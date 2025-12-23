La última publicación consta de alrededor de 30,000 páginas de documentos, con numerosas censuras y docenas de videoclips, incluyendo varios que supuestamente fueron grabados dentro de un centro de detención federal. Epstein fue encontrado muerto en una cárcel de Nueva York. Su muerte fue declarada suicidio.

Vuelos en jet

En uno de esos correos electrónicos, fechado el 7 de enero de 2020, un fiscal no identificado de Nueva York escribió que los registros de vuelo mostraban que Trump había volado en el jet privado de Epstein ocho veces durante la década de 1990, una cifra superior a la que los investigadores tenían conocimiento en aquel momento.

Entre ellos se encontraban "al menos cuatro vuelos" en los que también viajaba Ghislaine Maxwell. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por ayudar a Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de menores.

En un vuelo, los únicos tres pasajeros eran Epstein, Trump y una mujer de 20 años cuyo nombre fue censurado. "En otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en un caso Maxwell", afirma el documento.

En uno de esos correos electrónicos, fechado el 7 de enero de 2020, un fiscal no identificado de Nueva York escribió que los registros de vuelo mostraban que Trump había volado en el jet privado de Epstein ocho veces durante la década de 1990. (FOTO: STAFF/AFP)

En otro correo electrónico, una persona no identificada escribió en 2021 que recientemente había estado revisando los datos que el gobierno obtuvo del teléfono celular del exasesor de Trump Steve Bannon y encontró una "imagen de Trump y Ghislaine Maxwell". El Gobierno tapó partes del mensaje en que se indicaba quién lo envió y quién lo recibió.

Otro archivo en el comunicado del gobierno incluía una foto granulada de Trump sentado junto a Maxwell, que coincide con una imagen de los dos en un desfile de moda de Nueva York en 2000.