niños.
Estos aditivos pueden alterar el apetito, generar dependencia por sabores muy dulces y, en algunos casos, afectar la microbiota intestinal, lo que aumenta la probabilidad de problemas metabólicos a largo plazo.
Por eso, las autoridades recomiendan que los niños eviten el consumo de bebidas que los contengan.
Boing y el reto de reducir el azúcar para enfrentar al IEPS
“La Cooperativa Pascual enfrenta un nuevo frente con el aumento del IEPS a bebidas azucaradas, que podría comprometer su viabilidad económica y el empleo de miles de trabajadores”, señala Mara Echeverría, reportera de Expansión.
A partir de 2026, el impuesto pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro y se aplicará también a las bebidas “light”. Esto representa un incremento directo en los costos de producción que podría reducir márgenes, elevar precios al consumidor y afectar la competitividad frente a refresqueras multinacionales con economías de escala y fórmulas más baratas.
La cooperativa advierte que su modelo basado en fruta 100% mexicana y azúcar de caña enfrenta el mismo tratamiento fiscal que productos con jarabe de alta fructosa importado, lo que podría poner en riesgo empleos y la permanencia de pequeños proveedores nacionales.
Para adaptarse, Pascual ha reducido el azúcar en algunos productos y lanzado alternativas sin azúcares añadidos, como la línea Néctasis . La estrategia busca cumplir con la regulación del IEPS sin sacrificar la identidad de la marca ni su base de consumidores, construida durante décadas en taquerías, tiendas de barrio y hogares mexicanos.