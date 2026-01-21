México rompe récord en autopartes y deja a Estados Unidos con una dependencia incómoda

“En octubre se registró un máximo histórico en la importación de los componentes mexicanos a Estados Unidos con una participación del 46.25%. Esto habla sobre la importancia que tienen los componentes mexicanos para el sector de Estados Unidos y si hablamos en el acumulado en este periodo de enero - octubre. También tenemos la cifra récord del 43.8% como principal proveedor de otras partes para Estados Unidos”, comenta Julio Galván, gerente de estudios económicos de la INA.

El dato más antiguo del organismo, en 2007, muestra el desarrollo que ha tenido la producción de autopartes hechas en México hacia Estados Unidos, partiendo de un 29.82% en ese entonces, mientras que, en el caso de otros países, como Japón y Alemania, los porcentajes han descendido en lugar de ir al alza.

La producción de autopartes en México es encabezada por partes eléctricas con el 19.2% del total, seguida de transmisiones y embragues, telas, alfombras, asientos, partes para motor y suspensiones y direcciones, de acuerdo con datos de Inegi.

Coahuila es el estado número uno en fabricación de autopartes en el país con 15,186 millones de dólares producidos de enero a octubre, seguido por Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí.