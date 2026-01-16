“Yo no voy a dar mis datos. No me da nada de confianza”: así viven los usuarios el registro telefónico

A esto se han sumado las intermitencias de las plataformas de registro, que imposibilitan a los usuarios realizar el proceso de manera sencilla y rápida. Trabajadores de AT&T y Bait aseguraron a este medio que, en sus plataformas, los consumidores solo cuentan con tres intentos para vincular su línea; si exceden los intentos, deberán esperar un par de días para volver a intentar o bien acudir directamente a los Centros de Atención a Clientes.

Telcel y Movistar, por su parte, reconocieron que el registro telefónico no siempre queda al primer intento, pero sus consumidores pueden realizarlo las veces que lo deseen. “Es recomendable que las personas hagan el proceso después de las 6:00 de la tarde, porque a esa hora la plataforma está menos congestionada; si no, tendrán problemas”, dijo un colaborador de Telcel.

“Si te doy un consejo, espera más adelante para hacer el registro, porque las plataformas en este momento no están bien y hay muchos problemas. Además, hay tiempo hasta junio”, aseguró un trabajador de Movistar.

Parte de las fallas se debe a las plataformas y la implementación del registro, que fue fijado en apenas 30 días naturales, un plazo insuficiente para desarrollar e implementar los sistemas necesarios para ejecutar la nueva política.

Esta situación fue expresada por la industria móvil con la petición de una prórroga ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), pero la autoridad optó por no conceder el plazo.

“Las plataformas no solo es habilitarlas, sino ponerlas a prueba antes de utilizarlas de manera masiva, así como establecer mecanismos constantes; pero en este momento los operadores están trabajando a marchas forzadas para que no fallen sus sistemas y su reputación no quede afectada”, dijo el especialista de la Amedi, Jorge Bravo.

La aseveración se hace palpable si se toma en cuenta que en el país hay más de 158 millones de líneas telefónicas y solo 172 días para realizar el trámite de registro —del 9 de enero al 30 de junio de este año— con el fin de identificar al titular de cada una. Bajo esa lógica, Telcel, AT&T, Telefónica y los operadores móviles virtuales tendrían que registrar, en conjunto, 923,977 líneas diarias.

Expansión solicitó información a los operadores sobre el número de registros exitosos durante los primeros siete días de la regulación, pero no estuvo disponible de inmediato. El lunes, Telcel compartió con este medio que hasta ese día se habían registrado 300,000 líneas, cifra equivalente a tres veces el aforo del anterior Estadio Azteca.