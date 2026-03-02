¿Cuál es la relación real entre el cáncer y el asbesto, el material presente en casas y escuelas? 

¿Los asbestos causan cáncer?

La Sociedad Americana del Cáncer explica que los investigadores utilizan dos tipos principales de estudios para tratar de determinar si una sustancia causa cáncer y son los siguientes:

Estudios realizados en personas (estudios epidemiológicos)

Análisis clínicos o de laboratorio (estudios realizados con animales de laboratorio o células en placas de Petri o de laboratorio).

“Hay evidencia obtenida a través de estudios, tanto en personas como en animales de laboratorio, que demuestran que el asbesto puede incrementar el riesgo de que aparezcan ciertos tipos de cáncer”, detalla el organismo.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica desde 1988 al alcohol como carcinógeno humano del Grupo 1, en el mismo nivel de riesgo de cáncer que produce el tabaco o los asbestos.

EL Instituto Nacional de Cáncer añade el mesotelioma, un cáncer en las membranas delgadas que recubren el interior del tórax y el abdomen. Es el tipo más común de cáncer asociado a la exposición al asbesto, aunque la enfermedad es relativamente poco común.

Cáncer de pulmón

Los estudios en personas revelan que la inhalación de las fibras de asbesto se asocia a un aumento en el riesgo de padecer cáncer de pulmón, sobre todo en trabajadores expuestos a este material durante algún tiempo; es decir, cuanto mayor sea la exposición al asbesto, mayor es el riesgo del cáncer de pulmón. La mayoría de los casos de cáncer de pulmón entre este grupo de personas ocurre al menos 15 años después de la primera exposición al asbesto.

El riesgo de cáncer de pulmón es incluso mayor en los trabajadores expuestos al asbesto que también fuman que agregar los riesgos de estas exposiciones por separado.

La exposición en la inhalación de asbestos puede suceder en las personas que lo extraen o lo procesan, al fabricar productos que contienen estos materiales o al instalar insulación.

También puede ocurrir durante la demolición o renovación de edificios viejos, o cuando se comienza a descomponer material antiguo que contiene asbesto que también se puede tragar, ya que también está presente en tuberías de cemento con asbesto.