Del desprendimiento al foco estratégico

La venta de Vips en 2014 y la de Suburbia en 2016 permitió a la compañía desprenderse de negocios con dinámicas muy distintas a su núcleo de autoservicio. Moda y restaurantes implicaban ciclos de inventario, gestión de talento y decisiones comerciales alejadas de la lógica de precios bajos y alto volumen que caracteriza a Walmart.

En 2014, el retailer vendió a Alsea 365 restaurantes de marcas como Vips, El Portón y Ragazzi por 8,200 millones de pesos. Ese mismo año también se deshizo de Banco Walmart, al vender la operación a Banco Inbursa, en una señal clara de reordenamiento de prioridades.

“Adaptamos nuestra propuesta de valor de acuerdo a la evolución en el mercado, por lo que tomamos decisiones estratégicas para concentrar nuestros esfuerzos en el sector detallista y brindar las soluciones que nuestras clientas buscan hoy en día”, señaló la empresa en su informe anual.

Dos años más tarde, en 2017, Walmart cerró la venta de Suburbia a Liverpool por 15,700 millones de pesos. “Con la desinversión de Suburbia, Walmex concluye el programa de desinversiones que comenzó hace algunos años al vender también Vips y Banco Walmart”, indicó la compañía al anunciar la operación.

“Este paso es trascendental para la compañía, ya que estamos 100% dedicados a nuestros negocios de comercio al detalle, lo que nos permitirá alcanzar con más enfoque la meta de duplicar el tamaño de la empresa para el año 2024”, añadió.

Para el mercado, estas decisiones responden a ciclos naturales en las grandes corporaciones. “Hay ciclos de diversificación y de desconsolidación, es decir, cuando una empresa domina su negocio core o el mercado ya está con cierta madurez buscan diversificar para encontrar nuevas fuentes de crecimiento y rentabilidad”, explica Francisco Delgado, analista bursátil independiente.

Desde esa óptica, la venta de Suburbia y Vips no fue solo una salida ordenada, sino un movimiento para reposicionar a la empresa frente a un entorno competitivo cambiante. “Vendieron para enfocar capital en su omnicanalidad, no perder terreno frente a ofertas digitales y la competencia tradicional”, añade Delgado.

El nuevo foco comenzó a materializarse con mayor claridad en marzo de 2018, cuando Walmart inauguró su primera tienda totalmente omnicanal en México. El modelo integró wifi en el piso de ventas, catálogos digitales extendidos en kioscos y el servicio de compra en línea con recolección en tienda.

Ese año, la compañía destinó 17,933 millones de pesos a inversión, principalmente para remodelación de tiendas, despliegue logístico y desarrollo tecnológico, un monto 3% mayor al del año anterior. La apuesta sentó las bases para responder a la aceleración de las ventas digitales.

La tienda como nodo omnicanal

Con el tiempo, las tiendas dejaron de ser únicamente puntos de venta. Se transformaron en nodos logísticos urbanos capaces de surtir pedidos en línea, habilitar entregas rápidas y sostener una operación híbrida entre lo físico y lo digital.

A partir de 2023, Walmart reforzó esta estrategia al apostar con mayor fuerza por Bodega Aurrera, su formato de mayor penetración y tráfico. La intensificación de remodelaciones buscó integrar estos espacios a una red omnicanal que combina precios bajos, cercanía y eficiencia logística.

Los efectos de aquellas desinversiones siguen siendo visibles más de una década después. Walmart se consolidó como el jugador dominante del autoservicio en México, con una presencia ampliada en formatos de proximidad y una plataforma digital que hoy es uno de los pilares de su crecimiento.

En paralelo, la empresa desarrolló un ecosistema de servicios alrededor de su red de tiendas físicas, considerado su activo más valioso. Telefonía móvil con Bait, pagos y transferencias a través de Cashi, membresías de salud y venta de espacios publicitarios forman parte de un modelo que amplía las fuentes de ingreso sin alejarse del negocio central.

“Los negocios no aportan, quedan debajo de las expectativas o cumplen un ciclo. Incluso aunque les vaya bien puede que tengan más oportunidades en el core y regresan a enfocarte a él, por eso vendieron”, señala Delgado. “Lo interesante con Walmart es que parece que está en una nueva fase de diversificación, pero atendiendo las nuevas tendencias económicas, ahora por ejemplo, dirigida a las telecomunicaciones y a una estructura de financiamiento al estilo fintech”.

La salida de Suburbia y Vips no solo liberó capital y simplificó la estructura operativa de Walmart. Marcó el inicio de una etapa en la que la compañía eligió concentrarse en vender productos esenciales con eficiencia, apoyada en datos, logística y tecnología, en un mercado cada vez más competitivo y digital.