Barcel nació de un fracaso de negocios

Roberto Servitje, uno de los padres fundadores de Bimbo, calificó el inicio de Barcel como una “historia de errores muy grandes” debido a que subestimaron el mercado de botanas.

En una entrevista para el podcast “Cracks”, presentado por el emprendedor y operador del fondo Cracks Fund, Oso Trava, explicó que compraron la empresa antecesora de Barcel, una “compañíta, que tenía un muñequito (...) que vendía botanas”.

Sin embargo, el mayor error fue rechazar una oferta. “Nos ofrecieron Sabritas y no la compramos desgraciadamente”, recordó el fundador. Hoy Sabritas es de las más representativas del mercado de botanas y forma parte de PepsiCo Alimentos México, filial de la multinacional estadounidense.

Incluso después de rechazar a Sabritas, hubo otros dos problemas principales que complicaron el despliegue de Barcel: una mala gerencia y la poca importancia que le dieron los directivos.

En síntesis, subestimaron el valor del mercado de botanas, Sabritas creció y estableció una brecha en la competencia.

Retrato a Roberto Servitje fundadora de Bimbo. (jesús Almazán)

Cuando Barcel inició operaciones tras la compra de una fábrica en Querétaro, en 1977, la competencia ya había tenido un despliegue nacional e internacional, al asociarse con Frito-Lay en Estados Unidos una década antes.

Años después, Bimbo realizó la construcción de dos plantas productoras y comercializadoras de botanas saladas en México. En 1982 estableció la planta en Gómez Palacio, en Durango, y en 1990 abrió puertas en Lerma, Estado de México.

Takis, el impulsor de Barcel y el número 1 de Bimbo

La empresa “por algún motivo” comenzó a crecer poco a poco y llegó a tener más peso dentro de Bimbo. Ese motivo fue Chips, lanzados en la década de los 90, la época cuando tuvo un mayor despliegue. Barcel inició operaciones en Mexicali, Baja California, con una línea para elaborar productos de maíz y dio paso al mayor éxito: Takis.

Esta botana se inventó en 1999. De acuerdo con el relato de Roberto Servitje, su hermano Lorenzo acudía a un grupo de creación de nuevos productos y cada semana se votaban por ellos, hasta llegar al bocadillo del totopo enrollado.

El nombre fue propuesto por Lorenzo Servitje, pero gracias a una idea que ocurrió en su contexto familiar.

“El nombre de Takis, inclusive, lo puso mi hermano Lorenzo, porque su suegra le decía 'ustedes los mexicanos siempre comen taquis y tortis'. Se acordó él del nombre y le pusieron Takis”.

“Takis ha sido un éxito impresionante. Yo creo que es el producto que más vende Bimbo. Número uno (en el mundo)”, opinó Roberto Servitje en el podcast publicado el 14 de enero de 2024. Bimbo no ha declarado si esta aseveración es vigente.

Actualmente, Takis está establecida como marca propia, independiente de Barcel y tiene gran alcance en el mundo:

Canadá

Estados Unidos

Brasil

España

Reino Unido

Las marcas de Barcel

De acuerdo con una tesina de la UNAM , las marcas de Barcel se pueden dividir bajo las siguientes líneas:

Papas: Chip’s, Wapas (antes Ondas), Toreadas, Papatinas

Maíz: Takis, Runners, Chipotles, Tostachos, Valentones, Churritos, Totopos Mi Tierra

Extruídos: Chicharrón 100% de cerdo natural, Spirrones

Cacahuates: Hot Nuts, Golden Nuts, Kiyakis, Golden Nuts select

Palomitas de maíz: Snaps, Pops

Además, está la línea de productos Big Mix.

Actualmente Barcel cuenta con cuatro plantas de producción y exporta productos a Estados Unidos donde ha logrado una buena aceptación, tanto de consumidores de origen hispano como de origen anglosajones.

De acuerdo con el reporte del tercer trimestre de Bimbo sobre la Bolsa Mexicana de Valores, Barcel tiene diferentes claves de cotización debido a su presencia internacional en Estados Unidos, España, El Salvador, Chile, Brasil, Reino Unido y Rumania.