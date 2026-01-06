Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Ejecutivos de Televisa compran acciones a Emilio Azcárraga Jean por 1,926 mdp

El empresario acordó la venta del 49.6% de sus acciones a los copresidentes de Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. De concretarse y ser aprobada, la operación fortalecería su derecho de voto dentro del grupo.
mar 06 enero 2026 02:10 PM
Ejecutivos de Televisa compran acciones de Emilio Azcárraga Jean por 1,926 mdp
Emilio Azcárraga Jean posee 52,991,825,705 acciones de Televisa, equivalentes al 46.7% del total; tras vender el 49.6% de ese paquete, su participación se reducirá a alrededor de 23.5%. (Foto: Duilio Rodriguez )

Grupo Televisa ha dado un nuevo cambio. Emilio Azcárraga Jean, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, vendió parte de sus acciones a los principales ejecutivos del gigante de los medios de comunicación por un monto de 1,926 millones de pesos, de acuerdo con el documento de Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, copresidentes de Grupo Televisa, adquirieron en partes iguales, una fracción minoritaria de las acciones de la compañía consistentes en 26,332,332,804 acciones Serie “A”. Cada uno pagará 963,151 millones de pesos.

Publicidad

En octubre de 2024, Emilio Azcárraga Jean dejó la presidencia ejecutiva de Televisa para colaborar con una nueva investigación vinculada al caso FIFA Gate, reactivada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde agosto de ese año.

La compañía había alcanzado en 2023 un acuerdo para dar por cerrado el caso. Televisa pagó 95 millones de dólares para resolver la demanda que la acusaba de haber sobornado a directivos de la FIFA con el fin de obtener los derechos de transmisión de cuatro Copas del Mundo, de acuerdo con un comunicado de la propia empresa. No obstante, en octubre de 2024 la justicia estadounidense retomó la pesquisa, a las vísperas del Mundial de 2026, lo que llevó al directivo a apartarse nuevamente de la gestión.

En su momento, analistas consultados por Expansión señalaron que la salida de Azcárraga Jean de la presidencia buscaba blindar los derechos de transmisión del Mundial de 2026, al reducir posibles conflictos de interés para la empresa una vez separado formalmente del cargo.

De acuerdo con MarketScreener, Emilio Azcárraga Jean posee 52,991,825,705 acciones de Televisa, equivalentes al 46.7% del total en circulación. De ese paquete accionario, el empresario venderá el 49.6% y conservará el 50.4%, con lo que su participación en la compañía se reducirá a aproximadamente 23.5%.

Según el documento de la SEC, la transacción implicará que los copresidentes de Televisa puedan ejercer todos los derechos de voto vinculados a las Acciones Adquiridas, así como nombrar, destituir o ratificación a miembros del Consejo de Administración.

“El Acuerdo de Transacción contempla derechos de preferencia que les permitirá comprar dichas acciones o valores al precio de venta propuesto”.

La transacción está sujeta al escrutinio regulatorio de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Publicidad

Tags

GRUPO TELEVISA, S.A.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad