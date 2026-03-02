Publicidad

Ciencia y Salud

¿Cuál es la relación real entre el cáncer y el asbesto, el material presente en casas y escuelas? 

Los asbestos están presentes en la vida cotidiana y su exposición está dentro de los factores que provocan cáncer; esto es lo que dicen los estudios.
lun 02 marzo 2026 04:20 PM
asbestos-relacion-cancer
Los asbestos está presente en muchas construcciones, lo que deriva en un factor de desarrollo de cáncer. (Foto: iSTock )

Son muchos los factores que inciden en la aparición de diversos tipos de cáncer, entre éstos se encuentran los asbestos, materiales que se encuentran presentes en la vida cotidiana y de las que no se tiene una clara percepción de cómo influyen en la enfermedad que en México provocó la defunción de 799,869 personas en 2023, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo detalló que de la cifra mencionada, 91 562 (11.4 %) se debieron a tumores malignos, éste porcentaje, 52.4 % fueron en mujeres y 47.6 %, en hombres.

¿Qué son los asbestos?

El asbesto es un grupo de minerales que se da naturalmente en forma de fibras diminutas que se encuentran en el suelo y las rocas en muchas partes del mundo. Están hechas principalmente de silicio y oxígeno, aunque también contienen otros elementos. Debido a que son fuertes, resistentes al calor y a muchas sustancias químicas, y no son conductoras de electricidad se usa como material de insulación (que impide la entrada de algo en un espacio cerrado), ya sea en fábricas, escuelas, casas y barcos, al igual que en la fabricación de frenos y embragues de autos, tejas para tejados, losas para el piso y el techo, cemento, textiles y ciertos de productos.

Existen distintos tipos de fibras de asbesto (entre ellas, crisotilo, crocidolita, amosita, tremolita, actinolita y antofilita), y todas ellas se han vinculado con cáncer, de acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer.

¿Los asbestos causan cáncer?

La Sociedad Americana del Cáncer explica que los investigadores utilizan dos tipos principales de estudios para tratar de determinar si una sustancia causa cáncer y son los siguientes:

  • Estudios realizados en personas (estudios epidemiológicos)
  • Análisis clínicos o de laboratorio (estudios realizados con animales de laboratorio o células en placas de Petri o de laboratorio).

“Hay evidencia obtenida a través de estudios, tanto en personas como en animales de laboratorio, que demuestran que el asbesto puede incrementar el riesgo de que aparezcan ciertos tipos de cáncer”, detalla el organismo.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica desde 1988 al alcohol como carcinógeno humano del Grupo 1, en el mismo nivel de riesgo de cáncer que produce el tabaco o los asbestos.

EL Instituto Nacional de Cáncer añade el mesotelioma, un cáncer en las membranas delgadas que recubren el interior del tórax y el abdomen. Es el tipo más común de cáncer asociado a la exposición al asbesto, aunque la enfermedad es relativamente poco común.

Cáncer de pulmón

Los estudios en personas revelan que la inhalación de las fibras de asbesto se asocia a un aumento en el riesgo de padecer cáncer de pulmón, sobre todo en trabajadores expuestos a este material durante algún tiempo; es decir, cuanto mayor sea la exposición al asbesto, mayor es el riesgo del cáncer de pulmón. La mayoría de los casos de cáncer de pulmón entre este grupo de personas ocurre al menos 15 años después de la primera exposición al asbesto.

El riesgo de cáncer de pulmón es incluso mayor en los trabajadores expuestos al asbesto que también fuman que agregar los riesgos de estas exposiciones por separado.

La exposición en la inhalación de asbestos puede suceder en las personas que lo extraen o lo procesan, al fabricar productos que contienen estos materiales o al instalar insulación.

También puede ocurrir durante la demolición o renovación de edificios viejos, o cuando se comienza a descomponer material antiguo que contiene asbesto que también se puede tragar, ya que también está presente en tuberías de cemento con asbesto.

Ante ello, expertos recomiendan que las personas que están expuestas al asbesto por algún tiempo, se sometan regularmente a tomografías computarizadas (CT) para detectar el cáncer de pulmón, sobre todo si también fuman.

