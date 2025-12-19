La Diabetes es Noticia, una campaña que busca concientizar

Los primeros síntomas o riesgos que las personas con descontrol de azúcar pueden identificar son: tener familiares con este padecimiento, tener sobrepeso u obesidad, sensación de mucha sed (polidipsia), sentir mucha hambre repentina y continua (polifagia), además de experimentar muchas ganas de orinar.
Al checarse y controlar la diabetes en una etapa temprana, las personas pueden prevenir complicaciones generadas por este padecimiento, como enfermedades renales, problemas de las articulaciones, de las piernas y disminución de la vista, ya que cuando esto se manifiesta es demasiado tarde.
Asimismo, el especialista destacó la cooperación entre los distintos sectores de la sociedad para poder prevenir este padecimiento.
“Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la colaboración de todos: el sector salud, la comunidad médica, las instituciones y la industria farmacéutica. Solo juntos podemos construir un futuro donde vivir con diabetes sea sinónimo de vivir plenamente”, enfatizó Juan Pablo Ramírez.
Por último, reiteró que los pacientes deben acudir con un médico para checar su salud, y, en su caso, tratar la diabetes, además de mantener hábitos alimenticios sanos y hacer ejercicio constantemente.
Consulte a su médico