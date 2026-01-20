El registro de líneas telefónicas inició el pasado 9 de enero con el objetivo de generar mayor transparencia en el uso del servicio y reducir prácticas como fraudes o extorsiones. La medida busca que cada número quede vinculado a una persona identificada, con reglas y plazos definidos para usuarios y empresas de telefonía.
Y a pocas semanas de su arranque, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar la supuesta venta de chips ya registrados y listos para usarse en redes sociales. Estas publicaciones despertaron inquietud por el manejo de datos personales y por la posibilidad de que líneas activas circulen fuera del proceso oficial.
Publicaciones que ofrecen chips registrados y sus costos
En el Marketplace de Facebook circulan anuncios donde se ofrecen chips que, según los vendedores, ya están registrados y listos para usarse. En las publicaciones revisadas se identifica principalmente la venta de tarjetas SIM de las compañías Telcel y Bait, bajo descripciones como “activo”, “registrado” o “listo para usar”.
En uno de los anuncios se ofrecen chips marca Bait ya registrados con precios desde 55 pesos por unidad. Las imágenes muestran tarjetas SIM con códigos y datos visibles junto al precio publicado y la ubicación.
Otro anuncio disponible ofrece chips Telcel activos al por mayor con un precio aproximado de 15 pesos cada uno si se adquieren en cantidades mayores a 50 piezas, según la descripción del vendedor. En este caso, se menciona que esos chips reciben llamadas y mensajes, lo que sugiere que ya cuentan con alguna forma de activación previa.
Las publicaciones no especifican a nombre de quién están registrados esos números ni bajo qué procedimiento ocurrieron supuestamente esos registros. Tampoco se detalla la validez legal de su uso, lo que genera dudas sobre el origen de los números y el apego de esas prácticas al proceso de registro oficial.
Este tipo de anuncios ha llamado la atención de usuarios que, ante la entrada en vigor de las normas de registro, esperan que sus datos personales y su identidad queden vinculados únicamente mediante los mecanismos oficiales establecidos por las autoridades de telecomunicaciones.
Cómo verificar qué líneas están registradas a tu nombre
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció que el 7 de febrero de 2026 es la fecha límite para que las compañías de telefonía activen las plataformas de consulta de líneas registradas. A partir de ese momento, cualquier persona podrá verificar cuántos números están asociados a su identidad.
El procedimiento consiste en ingresar a la plataforma del proveedor de telefonía y capturar la CURP o el RFC. El sistema desplegará el listado de líneas que se encuentran registradas a nombre del titular, lo que permite detectar números desconocidos o confirmar que el registro es correcto.
Este paso se convierte en una herramienta clave para los usuarios ante la circulación de chips presuntamente ya registrados en canales no oficiales.
Fechas clave del registro obligatorio de líneas
Además de la fecha para habilitar las plataformas de consulta, el calendario del registro contempla otros plazos relevantes. El 30 de junio de 2026 es el límite para que los usuarios registren sus números a su nombre conforme al procedimiento establecido.
A partir del 1 de julio de 2026, los proveedores de telefonía deberán deshabilitar el servicio de todas las líneas que no estén vinculadas a un titular identificado. En esos casos, los números solo podrán recibir mensajes de alerta y realizar llamadas a números de emergencia, como el 911, así como a centros de atención ciudadana.
Las líneas deshabilitadas podrán volver a activarse una vez que el titular complete el proceso de vinculación durante su ciclo de vida.
Cuántas líneas puede registrar una persona
La normativa permite que cada titular registre hasta 10 líneas telefónicas a su nombre. Este límite contempla escenarios en los que una persona administra líneas utilizadas por hijos, adultos mayores u otras personas bajo su responsabilidad.
Todas las líneas quedan asociadas al mismo titular, quien valida su identidad durante el proceso y asume la responsabilidad del uso de cada número registrado. El esquema busca concentrar la trazabilidad del servicio sin impedir la administración familiar de las líneas.
Qué impide que alguien use tu identidad para registrar una línea
Durante la mañanera del pueblo, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, explicó que el procedimiento oficial impide que otra persona utilice la identidad de un tercero para asociar una línea telefónica.
“El procedimiento impide que otra persona utilice la identidad de un titular para asociar una línea telefónica. El registro exige la presentación de una identificación oficial y la realización de una prueba de vida”, puntualizó.
Este mecanismo compara el rostro del titular con el documento presentado, lo que limita el trámite exclusivamente a quien acredita su identidad durante el proceso.
Qué pasa con la imagen usada en la validación
La imagen capturada durante la llamada “prueba de vida” no se conserva. Una vez que la información es validada, dicha imagen se elimina conforme al procedimiento establecido.
La ATDT señaló que no se crea una base de datos de rostros. La imagen cumple únicamente una función de verificación momentánea para confirmar la identidad de la persona que realiza el registro.
Un proceso que ya existía en el sector
La asociación de datos personales a una línea telefónica no es nueva en el sector. Desde hace más de una década, las compañías vinculan las líneas de planes pospago a un titular identificado.
Para ese tipo de servicios, las empresas ya contaban con plataformas que permitían asociar la información del usuario con la línea contratada, lo que sirve como antecedente del esquema que ahora se extiende al resto de los números.