Jüsto ya no se va de México: volverá a operar pero sin su fundador y así se planea su rescate

Jüsto, el primer supermercado 100% digital en México, ocupó durante mucho tiempo un lugar en el podio del ecosistema emprendedor del país, hasta pasar de ser una de las startups emblemáticas del sector a un rescate financiero que contempla el reinicio de sus operaciones y la salida de Ricardo Weder, su fundador y CEO, al menos hasta diciembre del año pasado.

Los motivos de la salida de Weder, reportados por medios de comunicación, no han sido revelados; sin embargo, podrían convertirse en un punto de inflexión en la forma en que escalan las startups en el país. Por su parte, Jüsto argumentó que la decisión reflejaba “una combinación de factores financieros, operativos y estratégicos”.

La salida del fundador de Jüsto, quien es una figura reconocida en el ecosistema del emprendimiento, ha generado sorpresa; no obstante, Carlos Álvarez, socio de RedBox y director de RedBox Academy, comenta que en procesos de rescate o adquisición,se suelen decidir cambios de liderazgo como una forma de mandar señales claras de que habrá ajustes de fondo en la operació, la estrategia y la disciplina financiera.

