Empresas

Home Depot invierte 4,790 mdp en México; ve oportunidad en Viviendas del Bienestar

Una tercera parte de la inyección de capital será para nuevas tiendas, mientras busca capitalizar el impulso de la vivienda social y el gasto de los hogares en remodelación.
mié 11 marzo 2026 02:51 PM
home depot inversion mexico
Home Depot ve espacio para llegar a 165 unidades en México. (Foto: Felipe Carrasco.)

Home Depot México invertirá 4,790 millones de pesos durante este año. La inyección de capital implicará un incremento de 25% frente a los 3,800 millones de pesos de 2025, mientras ve un catalizador en las casas sociales de los programas del gobierno federal, llamadas Viviendas del Bienestar.

José Antonio Rodríguez, presidente y director general de Home Depot México, adelantó que esta es la segunda inversión más grande de la compañía desde su llegada al mercado hace 25 años, considerando en primer lugar la inversión de 2014, cuando adquirieron la cadena Home Mart.

“Vemos a México como un mercado de largo plazo. Llevamos 25 años de crecimiento continuo y eso es lo que nos da confianza para seguir invirtiendo”, añadió el directivo durante un encuentro con medios. “Entre más crecemos, más impacto generamos en proveedores, asociados y comunidades. Por eso seguimos apostando por México”, añadió.

La inversión que la minorista estadounidense ejecutará este año es parte de los 1,300 millones de dólares que comprometió para ejecutar entre 2025 y 2028, y que la compañía anunció en conferencia matutina el 27 de febrero del año pasado.

Rodríguez detalló que de la inversión total, una tercera parte será destinada a la apertura y remodelación de tiendas, mientras que otra tercera parte se irá a tecnología y el resto a mantenimiento, logística y experiencia de cliente.

Home Depot también ve espacio para crecer en el mercado mexicano. El plan de la minorista estadounidense es abrir entre cinco y siete tiendas por año, que se sumarán a las 142 unidades en México. Rodríguez estima que hay espacio para 165 tiendas mediante segundas o terceras tiendas en mercados donde ya opera, aunque descartó ofrecer un estimado para llegar a este número.

Aunque la compañía mantiene su plan de crecimiento, el ritmo de aperturas se ha vuelto más complejo. Rodríguez compartió que se registran algunos retrasos en la apertura de tiendas relacionados con temas de permisos y algunos temas de gestión interna, por lo que no es posible determinar un número exacto de inauguraciones por año.

Viviendas del Bienestar, catalizador del mercado

Las viviendas de interés social llamadas Viviendas del Bienestar, que forman parte de los desarrollos del gobierno federal, son uno de los catalizadores del mercado para Home Depot. El directivo explicó que si bien el margen de ganancia es menor, la compañía ya trabaja de la mano con algunos de los desarrolladores.

“Estamos negociando con proveedores para ofrecer paquetes competitivos para los desarrolladores. No es el negocio más rentable para nosotros, pero creemos que apoyar la reactivación de la vivienda es clave para el crecimiento económico”, dijo el directivo.

Con estos programas, Home Depot ya logró llegar a ciudades en las que tiene una menor actividad, como es el caso de Reynosa, Los Mochis y Cancún, donde comienzan a avanzar algunos proyectos vinculados a vivienda social. “Las obras están ocurriendo en estados donde la infraestructura no es muy amplia”, apuntó.

Además de estos proyectos, el directivo ve una oportunidad para atraer a los propietarios a su piso de ventas, ya que al ser viviendas básicas, en algunos casos los dueños buscan mejorar los acabados. Esto posiciona a las remodelaciones como una de las principales palancas del negocio, ya que en los hogares mexicanos incrementaron el gasto en pintura, impermeabilización o equipos más eficientes de agua y energía.

“Durante los años que llevamos en México hemos visto que el consumidor sí invierte en su vivienda. Puede desacelerarse, pero se mantiene una prioridad”, dijo Rodríguez.

