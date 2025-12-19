La Diabetes es Noticia, una campaña que busca concientizar

Advirtió que actualmente en las redes sociales hay mucha desinformación acerca de la diabetes tipo 2, por lo cual recomienda que los pacientes consulten a un profesional de la salud para que se hagan estudios clínicos y estar seguros de que tienen o no diabetes, y así atenderse de manera correcta y oportuna.

“En Lilly estamos comprometidos con el bienestar de las personas de una manera 100% ética. Somos sumamente cuidadosos de todos los mensajes que comunicamos, tanto a los médicos a través de educación continua como a las personas en general. Damos información que sea fidedigna y clara, basada en datos científicos, pero, sobre todo, ayudando a las personas para que acudan con un profesional de la salud”, aseguró el director del Área de Diabetes en Lilly México.

Además de consultar a un médico, Ramírez mencionó que es muy importante que las personas midan con frecuencia su peso y glucosa, ya que el sobrepeso es la condición más común entre quienes tienen diabetes tipo 2.

Aunque para cada caso el médico es quien decide junto con el paciente el tipo de monitoreo que se debe hacer, lo más frecuente es usar una báscula digital para medir el peso y un glucómetro para verificar los niveles de azúcar en la sangre.

