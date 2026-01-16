Este viernes, Alberto Verdusco y Diana Gante comentaron sobre las publicaciones de The New York Times relacionadas con la intensificación de las presiones a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita que fuerzas militares estadounidenses entren a México y combatan los laboratorios de fentanilo.
Trump aumenta la presión para enviar militares a México
El presidente de Estados Unidos ha propuesto varias veces enviar tropas a territorio mexicano. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 16 enero 2026 07:29 AM
Además, te explican lo que sucedió con otros temas:
- A solo cuatro meses del nuevo Poder Judicial, ya hay renuncias de jueces y magistrados
- La producción de vivienda social es siete veces menor que en 2015
- Keylor Navas, un portero que aprendió de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos
