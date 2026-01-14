Publicidad

Oxxo expande su alcance en el terreno digital con alianza con Uber Eats

La tienda de Oxxo integrada a la plataforma ofrece a los usuarios acceso a casi 3,000 productos, ampliando su alcance más allá del punto de venta físico.
mié 14 enero 2026 11:20 AM
Ya es oficial: Oxxo ahora está a solo "un tap” de distancia gracias a su alianza con Uber Eats
Los usuarios de Uber Eats tendrán acceso a un católogo de miles de productos de Oxxo. (Foto: Expansión / Google)

Oxxo expande su alcance en el terreno digital. La cadena de tiendas minoristas firmó una alianza con Uber Eats, por lo que ahora contará con una tienda digital dentro de la aplicación de delivery.

Esta colaboración ofrece cobertura en más de 25 ciudades, incluidas Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla, Querétaro y Ciudad de México, entre otras.

En la tienda de Oxxo dentro de la plataforma, los usuarios pueden acceder a un catálogo con casi 3,000 productos, entre ellos botanas, refrescos, pan dulce, productos de higiene personal, limpieza y comida para mascotas.

“Esta colaboración con Uber Eats nos permite complementar y fortalecer nuestra propuesta de valor en un entorno digital, adaptándonos a los nuevos hábitos de consumo y ofreciendo una experiencia más conectada, simple y útil para nuestros clientes”, dijo Cynthia González, gerente de e-commerce de Oxxo México.

A través de sus diferentes unidades de negocio, la División Proximidad y Salud de FEMSA atiende diariamente a más de 13 millones de consumidores y genera empleo para más de 230,000 colaboradores en 13 países.

“Con Oxxo en la plataforma, combinamos escala y velocidad para estar presentes en más momentos, desde necesidades espontáneas y la rutina diaria, hasta los partidos de fútbol del próximo Mundial”, dijo Paola Aguilar, directora de retail de Uber Eats.

Durante la pasada temporada decembrina, con la alianza se entregaron más de 85,000 cervezas, 80,000 refrescos y 75,000 bolsas de botanas, productos que fueron los tres más pedidos de la temporada.

Uber Eats opera en más de 115 ciudades y procesa millones de órdenes mensuales, lo que la convierte en la app con mayor cobertura geográfica en México. Esta escala permite a Oxxo ampliar su cercanía y responder a las necesidades de sus clientes en más momentos y lugares, tanto en tienda física como en digital.

