Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

México domina el mercado de autopartes de EU pese a Trump

Del total de autopartes que importa Estados Unidos el 46.25% son hechas en México, la cifra más alta registrada en la historia del sector.
mié 21 enero 2026 07:42 AM
México rompe récord en autopartes y deja a Estados Unidos con una dependencia incómoda
Estados Unidos recibe el 87% de las autopartes fabricadas en México y que son destinadas a la exportación. (jesús Almazán)

Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos hace un año y desde entonces sus mensajes en el terreno comercial y de manufactura para el sector automotriz han sido claros: disminuir la dependencia de componentes fabricados fuera de ese país mediante barreras arancelarias, con la intención de que las plantas productivas regresen a su territorio, pero esto aún no logra materializarse.

De acuerdo con la última información de la Industria Nacional de Autopartes (INA), este tipo de componentes hechos en México representaron el 46.25% del total de las importaciones de autopartes que Estados Unidos requiere para su fabricación automotriz, el porcentaje más alto en la historia de esta industria.

Publicidad

Las autopartes hechas en México encuentran en el país vecino del norte su principal destino, al alcanzar el 87% del total de las exportaciones, seguido por Canadá, Brasil, China y Alemania.

Las exportaciones de estos componentes totalizaron de enero a octubre 86,758 millones de dólares, resultando en una balanza comercial superavitaria por 29,863 millones de dólares, de acuerdo con datos de la INA a partir de S&P Global.

Más allá de cualquier política comercial o restricciones, los datos hablan por sí solos al encargarse de demostrar la integración de la región de América del Norte a través del actual T-MEC y del anterior TLCAN, donde sectores como el automotriz han sentado las bases de su crecimiento.

Publicidad

“En octubre se registró un máximo histórico en la importación de los componentes mexicanos a Estados Unidos con una participación del 46.25%. Esto habla sobre la importancia que tienen los componentes mexicanos para el sector de Estados Unidos y si hablamos en el acumulado en este periodo de enero - octubre. También tenemos la cifra récord del 43.8% como principal proveedor de otras partes para Estados Unidos”, comenta Julio Galván, gerente de estudios económicos de la INA.

El dato más antiguo del organismo, en 2007, muestra el desarrollo que ha tenido la producción de autopartes hechas en México hacia Estados Unidos, partiendo de un 29.82% en ese entonces, mientras que, en el caso de otros países, como Japón y Alemania, los porcentajes han descendido en lugar de ir al alza.

La producción de autopartes en México es encabezada por partes eléctricas con el 19.2% del total, seguida de transmisiones y embragues, telas, alfombras, asientos, partes para motor y suspensiones y direcciones, de acuerdo con datos de Inegi.

Coahuila es el estado número uno en fabricación de autopartes en el país con 15,186 millones de dólares producidos de enero a octubre, seguido por Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí.

Publicidad

Mirar hacia adentro

La integración del sector automotriz en América del Norte hasta ahora es palpable, pero las políticas proteccionistas, que han sido un estandarte de la actual administración de Donald Trump en Estados Unidos han obligado a buscar nuevos horizontes.

Aunque se ha tenido una constante comunicación con dependencias como la Secretaría de Economía, así como con otros organismos del sector en el país como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y sus homólogos tanto en Estados Unidos y Canadá, Galván destaca la necesidad de focalizar la proveeduría al interior del territorio nacional, como una forma de aminorar la dependencia con el país vecino del norte.

“Desde nuestra óptica hay que fortalecer justamente el sector, la proveeduría en vehículos pesados, vehículos ligeros. Yo creo que ahí es un parteaguas donde podemos trabajar internamente, centrarnos en lo que estamos necesitando de las importaciones de otros países”, comenta.

Un área de oportunidad que se observa desde el organismo es la brindada por el incremento en aranceles para aquellas autopartes hechas en China, que a partir de este 1 de enero pagan hasta 50% de impuestos por internación a México.

Aunque hasta el momento, los datos apuntan a una relación sólida en la proveeduría de autopartes hechas en México hacia Estados Unidos, las reglas del juego parecen cambiar en tiempo real, lo que vuelve indispensable buscar nuevas oportunidades para la manufactura nacional.

“Hay muchos componentes que efectivamente vienen desde Asia y lo importante que tenemos que hacer hoy en día es desarrollar la proveeduría local, buscar o incentivar de qué manera poder suplir estas importaciones”, añade.

Tags

Industria Nacional de Autopartes Sector automotriz Industria automotriz

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad