Baterías de sodio avanzan como alternativa al dominio del litio chino

Federico Morales Zimmermann, vicepresidente y director general de Clientes Globales de Clarios, explicó que se trata de una tecnología que aún está en proceso de maduración y que la expectativa es que pueda convertirse en una realidad antes de que concluya la década, es decir, antes de 2030.

“Todavía la seguimos evolucionando y desarrollando, pero va a ser muy fuerte y sí podría llegar a sustituir a las baterías de litio, porque este mineral solo se puede conseguir en China. Ellos invirtieron hace muchos años en esa tecnología y hoy tienen todos los sistemas operativos para desarrollar este tipo de soluciones”, explicó en el marco del Consumer Electronics Show (CES) 2026.

Las baterías de sodio, al igual que las de litio, podrían alcanzar una vida útil de entre ocho y diez años, además de ofrecer la ventaja de ser más compactas, lo que permitiría su adaptación a distintos tipos de vehículos y a diversas ubicaciones dentro de ellos.

“El objetivo principal de las baterías de sodio es sustituir a las de litio, debido a la complejidad del suministro que hoy se concentra en Asia. Eso nos daría mayor independencia”, aseveró Morales.

El reto del litio

El litio es un mineral crítico que se ha convertido en un componente central para el desarrollo tecnológico, tanto en aplicaciones energéticas —como el almacenamiento de energía— como en la movilidad, particularmente en la fabricación de baterías. No obstante, el acceso a este mineral es altamente complejo.

En primer lugar, no es abundante en todo el mundo; en segundo, sus concentraciones se encuentran en distintos tipos de tierras o rocas que requieren tecnologías específicas para su explotación; y, además, China ha logrado dominar el mercado del litio y es el único país que cuenta con la tecnología necesaria para su refinación una vez extraído.

En el caso de México, se presume la existencia de yacimientos importantes de litio en Sonora, los cuales estaban previstos para ser explorados por la empresa china Bacanora Lithium, que ya contaba con concesiones. Sin embargo, estas fueron retiradas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, el gobierno federal llevó a cabo la nacionalización del litio y estableció que las actividades de exploración y explotación a lo largo de toda la cadena de valor solo podrían ser realizadas por el Estado. Para ello se creó LitioMX, una dependencia que, aunque hasta ahora no ha desarrollado actividades concretas, recibe presupuesto público para su operación.

Ya bajo la actual administración, se informó que el Instituto Mexicano del Petróleo realizaría trabajos coordinados con LitioMX para explorar alternativas de explotación del litio. Esta tarea resulta particularmente compleja, ya que la tecnología desarrollada en el mercado asiático no puede aplicarse directamente en México, debido a que el mineral se encuentra principalmente en arcillas y no en rocas, lo que dificulta su refinación y la separación del contenido, como ha reconocido la Cámara Minera de México.

La alianza

Ante los riesgos asociados a la dependencia de baterías cuyo componente principal proviene de Asia, la alianza firmada entre Clarios y la empresa sueca Altris busca impulsar el desarrollo conjunto de nuevas tecnologías. Se prevé que antes de 2030 pueda iniciar la producción de baterías de sodio, aunque aún no se ha definido si la planta se ubicará en Europa o en Estados Unidos.

Esta iniciativa pone énfasis en la construcción de una cadena de suministro resiliente y local, al priorizar alianzas y estrategias de abastecimiento dentro de los mercados occidentales, así como en el fortalecimiento de la sostenibilidad y la seguridad del suministro.

“La tecnología de sodio-ion ofrece una alternativa sostenible a las químicas tradicionales, al aprovechar materias primas abundantes y libres de tierras raras, además de habilitar la circularidad. Al localizar la producción de celdas en Europa, Clarios fortalece una cadena de suministro segura y entrega soluciones innovadoras alineadas con las necesidades cambiantes de los clientes automotrices globales”, puntualizó la empresa.