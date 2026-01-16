Honda le dice adiós a su clásica H: cambia su logo y sus autos lo estrenarán a partir de esta fecha

Honda anunció que adoptará una nueva marca H con un diseño renovado como su nuevo símbolo para sus automóviles.

"Desde su primera adopción en 1963, la marca H siempre se ha utilizado para los productos y actividades comerciales de automóviles Honda, aunque ha sufrido varios cambios de diseño a lo largo de los años", dijo la empresa en un comunicado.

La nueva H se aplicará a los vehículos eléctricos de próxima generación y a los modelos híbridos-eléctricos (HEV) de próxima generación a partir de los modelos que se introducirán en el mercado en 2027 y en adelante.