Estos dispositivos inteligentes son los más vulnerables ante un siniestro

Tecnología vulnerable

En décadas pasadas, el presupuesto familiar apenas contemplaba un teléfono fijo o una televisión, en contraste con la conectividad que actualmente es base en millones de hogares. La presencia de tecnología en los hogares mexicanos no solo es cada vez más amplia, sino también más costosa, por lo que las pérdidas representan un mayor golpe para el bolsillo.

De acuerdo con la aseguradora, estos son los aparatos que concentran el mayor número de reportes en pólizas de hogar:

Pantallas de televisión

Encabezan la lista de reportes debido a su alta fragilidad y a que, tras un daño por caída, variación de voltaje o contacto con agua, la reparación suele ser inviable. Según datos de la ENIGH 2022, el gasto promedio en televisores pasó de 4,763 pesos en 2016 a 5,563 pesos en 2022, con tres de cada cuatro hogares contando ya con una Smart TV. En un siniestro, la pérdida suele ser total y de reposición inmediata.

Laptops y computadora

Son herramientas clave para el trabajo y el estudio, pero también altamente expuestas a robos, accidentes domésticos y fallas eléctricas. El gasto promedio en computadoras aumentó 64.1% entre 2016 y 2022, al pasar de 5,243 a 8,603 pesos, de acuerdo con la ENIGH. Este incremento eleva de forma significativa el impacto económico cuando estos equipos resultan dañados.

Celulares

Aunque muchos usuarios contratan seguros individuales, los smartphones también figuran entre los bienes reclamados dentro de las pólizas de hogar, especialmente tras eventos mayores. The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) estima que el gasto promedio en un smartphone nuevo en México es de 4,627 pesos al primer trimestre de 2025, con una renovación aproximada cada 25.8 meses. Hace una década, el desembolso promedio era de 2,600 pesos, lo que refleja un aumento de 78% en su valor.

