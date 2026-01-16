Honda le dice adiós a su clásica H: cambia su logo y sus autos lo estrenarán a partir de esta fecha

Año nuevo e imagen nueva. Esa parece ser la idea que el gigante automotriz japonés Honda tiene en el arranque del 2026 al presentar su nuevo logo.
Honda cambia el logo de su negocio automotriz y confía en su apuesta hacia el futuro
Honda anunció que adoptará una nueva marca H con un diseño renovado como su nuevo símbolo para sus automóviles.
"Desde su primera adopción en 1963, la marca H siempre se ha utilizado para los productos y actividades comerciales de automóviles Honda, aunque ha sufrido varios cambios de diseño a lo largo de los años", dijo la empresa en un comunicado.
La nueva H se aplicará a los vehículos eléctricos de próxima generación y a los modelos híbridos-eléctricos (HEV) de próxima generación a partir de los modelos que se introducirán en el mercado en 2027 y en adelante.
¿Cómo cambió el logo?
La empresa japonesa detalló que el logo se renovó en conjunto con el desarrollo de vehículos eléctricos de próxima generación, incluyendo la Serie 0 de Honda, que se desarrollan con la determinación de "crear nuevos vehículos eléctricos desde cero, volviendo a los inicios de Honda como fabricante de automóviles".
Honda aseguró que renovó el diseño para expresar su compromiso con la transformación de la compañía, así como su actitud corporativa de ir más allá de sus orígenes y buscar nuevos desafíos y avances.
"La nueva expresión del diseño, como dos manos extendidas, representa el compromiso de Honda de ampliar las posibilidades de movilidad y atender con sinceridad las necesidades de los clientes de la división automotriz Honda", afirmó.
Honda señaló que el mercado automovilístico experimenta una importante transformación con la electrificación y la aplicación de tecnologías inteligentes.
"La nueva marca H representará la segunda fundación, que Honda persigue con firme determinación para liderar este período de transformación, ofreciendo un nuevo valor que supera las expectativas del cliente con tecnología e ideas de vanguardia, sin limitarse a las ideas, prácticas y métodos de trabajo convencionales", dijo.