Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

Trump aumenta la presión para enviar militares a México

El presidente de Estados Unidos ha propuesto varias veces enviar tropas a territorio mexicano. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 16 enero 2026 07:29 AM

Este viernes, Alberto Verdusco y Diana Gante comentaron sobre las publicaciones de The New York Times relacionadas con la intensificación de las presiones a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita que fuerzas militares estadounidenses entren a México y combatan los laboratorios de fentanilo.

Publicidad

Además, te explican lo que sucedió con otros temas:

- A solo cuatro meses del nuevo Poder Judicial, ya hay renuncias de jueces y magistrados

- La producción de vivienda social es siete veces menor que en 2015

- Keylor Navas, un portero que aprendió de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos

Publicidad

Tags

Podcast Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad