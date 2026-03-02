Adiós, tarifa dinámica: Uber ya permite congelar el precio o comprar paquete de viajes y así funciona

Uber lanzó en México una serie de nuevas funciones enfocadas en dar mayor certeza a los usuarios frecuentes y ahora es posible congelar el precio de una ruta por 30 días o comprar paquetes de viajes por adelantado para evitar fluctuaciones en la tarifa.

La medida responde a una de las principales preocupaciones de quienes utilizan la aplicación a diario: la variación en los precios derivada del tráfico, la lluvia o la alta demanda. Por lo tanto, con estas herramientas, la empresa busca que los usuarios puedan planear mejor su presupuesto de transporte.

La primera opción se llama “Precio Fijo” y permite congelar la tarifa de la ruta más frecuente del usuario durante 30 días . Para activar este beneficio, el usuario paga 20 pesos y puede mantener ese costo protegido hasta alcanzar un ahorro acumulado de 300 pesos.