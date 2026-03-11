Viviendas del Bienestar, catalizador del mercado
Las viviendas de interés social llamadas Viviendas del Bienestar, que forman parte de los desarrollos del gobierno federal, son uno de los catalizadores del mercado para Home Depot. El directivo explicó que si bien el margen de ganancia es menor, la compañía ya trabaja de la mano con algunos de los desarrolladores.
“Estamos negociando con proveedores para ofrecer paquetes competitivos para los desarrolladores. No es el negocio más rentable para nosotros, pero creemos que apoyar la reactivación de la vivienda es clave para el crecimiento económico”, dijo el directivo.
Con estos programas, Home Depot ya logró llegar a ciudades en las que tiene una menor actividad, como es el caso de Reynosa, Los Mochis y Cancún, donde comienzan a avanzar algunos proyectos vinculados a vivienda social. “Las obras están ocurriendo en estados donde la infraestructura no es muy amplia”, apuntó.
Además de estos proyectos, el directivo ve una oportunidad para atraer a los propietarios a su piso de ventas, ya que al ser viviendas básicas, en algunos casos los dueños buscan mejorar los acabados. Esto posiciona a las remodelaciones como una de las principales palancas del negocio, ya que en los hogares mexicanos incrementaron el gasto en pintura, impermeabilización o equipos más eficientes de agua y energía.
“Durante los años que llevamos en México hemos visto que el consumidor sí invierte en su vivienda. Puede desacelerarse, pero se mantiene una prioridad”, dijo Rodríguez.