Boing vs. Coca Cola: lo que toman los niños sí importa y Profeco revela cuál tiene más azúcar

¿Cuánta azúcar tiene Boing?

De acuerdo con la Revista del Consumidor de abril , la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó distintas marcas de jugo y encontró que una porción de Boing contiene un alto nivel de azúcar.

Los productos de Boing analizados mostraron diferentes cantidades de azúcar por cada 100 mililitros, con los siguientes resultados:

Boing tetrapack de manzana 200 ml: 7.3 g de azúcar por cada 100 ml

Boing tetrapack de naranja 250 ml: 7.4 g de azúcar

Boing tetrapack de durazno 200 ml: 7.7 g de azúcar

Boing tetrapack de mango 250 ml: 8.1 g de azúcar

Boing botella de vidrio de guayaba 237 ml: 7.1 g de azúcar

Todas las versiones analizadas presentan los dos sellos octagonales negros, colocados por la Secretaría de Salud, que indican claramente “Exceso de azúcar” y “Exceso de calorías”.

La estrategia de Boing apuesta por su identidad cooperativa y la adaptación para competir frente a grandes corporativos internacionales.

¿Cuánta azúcar tiene Coca Cola?

Por su parte, la Coca Cola original también registró altos niveles de azúcar y calorías en el análisis que Profeco realizó en la Revista del Consumidor de mayo de 2023 . Los resultados fueron estos:

Coca Cola Original lata 355 ml: 7.5 g de azúcar por cada 100 ml

Contenido adicional por cada 100 ml: sacarosa 4.1 g, glucosa 3.5 g y cafeína 9.4 mg

Aunque mantiene niveles similares de azúcar que Boing y los dos sellos octagonales negros que indican “Exceso de azúcar” y “Exceso de calorías”, Coca Cola incluye advertencias específicas para la niñez:

-Contiene edulcorantes, no recomendable en niños

-Contiene cafeína, evitar en niños

En contraste, Boing no tiene advertencias específicas para niños, aunque su consumo excesivo tampoco se recomienda en menores ni en personas con diabetes. Siempre se recomienda consumir ambos productos con moderación.

La diferencia clave está en los edulcorantes de Coca Cola y sus posibles efectos en la salud infantil. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

¿Y las calorías?

El Boing de naranja de 250 ml tiene un contenido energético de 30 kcal por cada 100 ml y no contiene edulcorantes.

Por su parte, la Coca Cola de lata de 355 ml aporta prácticamente lo mismo: 30 kcal por cada 100 ml.

La diferencia clave entre ambas bebidas no está en las calorías, sino en los edulcorantes presentes en la Coca Cola, que representan un riesgo particular para los niños.

Estos aditivos pueden alterar el apetito, generar dependencia por sabores muy dulces y, en algunos casos, afectar la microbiota intestinal, lo que aumenta la probabilidad de problemas metabólicos a largo plazo.

Por eso, las autoridades recomiendan que los niños eviten el consumo de bebidas que los contengan.

Boing y el reto de reducir el azúcar para enfrentar al IEPS

“La Cooperativa Pascual enfrenta un nuevo frente con el aumento del IEPS a bebidas azucaradas, que podría comprometer su viabilidad económica y el empleo de miles de trabajadores”, señala Mara Echeverría, reportera de Expansión.

A partir de 2026, el impuesto pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro y se aplicará también a las bebidas “light”. Esto representa un incremento directo en los costos de producción que podría reducir márgenes, elevar precios al consumidor y afectar la competitividad frente a refresqueras multinacionales con economías de escala y fórmulas más baratas.

La cooperativa advierte que su modelo basado en fruta 100% mexicana y azúcar de caña enfrenta el mismo tratamiento fiscal que productos con jarabe de alta fructosa importado, lo que podría poner en riesgo empleos y la permanencia de pequeños proveedores nacionales.

Para adaptarse, Pascual ha reducido el azúcar en algunos productos y lanzado alternativas sin azúcares añadidos, como la línea Néctasis . La estrategia busca cumplir con la regulación del IEPS sin sacrificar la identidad de la marca ni su base de consumidores, construida durante décadas en taquerías, tiendas de barrio y hogares mexicanos.