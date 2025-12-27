Comisión Reguladora aprueba el programa de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias 2026

La aprobación el programa tiene como objetivo ampliar la cobertura y mejorar la calidad y oferta de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión en el territorio nacional, informó la CRT en un comunicado.

El Programa 2026, señala el documento, incluye 21 frecuencias en Amplitud Modulada: 7 para uso comercial y 14 para uso social; 19 en Frecuencia Modulada: 6 para uso comercial, 9 para uso público y 4 para uso social, y 12 canales de televisión digital terrestre con cuatro canales para cada uso: comercial, público y social.

“El Programa contempla la reserva de hasta el 10% de las bandas de frecuencias 88-108 MHz de FM y de 1605-1705 kHz de AM para concesiones de uso social comunitarias, indígenas y afromexicanas”, señaló la CRT.

Asimismo, apuntó la comisión, contempla la inclusión de las bandas de 10 GHz y 37 GHz, destinadas al servicio inalámbrico fijo, lo que permitirá habilitar enlaces de alta capacidad y baja latencia, particularmente adecuados para redes de transporte en zonas urbanas y suburbanas con alta demanda de tráfico.

También, agrega el comunicado, se incluye la banda de 600 MHz para acceso inalámbrico que, por sus características de propagación y cobertura, facilitará el despliegue de servicios 5G en el país.

Según la CRT, cualquier persona podrá solicitar, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del Programa, que se incluyan bandas de frecuencia y coberturas geográficas adicionales a las contempladas, mediante el formulario electrónico disponible en el vínculo electrónico https://pabf.crt.gob.mx.