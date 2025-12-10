Fanki suspende la venta de boletos para el México vs. Portugal por actividad inusual y Profeco interviene

La suspensión ocurrió después de que cientos de usuarios reportaran caos en la compra de boletos para el duelo entre la selección comandada por Cristiano Ronaldo y el equipo dirigido por Javier Aguirre, previo al Mundial 2026.

La molestia principal fue una fila virtual que no avanzaba, mostraba información poco clara y no reflejaba correctamente los turnos, lo que desató críticas contra la boletera, encargada también de la venta de boletos para clubes de la Liga MX y otros eventos deportivos.

Ante el desorden, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exigió a Fanki ordenar y transparentar el proceso de venta, así como garantizar información precisa y oportuna para los aficionados.

Fanki explica fallas en su página para el México–Portugal

Tras la suspensión de la venta de boletos, Fanki publicó un comunicado en el que atribuyó las fallas a una actividad inusual detectada en su plataforma antes de iniciar la preventa del partido México–Portugal. Según la boletera, su sistema de monitoreo identificó un comportamiento atípico en el tráfico entrante, lo que activó los protocolos de seguridad y llevó a la decisión de no abrir la venta y resguardar la página.

La empresa señaló que, debido a la alta demanda del encuentro, su prioridad es garantizar una experiencia segura, estable y justa para todos los aficionados. Por ello, anunció que la preventa será reprogramada, con el fin de asegurar el funcionamiento correcto de la plataforma, proteger las transacciones y garantizar que cada usuario pueda acceder sin riesgos.

Fanki agradeció la paciencia de los compradores y adelantó que informará los nuevos horarios de reapertura a través de sus redes sociales.

Comunidad Fanki: antes de la preventa México vs Portugal detectamos actividad inusual en el tráfico entrante.

Por seguridad decidimos no abrir la venta hoy.



Buscamos garantizar una experiencia segura y justa para tod@s.

Pronto anunciaremos el nuevo horario. pic.twitter.com/dvHGFz2Fun — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

Profeco exige claridad a Fanki

Profeco emitió un aviso en el que exigió a Fanki proporcionar información precisa, oportuna y veraz a quienes intentan adquirir boletos para el partido México–Portugal. La dependencia recalcó que los aficionados tienen derecho a recibir datos claros sobre el proceso de compra.

También demandó que la boletera establezca un canal de comunicación directo con la institución para atender las quejas y garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras.

🚨Aviso importante🚨



Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces.



Además, se exhorta a… pic.twitter.com/nLij1zZvWk — Profeco (@Profeco) December 10, 2025

¿Qué pasa con la fila virtual del México–Portugal?

Las filas virtuales se han vuelto comunes en la venta de boletos en México, pero la de Fanki ha generado numerosas quejas por no avanzar correctamente o mostrar información imprecisa para el partido entre México y Portugal.

Usuarios también detectaron filas virtuales interminables para comprar boletos de partidos de Santos Laguna y Atlas, aun cuando estos equipos no tienen actividad programada hasta el próximo año.

Lo mismo ocurre con equipos de beisbol como El Águila de Veracruz, Pericos de Puebla y Piratas de Campeche, cuyos boletos aparecen con filas virtuales activas pese a que tampoco tienen juegos en puerta.

En redes sociales, aficionados señalan que las filas virtuales no están funcionando adecuadamente ni reflejan fielmente el número de usuarios en espera, lo que ha provocado críticas severas hacia la plataforma.

Fanki advierte de posibles fraudes

La boletera alertó a sus usuarios sobre la aparición reciente de cuentas no oficiales que están utilizando indebidamente el nombre de Fanki en redes sociales.

La empresa pidió a los aficionados verificar siempre que interactúan con sus perfiles auténticos y recordó que nunca envía mensajes solicitando datos personales o información sensible.

También llamó a la comunidad a reportar cualquier cuenta sospechosa para prevenir posibles fraudes y proteger a quienes buscan adquirir boletos de forma segura.

