Una transacción multimillonaria

Para visualizar el tamaño de la fusión, se puede observar la información financiera de cada grupo. Según el Ranking de las 500 Empresas de Expansión, Volaris se encuentra en la posición 95 del listado, al sumar 57,591 mdp en ventas en 2024 y una utilidad neta de 2,316 mdp.

Por parte de Viva , que se encuentra en la posición 115, obtuvo 47,016.5 mdp en ventas durante 2024, y 4,160.9 mdp de utilidad neta.

La suma de los activos totales de ambas aerolíneas de 2024 sumaron 189,424 mdp. Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales.

Los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris, mientras que los inversionistas de Volaris mantendrán sus activos. Cada grupo poseerá el 50% del grupo mexicano en base totalmente diluida.

También crece la fuerza laboral

De acuerdo con un comunicado previo de Viva, la fusión promete poner al alcance de los pasajeros un “modelo de ultra bajo costo” para democratizar la aviación, sin comprometer las labores diarias de los colaboradores de ambas empresas.

De acuerdo con el Ranking de las 500 Empresas, Volaris cuenta con una fuerza laboral de 6,901 empleados, mientras que Viva tiene 5,165 trabajadores. Por tanto, el Grupo Mexicano de Aerolíneas contaría con 12,066 personas a su servicio.

Además, contempla la creación de entre 55 a 60 empleados directos, y cuatro veces más empleos indirectos en los sectores adyacentes.

La estrategia también planea realizar inversiones en su flota, tecnología, infraestructura, centros de capacitación, centros de mantenimiento y herramientas, para crear oportunidades de crecimiento y empleo bien remunerado.

¿Cuántos aviones tiene Volaris y cuántos Viva?

Según el sitio oficial de Viva, su flota está integrada por 83 aeronaves Airbus A320 y A321 con una edad promedio de cinco años, lo que la hace la más joven en México y América Latina, con la cual atiende a más de 130 rutas

Mientras tanto, Volaris detalla que al tercer trimestre de 2025, cuenta con 152 aeronaves, con una edad promedio de 6.6 años, y el 64% son NEO. Con ellos, la empresa circula por 215 rutas, de las cuales 124 son domésticas y 91son internacionales.

La unión se resume en una flota de 235 aviones y al menos 345 rutas. No obstante, ambas compañías conservarán sus rutas actuales.

Para las personas usuarias, se contempla la creación de nuevos programas de lealtad y códigos compartidos, sin eliminar las ya existentes. La intención es brindar mayores opciones.