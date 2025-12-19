Publicidad

Tecnología

Estos dispositivos inteligentes son los más vulnerables ante un siniestro

Pantallas, laptops y celulares y concentran las principales reclamaciones en seguros de hogar, impulsadas por su fragilidad y alto costo de reposición.
vie 19 diciembre 2025 12:00 PM
electrodomésticos mas vulnerables
Variaciones de voltaje, apagones y picos de energía pueden inutilizar de forma definitiva equipos sensibles, especialmente pantallas y refrigeradores.
 (Foto: photoschmidt/Getty Images/iStockphoto)

La tecnología dejó de ser un lujo en los hogares mexicanos para convertirse en una necesidad cotidiana. Smartphones, laptops, pantallas y electrodomésticos inteligentes sostienen hoy el trabajo, el estudio, la comunicación y el entretenimiento. Sin embargo, esta dependencia tiene un costo poco visible: cubrir su pérdida ante un siniestro doméstico.

Datos de Zurich México muestran que celulares, laptops y pantallas de televisión encabezan las reclamaciones en seguros de hogar, un fenómeno impulsado por la creciente digitalización del hogar, la fragilidad de algunos de estos equipos y la dificultad, e incluso imposibilidad, de repararlos cuando se dañan.

Tecnología vulnerable

En décadas pasadas, el presupuesto familiar apenas contemplaba un teléfono fijo o una televisión, en contraste con la conectividad que actualmente es base en millones de hogares. La presencia de tecnología en los hogares mexicanos no solo es cada vez más amplia, sino también más costosa, por lo que las pérdidas representan un mayor golpe para el bolsillo.

De acuerdo con la aseguradora, estos son los aparatos que concentran el mayor número de reportes en pólizas de hogar:

Pantallas de televisión

Encabezan la lista de reportes debido a su alta fragilidad y a que, tras un daño por caída, variación de voltaje o contacto con agua, la reparación suele ser inviable. Según datos de la ENIGH 2022, el gasto promedio en televisores pasó de 4,763 pesos en 2016 a 5,563 pesos en 2022, con tres de cada cuatro hogares contando ya con una Smart TV. En un siniestro, la pérdida suele ser total y de reposición inmediata.

Laptops y computadora

Son herramientas clave para el trabajo y el estudio, pero también altamente expuestas a robos, accidentes domésticos y fallas eléctricas. El gasto promedio en computadoras aumentó 64.1% entre 2016 y 2022, al pasar de 5,243 a 8,603 pesos, de acuerdo con la ENIGH. Este incremento eleva de forma significativa el impacto económico cuando estos equipos resultan dañados.

Celulares

Aunque muchos usuarios contratan seguros individuales, los smartphones también figuran entre los bienes reclamados dentro de las pólizas de hogar, especialmente tras eventos mayores. The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) estima que el gasto promedio en un smartphone nuevo en México es de 4,627 pesos al primer trimestre de 2025, con una renovación aproximada cada 25.8 meses. Hace una década, el desembolso promedio era de 2,600 pesos, lo que refleja un aumento de 78% en su valor.

Refrigeradores

Si bien no siempre se les asocia con tecnología digital, los refrigeradores modernos son altamente sensibles a variaciones de voltaje y fallas eléctricas. Zurich ha identificado que, en muchos casos, el daño es definitivo. A diferencia de otros dispositivos, su afectación implica un doble impacto: la pérdida del electrodoméstico y la de los alimentos almacenados, lo que incrementa el costo total del siniestro para el hogar.

¿Qué riesgos domésticos ponen en peligro estos bienes?

Zurich México identificó que los eventos eléctricos son una de las principales causas de daño a dispositivos electrónicos en el hogar. Variaciones de voltaje, apagones y picos de energía pueden inutilizar de forma definitiva equipos sensibles, especialmente pantallas y refrigeradores.

La empresa de seguros recuerda que un póliza de hogar no solo protege la construcción, sino que puede incluir la cobertura del contenido, como aparatos electrónicos y electrodomésticos, siempre que se contraten las protecciones específicas para estos bienes. Esto implica declarar correctamente el valor de los objetos, conservar comprobantes de compra o fotografías que avalen su existencia y revisar los límites de suma asegurada para evitar sorpresas al momento de hacer un reclamo.

Adicionalmente, cuando los daños provienen directamente de una falla en el suministro eléctrico atribuible a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los usuarios pueden iniciar un trámite para solicitar compensación. El proceso es gratuito, debe realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores al evento y requiere acreditar el contrato de energía, la propiedad del bien y del inmueble, así como una descripción general de la falla.

De acuerdo con Market Research Future, el mercado global de seguros para gadgets electrónicos (que incluye smartphones, laptops, tablets) se estimó en 85,700 millones de dólares en 2024 y podría llegar a más de 313,000 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 12.5% entre 2025 y 2035. Esto refleja una demanda creciente de protección ante daños, robos y fallas accidentales impulsada por la mayor dependencia de dispositivos personales.

