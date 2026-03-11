Cuidado con estos productos para adelgazar: Cofepris alerta por riesgos graves al hígado y páncreas

Autoridades sanitarias mexicanas alertaron sobre la venta ilegal de productos que contienen tirzepatida en internet, los cuales podrían representar riesgos graves para la salud, incluidos daños al páncreas y al hígado, si se utilizan sin supervisión médica.

La advertencia fue emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y difundida también por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), luego de detectar que diversos productos con este ingrediente activo se comercializan sin registro sanitario en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.