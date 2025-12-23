Los nuevos archivos publicados el martes por el gobierno de Estados Unidos en relación con el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein contienen numerosas referencias al presidente Donald Trump, incluidos documentos que detallan vuelos que tomó en el jet privado de su entonces amigo cercano.
El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11,000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.
Publicidad
La última publicación consta de alrededor de 30,000 páginas de documentos, con numerosas censuras y docenas de videoclips, incluyendo varios que supuestamente fueron grabados dentro de un centro de detención federal. Epstein fue encontrado muerto en una cárcel de Nueva York. Su muerte fue declarada suicidio.
Vuelos en jet
En uno de esos correos electrónicos, fechado el 7 de enero de 2020, un fiscal no identificado de Nueva York escribió que los registros de vuelo mostraban que Trump había volado en el jet privado de Epstein ocho veces durante la década de 1990, una cifra superior a la que los investigadores tenían conocimiento en aquel momento.
Entre ellos se encontraban "al menos cuatro vuelos" en los que también viajaba Ghislaine Maxwell. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por ayudar a Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de menores.
En un vuelo, los únicos tres pasajeros eran Epstein, Trump y una mujer de 20 años cuyo nombre fue censurado. "En otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en un caso Maxwell", afirma el documento.
En otro correo electrónico, una persona no identificada escribió en 2021 que recientemente había estado revisando los datos que el gobierno obtuvo del teléfono celular del exasesor de Trump Steve Bannon y encontró una "imagen de Trump y Ghislaine Maxwell". El Gobierno tapó partes del mensaje en que se indicaba quién lo envió y quién lo recibió.
Otro archivo en el comunicado del gobierno incluía una foto granulada de Trump sentado junto a Maxwell, que coincide con una imagen de los dos en un desfile de moda de Nueva York en 2000.
Publicidad
“Afirmaciones falsas y sensacionalistas"
El Departamento de Justicia emitió rápidamente un comunicado defendiendo al mandatario de 79 años.
"Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", sostuvo el Departamento de Justicia en X, sin especificar a cuáles acusaciones se refiere.
"Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", señaló el departamento que oficia de fiscalía federal.
Epstein cultivó un amplio círculo de amigos poderosos, entre ellos Trump. Este financista vinculado a las élites neoyorquinas había sido condenado en 2008 por prostitución de menores, y a su muerte en prisión aguardaba un nuevo juicio por presuntamente dirigir una red de tráfico sexual.
Trump, quien no está acusado de ningún delito, hizo campaña en 2024 prometiendo hacer público el expediente Epstein, pero luego reculó, denunciando una "farsa" orquestada por la oposición demócrata.
Sin embargo, la indignación que el caso generó incluso en su propio Partido Republicano obligó al presidente a promulgar una ley que ordena la publicación de todos los documentos, en medio de acusaciones de encubrimiento.
Un primer lote se hizo público el viernes pasado en medio de fuertes críticas al Departamento de Justicia, acusado de retrasar deliberadamente la divulgación y excluir cualquier referencia a Trump.
El lunes, Trump restó importancia a los archivos de Epstein. En declaraciones a periodistas, afirmó que el material "solo se utilizó para desviar la atención del tremendo éxito" de él y sus compañeros republicanos.
La nueva ley de transparencia, aprobada por abrumadora mayoría por el Congreso el mes pasado, ordenó la divulgación de todos los archivos de Epstein, a pesar de los esfuerzos de Trump durante meses para mantenerlos sellados.