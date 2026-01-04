Cierres mensuales de negocios en Baja California

La organización Unidos por Tijuana advirtió que en el estado se registra el cierre de 800 comercios al mes en promedio, de acuerdo con información difundida por Uniradio. Los cierres afectan a todos los giros de negocio.

José Antonio Serratos García, presidente del organismo, dijo que la mayoría de los establecimientos que dejan de operar son pequeños emprendimientos. Según el dirigente, enfrentan dificultades para sostenerse frente a regulaciones municipales y estatales que limitan su operación.

Desde la perspectiva del organismo, la falta de permisos y la presión de diversas autoridades frena la consolidación de proyectos que buscan mantenerse en la formalidad. Esa situación reduce la actividad comercial y restringe las opciones disponibles para los consumidores.

Efectos en empleo y actividad económica

El ritmo de cierres mensuales plantea riesgos en el mediano plazo. Unidos por Tijuana cuestionó el impacto que esta tendencia puede generar en la creación de empleos y en la capacidad de las personas para reubicarse laboralmente.

Serratos García señaló que los proyectos emergentes cumplen un papel central en la circulación económica. En ese sentido, sostuvo que su desaparición limita las oportunidades de ingreso para familias que dependen de pequeños negocios.

Ante este escenario, el organismo pidió revisar los criterios de supervisión y buscar mecanismos que faciliten la operación formal, con el objetivo de evitar que continúe el deterioro del sector emprendedor en la región.

Empresarios piden reducir el Impuesto Sobre la Nómina

De forma paralela, representantes de organismos empresariales encabezados por Coparmex Tijuana solicitaron al gobierno estatal y al Congreso local reducir el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), según información publicada por Punto Norte. La propuesta plantea bajar la tasa del 4.25% al 3%.

Los organismos advirtieron que mantener el gravamen en su nivel actual puede derivar en recortes de personal, cierres de empresas y un aumento del empleo informal. El llamado se realizó en una conferencia de prensa el lunes 15 de diciembre, en la que también se pidió reconsiderar la Ley de Ingresos del Gobierno de Baja California para el ejercicio fiscal 2026.

En el encuentro participaron representantes de Index Zona Costa, CMIC Tijuana, CANIETI Noroeste, Coparmex Ensenada, Canadevi, Canacintra y la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate.

Pérdida de empleos y salida de empresas

Roberto Vega Solís, presidente de Coparmex Tijuana, informó que entre marzo de 2024 y marzo de 2025 se perdieron 25 mil empleos formales en Baja California. Bajo ese contexto, señaló que no reducir el ISN podría agravar la situación laboral.

Durante su intervención, indicó que 800 empresas se han dado de baja en lo que va del año, lo que representa un promedio de 26 cierres diarios. A partir de este escenario, los organismos empresariales proyectan que hasta 75 mil trabajadores podrían perder su empleo formal si la tendencia continúa.

Vega Solís añadió que Baja California ocupa el cuarto lugar nacional en empleos perdidos, con una reducción de 21 mil plazas en la industria manufacturera. También afirmó que el estado mantiene la tasa de ISN más alta del país, por encima de otras entidades fronterizas.

Impacto en inversión y consumo

El nivel del ISN, de acuerdo con Coparmex, coloca a Baja California como la entidad con mayor costo para generar empleo formal. Esta condición reduce su atractivo para empresas que buscan invertir en la frontera norte y ha llevado a algunas a instalarse en otros estados.

Luis Delgado Martínez, presidente de Coparmex Ensenada, señaló que el efecto de estos costos no recae únicamente en los empleadores. Desde su postura, el aumento de cargas termina reflejándose en el consumidor, quien enfrenta ajustes en los precios de bienes y servicios.

Las advertencias de Unidos por Tijuana y de los organismos empresariales coinciden en un punto: el cierre sostenido de negocios, la pérdida de empleos y las condiciones fiscales actuales configuran un escenario que presiona la actividad económica en Baja California.