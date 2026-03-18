Ya hay 177 robots por cada 10,000 empleados

Que la densidad global de robots en manufactura haya subido a 177 por cada 10,000 empleados revela que la robótica dejó de ser una apuesta aislada para convertirse en parte creciente de la infraestructura productiva.

La IFR atribuye ese avance al fuerte ritmo de instalaciones acumulado en años recientes, con Asia a la cabeza, pero también al peso de industrias como electrónica, automotriz y metalmecánica, que recurren cada vez más a robots para elevar producción. De hecho, en el GTC de Nvidia, Jensen Huang, CEO de la empresa, señaló que hay 110 robots exhibidos en el evento, lo que demuestra el crecimiento de este mercado.

Amit Goel, head de robótica y edge computing en Nvidia, señaló que la nueva carrera en robótica no se ganará sólo con mejores máquinas, sino con mejores datos.

“La pregunta dejó de ser qué robot impresiona más sobre un escenario y pasó a ser una mucho menos glamorosa y bastante más importante para cualquier empresa, pues ahora se evalúa qué robot puede operar de verdad en el mundo real”, dijo Chelsea Finn, profesora de la Universidad de Stanford y co founder de Physical Intelligence.

El reto central de la robótica ya no es sólo diseñar un cuerpo capaz de moverse, sino construir un sistema que entienda el entorno, aprenda de él y se adapte cuando las condiciones dejan de parecerse a las del laboratorio.

