Operadores ven inviable el padrón móvil: registro telefónico arranca con fallas y la industria presiona a la CRT

La insistencia surgió después de que empresarios recordaran al nuevo regulador de las telecomunicaciones que la implementación del registro fue fijada en apenas 30 días naturales, un plazo que consideran insuficiente para desarrollar e implementar las plataformas y sistemas necesarios para ejecutar la nueva política.

La aseveración se hace palpable si se toma en cuenta que en el país hay más de 158 millones de líneas telefónicas y solo 172 días para realizar el trámite de registro —del 9 de enero al 30 de junio de este año— con el fin de identificar al titular de cada una. Compañías como Telcel, AT&T, Telefónica y los Operadores Móviles Virtuales tendrían que registrar, en conjunto, 923,977 líneas diarias.

En los primeros dos días del registro de telefonía, las empresas presentaron problemas en el proceso. Telcel, por ejemplo, registró intermitencias en sus sistemas debido a la enorme demanda del registro.

“Canieti pidió prórroga desde el 30 de diciembre, pero no contestaron (CRT), y la reunión fue para decirles que las plataformas que los operadores desarrollaron se hicieron en muy corto tiempo y que nos hubiera gustado que nos dieran la prórroga”, dijo una fuente a Expansión.

Ahora, para los operadores solo queda seguir trabajando durante todo enero en perfeccionar la plataforma de manera conjunta, lamentó la fuente.

Costos, fallas técnicas y presión operativa

La solicitud se suma a la prórroga planteada por los OMV en un documento en el que enfatizaron los problemas técnicos detectados durante los ensayos del registro telefónico, en los que las empresas han tenido que repetir el proceso en más de una ocasión, situación que pone en predicamento su operación. Expansión solicitó información a la CRT sobre el tema; el organismo respondió que evalúa la propuesta.

Un empresario de un operador móvil virtual (OMV) aseguró a este medio que el costo de cada vinculación asciende a 3.45 pesos, monto que únicamente contempla la validación del usuario con datos oficiales y no incluye impuestos. En el caso de los datos biométricos, agregó, Altán aplicaría una tarifa distinta. El registro telefónico, además, no se concreta en un solo intento, sino que puede requerir hasta un tercer o incluso un quinto intento.

El Registro de Usuarios de Telefonía Móvil en el país implicará una inyección de capital superior a 4,053 millones de pesos, según estimaciones del proyecto de lineamientos para el padrón elaboradas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

De ese monto, se prevé que 22 millones de pesos correspondan al desarrollo de la plataforma, mientras que la validación de identidad concentrará el mayor gasto, con 4,031 millones de pesos.

El padrón de telefonía busca combatir las extorsiones vía móvil, un delito que de enero a julio dejó 6,880 víctimas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.