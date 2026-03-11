“Vemos a México como un mercado de largo plazo. Llevamos 25 años de crecimiento continuo y eso es lo que nos da confianza para seguir invirtiendo”, añadió el directivo durante un encuentro con medios. “Entre más crecemos, más impacto generamos en proveedores, asociados y comunidades. Por eso seguimos apostando por México”, añadió.

La inversión que la minorista estadounidense ejecutará este año es parte de los 1,300 millones de dólares que comprometió para ejecutar entre 2025 y 2028, y que la compañía anunció en conferencia matutina el 27 de febrero del año pasado.

Rodríguez detalló que de la inversión total, una tercera parte será destinada a la apertura y remodelación de tiendas, mientras que otra tercera parte se irá a tecnología y el resto a mantenimiento, logística y experiencia de cliente.

Home Depot también ve espacio para crecer en el mercado mexicano. El plan de la minorista estadounidense es abrir entre cinco y siete tiendas por año, que se sumarán a las 142 unidades en México. Rodríguez estima que hay espacio para 165 tiendas mediante segundas o terceras tiendas en mercados donde ya opera, aunque descartó ofrecer un estimado para llegar a este número.

Aunque la compañía mantiene su plan de crecimiento, el ritmo de aperturas se ha vuelto más complejo. Rodríguez compartió que se registran algunos retrasos en la apertura de tiendas relacionados con temas de permisos y algunos temas de gestión interna, por lo que no es posible determinar un número exacto de inauguraciones por año.