Carlos Slim: crecimiento, contratos y un imperio que no pierde fuerza

Carlos Slim, presidente de América Móvil —el conglomerado detrás de Telmex, Telcel y otros servicios de telefonía e internet en América Latina— atraviesa uno de sus mejores momentos financieros. Durante 2025, su fortuna volvió a crecer y su imperio empresarial mantiene una posición dominante en el sector.

De acuerdo con el análisis más reciente de Bloomberg , Slim acumula una fortuna estimada en 112,000 millones de dólares (mdd), lo que representa un incremento de 32,400 mdd respecto a 2024. A sus 85 años, se mantiene como el empresario más rico de América Latina.

En el plano político y empresarial, al ingeniero se le ha visto en varias ocasiones reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, empresas vinculadas a su grupo han obtenido contratos para la construcción de trenes y otros proyectos de infraestructura, lo que confirma su cercanía con el actual gobierno, una relación que ya había mantenido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

A ello se suma el peso de América Móvil en la economía nacional. Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, la compañía ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con ingresos netos por 869,220.6 millones de pesos, solo por debajo de Pemex y Walmart.

Carlos Slim consolida su liderazgo económico, incrementa su fortuna y mantiene una relación institucional cercana con el gobierno federal. (YURI CORTEZ/AFP)

Azcárraga Jean se repliega: Televisa continúa sin su liderazgo directo

Emilio Azcárraga Jean ha ido reduciendo de forma clara su peso dentro de Grupo Televisa. En 2018 dejó la dirección general de la empresa, cargo que ocupó durante casi dos décadas, y la operación quedó en manos de Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, hoy copresidentes del grupo.

Aunque permaneció como presidente ejecutivo, en octubre de 2024 también se apartó de ese puesto para colaborar con una investigación reactivada del caso FIFAGate por parte del Departamento de Justicia de EU, a menos de dos años del Mundial de 2026. La decisión buscó evitar conflictos de interés y proteger los derechos de transmisión del torneo.

Televisa ha estado bajo escrutinio por su presunta participación en el pago de sobornos a directivos de la FIFA para asegurar derechos exclusivos de transmisión. En 2023, la compañía acordó pagar 95 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva en Estados Unidos relacionada con estos hechos.

Ya en 2026, Azcárraga Jean vendió casi la mitad de sus acciones en Televisa, al reducir su participación de 46.7% a cerca de 23.5%, cediendo el control de voto a Gómez y De Angoitia, quienes hoy concentran el mando del grupo.

Aunque Azcárraga Jean no aparece en la lista de multimillonarios de Bloomberg, Grupo Televisa sigue siendo un actor relevante: ocupa el lugar 89 del ranking 2025 de Expansión, con ingresos netos por 62,260.9 millones de pesos, mantiene sus canales de televisión abierta, los servicios de Izzi y el crecimiento de ViX, con un escenario favorable de cara al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Emilio Azcárraga Jean reduce de forma gradual su influencia en Grupo Televisa y cede el control operativo y accionario a una nueva generación directiva. (Cuartoscuro)

Salinas Pliego, entre la presión fiscal y la confrontación con el poder

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, atraviesa el momento más complejo entre los grandes empresarios de las telecomunicaciones. A la confrontación pública con la presidenta Claudia Sheinbaum se suma un revés legal: la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en su contra por adeudos fiscales millonarios relacionados con TV Azteca y Elektra.

De acuerdo con Bloomberg, su fortuna —estimada en 7,620 millones de dólares— proviene principalmente de Grupo Elektra y de TV Azteca. En 2024, su patrimonio se redujo de forma notable tras el desplome de las acciones de Elektra, luego de una prolongada suspensión de cotización; para 2025, mostró una recuperación de 41.4%.

El conflicto escalará en enero de 2026, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le requerirá el pago de 51,000 millones de pesos. Las autoridades han insistido en que se trata de un asunto estrictamente legal, mientras Salinas Pliego acusa persecución política y ha adelantado que llevará el caso a instancias internacionales. En ese contexto, el empresario ha dejado abierta la posibilidad de contender por la Presidencia de la República en 2030, como una opción desde la derecha.

En el terreno de las telecomunicaciones, Grupo Salinas opera tres canales de televisión abierta a través de TV Azteca y brinda servicios de internet y telefonía mediante Totalplay. En el ranking 2025 de Expansión, Totalplay avanzó al lugar 122, con ingresos por 44,530.4 millones de pesos, mientras que TV Azteca retrocedió cerca de 40 posiciones, hasta el sitio 296, con ingresos por 12,000 millones de pesos, en un contexto marcado por presión financiera y política para el empresario.

Ricardo Salinas Pliego enfrenta el entorno más adverso, marcado por presiones fiscales, reveses judiciales y una confrontación abierta con la Presidencia. (Cuartoscuro)

Las conclusiones

El contraste entre Slim, Azcárraga Jean y Salinas Pliego muestra que el poder en las telecomunicaciones mexicanas ya no es uniforme ni se mueve en la misma dirección. Hoy, cada uno representa una etapa distinta del vínculo entre negocios, medios y política.

Carlos Slim encarna la estabilidad y la expansión: su grupo crece, su fortuna aumenta y su relación con el gobierno le permite seguir jugando un papel central en la economía y la infraestructura del país. Su liderazgo en el sector no solo se mantiene, sino que se refuerza.

Emilio Azcárraga Jean simboliza el repliegue del empresario tradicional. Televisa continúa operando con fuerza, pero sin el heredero al frente ni como principal accionista, lo que confirma una transición hacia un modelo corporativo menos personalista y más enfocado en el negocio y los contenidos.

Ricardo Salinas Pliego, en contraste, enfrenta un escenario de alta tensión. Los conflictos fiscales, el desgaste financiero y la confrontación abierta con el poder político colocan a su grupo en una posición defensiva, con un futuro condicionado por resoluciones legales y decisiones políticas, mientras él mismo explora una posible ruta electoral.