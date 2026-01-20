Publicaciones que ofrecen chips registrados y sus costos

(Captura de pantalla)

En el Marketplace de Facebook circulan anuncios donde se ofrecen chips que, según los vendedores, ya están registrados y listos para usarse. En las publicaciones revisadas se identifica principalmente la venta de tarjetas SIM de las compañías Telcel y Bait, bajo descripciones como “activo”, “registrado” o “listo para usar”.

En uno de los anuncios se ofrecen chips marca Bait ya registrados con precios desde 55 pesos por unidad. Las imágenes muestran tarjetas SIM con códigos y datos visibles junto al precio publicado y la ubicación.

(Captura de pantalla)

Otro anuncio disponible ofrece chips Telcel activos al por mayor con un precio aproximado de 15 pesos cada uno si se adquieren en cantidades mayores a 50 piezas, según la descripción del vendedor. En este caso, se menciona que esos chips reciben llamadas y mensajes, lo que sugiere que ya cuentan con alguna forma de activación previa.

(Captura de pantalla)

Las publicaciones no especifican a nombre de quién están registrados esos números ni bajo qué procedimiento ocurrieron supuestamente esos registros. Tampoco se detalla la validez legal de su uso, lo que genera dudas sobre el origen de los números y el apego de esas prácticas al proceso de registro oficial.

Este tipo de anuncios ha llamado la atención de usuarios que, ante la entrada en vigor de las normas de registro, esperan que sus datos personales y su identidad queden vinculados únicamente mediante los mecanismos oficiales establecidos por las autoridades de telecomunicaciones.