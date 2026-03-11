Publicidad

Tendencias

Cuidado con estos productos para adelgazar: Cofepris alerta por riesgos graves al hígado y páncreas

La autoridad sanitaria detectó la venta en internet de productos con tirzepatida sin registro sanitario y pidió a la población no comprarlos ni utilizarlos.
mié 11 marzo 2026 03:01 PM
tirzepatida
Cofepris alertó por la venta ilegal en internet de productos con tirzepatida. (Expansión/Google AI Studio)

Autoridades sanitarias mexicanas alertaron sobre la venta ilegal de productos que contienen tirzepatida en internet, los cuales podrían representar riesgos graves para la salud, incluidos daños al páncreas y al hígado, si se utilizan sin supervisión médica.

La advertencia fue emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y difundida también por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), luego de detectar que diversos productos con este ingrediente activo se comercializan sin registro sanitario en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.

Riesgo para órganos vitales

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el uso de tirzepatida debe realizarse únicamente bajo prescripción médica, ya que su consumo sin control puede provocar efectos adversos importantes.

Entre los principales riesgos, la dependencia advirtió que el uso indiscriminado puede generar estrés o sobreactividad en órganos como el hígado y el páncreas, lo que en casos graves podría derivar en fallos en estos órganos.

La sustancia se utiliza en tratamientos para diabetes tipo 2 y control de peso, por lo que ha ganado popularidad en los últimos años. Sin embargo, su uso fuera de un tratamiento supervisado puede implicar riesgos para la salud.

La perforación que se genera con el nuevo producto es muy pequeña, el equipo es compacto y no requiere de mantenimiento continuo. (Foto: Photos to Go)
Tirzepatida es un medicamento indicado principalmente para diabetes tipo 2. (Photos to Go)

¿Cuáles son los medicamentos con tirzepatida?

La alerta se emitió tras el análisis técnico presentado por la farmacéutica Eli Lilly and Company, que detectó la comercialización irregular de diversos productos que contienen tirzepatida.

Entre las marcas identificadas se encuentran:

-Rapha

-Dr. Pen

-Peptide Xperts

Estos productos se ofrecen en distintas presentaciones, como gotas, parches, viales o jeringas prellenadas, pese a que no cuentan con registro sanitario para su distribución en México.

Las autoridades advirtieron que adquirir medicamentos en estas condiciones impide garantizar su calidad, seguridad o eficacia, lo que aumenta el riesgo para quienes los consumen.

Llamado a no comprarlos en internet

Ante esta situación, la Cofepris recomendó no adquirir ni utilizar estos productos, especialmente cuando se comercializan a través de internet o redes sociales.

En caso de que alguna persona esté utilizando alguno de ellos, la recomendación es suspender su uso de inmediato y acudir con un profesional de la salud para una valoración médica.

Además, si se presentan reacciones adversas tras su consumo, las autoridades pidieron acudir a recibir atención médicos y reportarlas al sistema nacional de farmacovigilancia.

