Tras la muerte de Don Julián en 1953, la familia enfrentó un duro golpe, pero las bases del futuro éxito de Carlos ya estaban sentadas.

Así era la Estrella de Oriente, el primer negocio de la familia Slim

Julián Slim Haddad, padre de Carlos Slim Helú, llegó a México en 1902 con apenas 14 años, sin hablar español, huyendo del imperio otomano, que obligaba a los jóvenes a unirse al ejército. Tras desembarcar en Veracruz, se trasladó a Tampico, Tamaulipas, donde ya vivían desde 1898 sus hermanos mayores: José, Elías, Carlos y Pedro.

De acuerdo con la biografía oficial del dueño de América Móvil y Grupo Carso, impulsados por el deseo de prosperar en su nuevo país, los hermanos Slim comenzaron a planear sus primeros negocios y pronto se trasladaron a la Ciudad de México para probar suerte en el corazón económico del país.

En 1904, Julián, con apenas 16 años, y su hermano José, trece años mayor, fundaron La Estrella de Oriente, un comercio ubicado en la Calle de Capuchinas (hoy Venustiano Carranza) del Centro Histórico de la Ciudad de México. La sociedad se constituyó con un capital inicial de 25,800 pesos, aportado en partes iguales por ambos hermanos.

La tienda comenzó vendiendo hilos, botones y telas, productos muy demandados por la población local. Sin embargo, su éxito pronto superó las expectativas. La combinación del talento empresarial de Julián, su disciplina y su visión estratégica permitió que La Estrella de Oriente se consolidara como una de las mercerías más importantes de la ciudad.

La tienda rinde homenaje a sus raíces libanesas y se consolidó rápidamente gracias al talento empresarial de Julián Slim Haddad, padre de Carlos Slim.

Para 1914, en plena Revolución mexicana, Julián compró la participación de su hermano José por 30,000 pesos, quedando al mando total del negocio. Para entonces, la tienda ya había acumulado un valor en mercancía superior a los 100,000 dólares, y Julián había adquirido más de once propiedades en la zona, que para la época era uno de los centros comerciales más activos e importantes del país.

El crecimiento del comercio no se limitó a la venta de productos. La Estrella de Oriente se convirtió en un referente del comercio local, destacando por su organización, servicio al cliente y la calidad de los productos. La tienda también permitió a Julián Slim consolidar su capital y experiencia empresarial, sentando las bases para futuras inversiones y negocios familiares.

Para 1922, Julián Slim Haddad contaba con un capital superior a un millón de pesos, incluyendo propiedades, comercios y acciones. La Estrella de Oriente no solo marcó el inicio del éxito empresarial de los Slim, sino que fue la primera piedra de un legado que décadas después transformaría la economía mexicana.

Para 1922, Julián Slim contaba con un capital superior a un millón de pesos, sentando las bases de un legado empresarial que transformaría la economía mexicana.

Carlos Slim y el rescate del Centro Histórico

Carlos Slim Helú, hoy el hombre más rico de México y el empresario más relevante del país, nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México, donde desde muy joven aprendió el valor de la familia y la importancia del Centro Histórico, tanto como motor económico como tesoro cultural.

En 1953, tras el fallecimiento repentino de su padre don Julián, la familia Slim enfrentó un duro golpe emocional. Carlos tenía apenas 13 años, pero las bases para su futuro ya estaban sentadas.

A inicios del siglo XXI, el Centro Histórico estaba en evidente abandono: calles y plazas deterioradas, comercio desordenado, infraestructura insuficiente y creciente inseguridad. Muchos habitantes abandonaron la zona.

En 2001, Carlos Slim, junto con el Gobierno del Distrito Federal (encabezado por Andrés Manuel López Obrador) y la Federación, impulsó la revitalización urbana del Centro Histórico, dando origen a la Fundación Centro Histórico (FCH). Su misión fue restaurar edificios, mejorar la infraestructura y elevar la calidad de vida de los residentes.

La recuperación del Centro Histórico también rinde homenaje a Julián Slim y La Estrella de Oriente.

El rescate incluyó rehabilitación de inmuebles, remodelación de fachadas, reordenamiento de anuncios y toldos, sustitución de asfalto por concreto hidráulico, modernización de redes eléctricas y de drenaje, iluminación urbana y creación de espacios culturales y comerciales. La seguridad se reforzó con capacitación policial, cámaras de vigilancia y un Centro de Mando.

La FCH también trabajó en lo social y educativo, con programas de capacitación laboral, jornadas de salud integral y promoción de la convivencia vecinal. Se reconvirtieron inmuebles abandonados en viviendas, comercios, escuelas y centros culturales, preservando el patrimonio con apoyo del INAH, INBA, restauradores, arquitectos y urbanistas.

Hoy, más de dos décadas después, el Centro Histórico luce calles iluminadas, comercios activos, espacios culturales revitalizados y convivencia urbana más segura.

La historia completa del rescate del Centro Histórico también es un homenaje a Julián Slim y su primer negocio, La Estrella de Oriente, que desde comienzos del siglo XX sembró la conexión de la familia Slim con el corazón económico y cultural de la Ciudad de México.