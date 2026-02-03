El silencio de las filtraciones

Cada filtración masiva de información gubernamental no es solo un “incidente informático”. Es un evento de riesgo social. Los datos que terminan circulando en foros clandestinos, canales privados o repositorios abiertos no se quedan ahí por curiosidad. Se descargan, se replican, se cruzan con otras bases previamente filtradas y se convierten en materia prima para fraudes, suplantaciones de identidad, extorsiones y ataques dirigidos. Lo que para algunos es solo un archivo, para otros es la oportunidad de construir perfiles completos de personas que nunca supieron que su información estaba en juego.

Sin embargo, la reacción institucional ante este tipo de episodios suele seguir un patrón conocido: minimizar. Se pone en duda la autenticidad de los datos, se afirma que son “antiguos”, “no sensibles” o “incompletos”, y se transmite la idea de que el impacto es marginal. El problema de esa narrativa no es político, es de ciberseguridad. Minimizar impide gestionar adecuadamente el riesgo.

Cuando desde las autoridades se envía el mensaje de que “no pasa nada”, se bloquea un elemento esencial en la gestión de incidentes: la conciencia. Sin reconocimiento del problema no hay presión para corregir vulnerabilidades, fortalecer controles de acceso, revisar configuraciones, capacitar personal o invertir en protección. La negación se convierte en una segunda brecha, esta vez institucional, e incluso social.

El contexto actual vuelve esta situación todavía más delicada. La protección de datos personales atraviesa una etapa de debilitamiento institucional y de incertidumbre sobre quién debe vigilar, sancionar y exigir cuentas cuando la información de las personas se ve comprometida. En ese escenario, las filtraciones corren el riesgo de tratarse únicamente como fallas técnicas y no como violaciones a derechos.

Esa diferencia es crucial. Cuando se habla solo de “sistemas vulnerados”, se pierde de vista que detrás de cada registro hay una persona identificable, con nombre, historia y vida digital. Son esas personas quienes enfrentan las consecuencias cuando su información se usa para abrir créditos fraudulentos, suplantar identidades o realizar extorsiones. Sin un enfoque claro de protección de datos, la discusión se queda en servidores y plataformas, y se olvida a los titulares de la información.