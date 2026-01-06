Ejecutivos de Televisa compran acciones de Emilio Azcárraga Jean por 1,926 mdp

En octubre de 2024, Emilio Azcárraga Jean dejó la presidencia ejecutiva de Televisa para colaborar con una nueva investigación vinculada al caso FIFA Gate, reactivada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde agosto de ese año.

La compañía había alcanzado en 2023 un acuerdo para dar por cerrado el caso. Televisa pagó 95 millones de dólares para resolver la demanda que la acusaba de haber sobornado a directivos de la FIFA con el fin de obtener los derechos de transmisión de cuatro Copas del Mundo, de acuerdo con un comunicado de la propia empresa. No obstante, en octubre de 2024 la justicia estadounidense retomó la pesquisa, a las vísperas del Mundial de 2026, lo que llevó al directivo a apartarse nuevamente de la gestión.

En su momento, analistas consultados por Expansión señalaron que la salida de Azcárraga Jean de la presidencia buscaba blindar los derechos de transmisión del Mundial de 2026, al reducir posibles conflictos de interés para la empresa una vez separado formalmente del cargo.

De acuerdo con MarketScreener, Emilio Azcárraga Jean posee 52,991,825,705 acciones de Televisa, equivalentes al 46.7% del total en circulación. De ese paquete accionario, el empresario venderá el 49.6% y conservará el 50.4%, con lo que su participación en la compañía se reducirá a aproximadamente 23.5%.

Según el documento de la SEC, la transacción implicará que los copresidentes de Televisa puedan ejercer todos los derechos de voto vinculados a las Acciones Adquiridas, así como nombrar, destituir o ratificación a miembros del Consejo de Administración.

“El Acuerdo de Transacción contempla derechos de preferencia que les permitirá comprar dichas acciones o valores al precio de venta propuesto”.

La transacción está sujeta al escrutinio regulatorio de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

