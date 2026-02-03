La economía pendiente del arte

México es un país que asiste al arte, lo admira, lo celebra e incluso se siente orgulloso de su producción artística. Sin embargo, sigue siendo un país que compra poco arte. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, revela algo profundo sobre nuestra relación con la creatividad, el valor cultural y el dinero.

Porque mirar arte no es lo mismo que invertir en él.

Comprar arte no es un gesto decorativo. Es una declaración de principios. Es reconocer que la creatividad tiene un valor tangible, que merece habitar espacios privados, que forma parte de la vida cotidiana y no solo de la experiencia museística o del evento social.

En países con una cultura artística más arraigada, el coleccionismo no está reservado únicamente a grandes fortunas. Existe una verdadera democratización en la compra de obra: personas que destinan parte de su presupuesto a adquirir piezas de artistas emergentes, a convivir con el arte en sus hogares, a integrar la creación contemporánea en su entorno diario.

En México, en cambio, el arte aún se percibe como un lujo lejano, como algo aspiracional, exclusivo o inaccesible. Incluso en sectores con poder adquisitivo, la inversión suele dirigirse primero a objetos de estatus más reconocibles —autos, viajes, moda, tecnología— antes que a una pieza artística.

No es un problema de capacidad económica. Es un problema de cultura de valor.

Porque comprar arte implica una relación distinta con el dinero: menos orientada al consumo inmediato y más vinculada al significado, al legado, a la sensibilidad y al pensamiento.