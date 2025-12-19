Publicidad

La Diabetes es Noticia, una campaña que busca concientizar

Juan Pablo Ramírez, director del Área de Diabetes en Lilly México, dijo que es importante que las personas midan su peso y glucosa, porque el sobrepeso es común entre quienes tienen diabetes tipo 2.
vie 19 diciembre 2025 11:42 AM
Lilly Juan Pablo Ramirez
Juan Pablo Ramírez, director del Área de Diabetes en Lilly México, explicó que existe mucha desinformación respecto a padecimientos como la diabetes, por lo que es necesario consultara un profesional en salud. (Cortesía)

En México, 14.6 millones de personas padecen diabetes tipo 2; lo más grave es que de esta cantidad, el 74% no lleva ningún control para combatir su enfermedad, señaló Juan Pablo Ramírez, director del Área de Diabetes en Lilly México.

Ante estas cifras, expuso que esta empresa busca concientizar a la población para prevenir o tratar este padecimiento mediante acciones como la campaña “La Diabetes es Noticia”, que se difunde a propósito del 14 de noviembre: Día Internacional de la Diabetes.

Advirtió que actualmente en las redes sociales hay mucha desinformación acerca de la diabetes tipo 2, por lo cual recomienda que los pacientes consulten a un profesional de la salud para que se hagan estudios clínicos y estar seguros de que tienen o no diabetes, y así atenderse de manera correcta y oportuna.

“En Lilly estamos comprometidos con el bienestar de las personas de una manera 100% ética. Somos sumamente cuidadosos de todos los mensajes que comunicamos, tanto a los médicos a través de educación continua como a las personas en general. Damos información que sea fidedigna y clara, basada en datos científicos, pero, sobre todo, ayudando a las personas para que acudan con un profesional de la salud”, aseguró el director del Área de Diabetes en Lilly México.

Además de consultar a un médico, Ramírez mencionó que es muy importante que las personas midan con frecuencia su peso y glucosa, ya que el sobrepeso es la condición más común entre quienes tienen diabetes tipo 2.

Aunque para cada caso el médico es quien decide junto con el paciente el tipo de monitoreo que se debe hacer, lo más frecuente es usar una báscula digital para medir el peso y un glucómetro para verificar los niveles de azúcar en la sangre.

“Hay pacientes que requieren un monitoreo continuo de glucosa, que es un control más estricto durante el día. Hay pacientes que requieren monitoreo de glucosa mediante una glucemia capilar, que se hace con un glucómetro, pero esta también puede variar en días. La cantidad de días e incluso en un día la cantidad de veces que se monitorea esto. Esto se tiene que individualizar; depende de cada paciente”, afirmó.

Igualmente, es necesario prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2, mediante la vigilancia del peso y alimentación adecuada.

“Cerca del 80% y 90% de los pacientes que tienen diabetes, además viven con sobrepeso y obesidad. Son enfermedades que conviven generalmente juntas. Atender la causa raíz, atender la glucosa y el peso al mismo tiempo, les va a ayudar a los pacientes a tener menor riesgo de complicaciones a mediano y largo plazo”, apuntó Juan Pablo Ramírez.

Los primeros síntomas o riesgos que las personas con descontrol de azúcar pueden identificar son: tener familiares con este padecimiento, tener sobrepeso u obesidad, sensación de mucha sed (polidipsia), sentir mucha hambre repentina y continua (polifagia), además de experimentar muchas ganas de orinar.

Al checarse y controlar la diabetes en una etapa temprana, las personas pueden prevenir complicaciones generadas por este padecimiento, como enfermedades renales, problemas de las articulaciones, de las piernas y disminución de la vista, ya que cuando esto se manifiesta es demasiado tarde.

Asimismo, el especialista destacó la cooperación entre los distintos sectores de la sociedad para poder prevenir este padecimiento.

“Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la colaboración de todos: el sector salud, la comunidad médica, las instituciones y la industria farmacéutica. Solo juntos podemos construir un futuro donde vivir con diabetes sea sinónimo de vivir plenamente”, enfatizó Juan Pablo Ramírez.

Por último, reiteró que los pacientes deben acudir con un médico para checar su salud, y, en su caso, tratar la diabetes, además de mantener hábitos alimenticios sanos y hacer ejercicio constantemente.

Consulte a su médico

