Tecnología

La empresa dio a conocer que los usuarios podrán bloquear la tarifa durante 30 días o bien adquirir paquetes de 5, 10, 15 o 20 viajes por adelantado.
lun 02 marzo 2026 04:06 PM
Adiós, tarifa dinámica: Uber ya permite congelar el precio o comprar paquete de viajes y así funciona

La medida responde a una de las principales preocupaciones de quienes utilizan la aplicación a diario: la variación en los precios derivada del tráfico, la lluvia o la alta demanda. (FG Trade Latin/Getty Images)

Uber lanzó en México una serie de nuevas funciones enfocadas en dar mayor certeza a los usuarios frecuentes y ahora es posible congelar el precio de una ruta por 30 días o comprar paquetes de viajes por adelantado para evitar fluctuaciones en la tarifa.

La medida responde a una de las principales preocupaciones de quienes utilizan la aplicación a diario: la variación en los precios derivada del tráfico, la lluvia o la alta demanda. Por lo tanto, con estas herramientas, la empresa busca que los usuarios puedan planear mejor su presupuesto de transporte.

La primera opción se llama “Precio Fijo” y permite congelar la tarifa de la ruta más frecuente del usuario durante 30 días . Para activar este beneficio, el usuario paga 20 pesos y puede mantener ese costo protegido hasta alcanzar un ahorro acumulado de 300 pesos.

De acuerdo con la compañía, si durante ese periodo el precio dinámico sube por condiciones externas, el usuario seguirá pagando el monto previamente fijado. Sin embargo, si la tarifa en la aplicación resulta más baja en un momento determinado, el sistema cobrará automáticamente el precio menor, garantizando así el mejor costo disponible.

La segunda alternativa son los “Pases de viaje”, pensados para quienes organizan sus traslados por semana o mes . En este esquema, el usuario puede adquirir paquetes de 5, 10, 15 o 20 viajes por adelantado.

Estos trayectos prepagados pueden utilizarse durante un periodo de hasta ocho semanas, lo que reduce la exposición a cambios de tarifa en momentos de alta demanda. De acuerdo con Uber, ambas funciones operan bajo la premisa de “Protección de Precio”, con el objetivo de ofrecer mayor previsibilidad financiera a los viajeros frecuentes .

“Sabemos que el precio es uno de los factores decisivos para el viajero diario. Con estas nuevas funciones, reforzamos nuestro compromiso de escuchar a nuestros usuarios y ofrecer herramientas que les permitan planear mejor su presupuesto y viajar con mayor tranquilidad. Si el destino siempre es el mismo, pagas lo mismo con Precio Fijo”, señaló Mauricio Iturralde, gerente de operaciones de Uber México.

La implementación de estas herramientas se realizará de manera gradual en el país, por lo que los usuarios podrán verlas habilitadas progresivamente en la aplicación.

Respecto a los conductores, la compañía dijo que si bien los usuarios obtienen mayor control sobre su gasto, los conductores continúan generando ganancias por cada viaje realizado conforme al tiempo y distancia recorridos.

Asimismo, con estas nuevas funciones, la empresa busca reforzar la lealtad de los usuarios frecuentes al ofrecer mayor estabilidad en sus gastos de transporte, en un entorno donde la certidumbre financiera se vuelve cada vez más valorada.

¿Cómo Fijar precio o comprar pases de viaje en Uber?

Para acceder a estas funciones solo debes ir a la pestaña de Cuenta en tu aplicación. Ahí se encontrará la sección Ahorra en tus viajes, desde donde se puede configurar una ruta frecuente para establecer un Precio Fijo o adquirir un paquete de Pases de Viaje que irán a determinados destinos en horas específicas.

