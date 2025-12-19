Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

¿Qué tan grande es el Grupo Mexicano de Aerolíneas, la nueva empresa creada por Volaris y Viva?

Volaris y Viva anuncian su fusión para crear un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para ofrecer viajes a precios bajos mientras fortalece el perfil financiero de las aerovías.
vie 19 diciembre 2025 12:38 PM
viva-y-voalris-se-fusionan-numeros-que-respaldan-grupo.png
Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. ("Viva") y Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (NYSE: VLRS and BMV: VOLAR) ("Volaris" o "la Compañía") lograron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas ("el grupo de aerolíneas") bajo una estructura de sociedad controladora, con el objetivo de aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero. (Foto: Expansión / Gemini)

La fusión entre Volaris y Viva para la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas no solo promete ofrecer más vuelos a precios bajos para los viajeros, sino una consolidación financiera y del mercado que beneficiará a los accionistas y trabajadores de ambas compañías.

El nuevo grupo sumaría, aproximadamente, 189,424.4 millones de pesos (mdp) como activo total con una fuerza de trabajo de 12,066 personas.

Publicidad

Una transacción multimillonaria

Para visualizar el tamaño de la fusión, se puede observar la información financiera de cada grupo. Según el Ranking de las 500 Empresas de Expansión, Volaris se encuentra en la posición 95 del listado, al sumar 57,591 mdp en ventas en 2024 y una utilidad neta de 2,316 mdp.

Por parte de Viva , que se encuentra en la posición 115, obtuvo 47,016.5 mdp en ventas durante 2024, y 4,160.9 mdp de utilidad neta.

La suma de los activos totales de ambas aerolíneas de 2024 sumaron 189,424 mdp. Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales.

Los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris, mientras que los inversionistas de Volaris mantendrán sus activos. Cada grupo poseerá el 50% del grupo mexicano en base totalmente diluida.

Volaris y Viva se fusionan: ¿Qué pasará con sus precios, rutas y programas de lealtad?
Empresas

Volaris y Viva acuerdan crear un grupo aéreo mexicano para escalar el modelo de bajo costo

También crece la fuerza laboral

De acuerdo con un comunicado previo de Viva, la fusión promete poner al alcance de los pasajeros un “modelo de ultra bajo costo” para democratizar la aviación, sin comprometer las labores diarias de los colaboradores de ambas empresas.

De acuerdo con el Ranking de las 500 Empresas, Volaris cuenta con una fuerza laboral de 6,901 empleados, mientras que Viva tiene 5,165 trabajadores. Por tanto, el Grupo Mexicano de Aerolíneas contaría con 12,066 personas a su servicio.

Además, contempla la creación de entre 55 a 60 empleados directos, y cuatro veces más empleos indirectos en los sectores adyacentes.

La estrategia también planea realizar inversiones en su flota, tecnología, infraestructura, centros de capacitación, centros de mantenimiento y herramientas, para crear oportunidades de crecimiento y empleo bien remunerado.

¿Cuántos aviones tiene Volaris y cuántos Viva?

Según el sitio oficial de Viva, su flota está integrada por 83 aeronaves Airbus A320 y A321 con una edad promedio de cinco años, lo que la hace la más joven en México y América Latina, con la cual atiende a más de 130 rutas

Mientras tanto, Volaris detalla que al tercer trimestre de 2025, cuenta con 152 aeronaves, con una edad promedio de 6.6 años, y el 64% son NEO. Con ellos, la empresa circula por 215 rutas, de las cuales 124 son domésticas y 91son internacionales.

La unión se resume en una flota de 235 aviones y al menos 345 rutas. No obstante, ambas compañías conservarán sus rutas actuales.

Para las personas usuarias, se contempla la creación de nuevos programas de lealtad y códigos compartidos, sin eliminar las ya existentes. La intención es brindar mayores opciones.

Publicidad

Tags

Vivaaerobus Volaris Aerolíneas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad