Carlos Slim ha sabido posicionar bien sus empresas en distintas divisiones de negocios: América Móvil en las telecomunicaciones, Sanborns en el consumo, Condumex en la industria y manufactura, y ahora toca el turno de Zamajal para crecer en los hidrocarburos.
De contratista a operador: así crece el negocio petrolero de Carlos Slim en México
Grupo Carso anunció la compra del 100% del capital de Fieldwood México por 270 millones de dólares (mdd), una subsidiaria de la petrolera rusa Lukoil, lo que le da el control completo para operar en los campos de Ichalkil y Pokoch ubicados frente a la Costa de Campeche.
El sitio, conocido como el Área Contractual 4, posee reservas probadas y probables (2P) de 68 millones de barriles de aceite ligero y 92,000 millones de pies cúbicos de gas, cuya extracción está aprobada por 25 años, de los cuales apenas van cinco.
La adquisición, realizada bajo la subsidiaria Zamajal, fue hecha en un momento ventajoso: a Slim le salió barato convertirse en operador.
Grupo Carso ha crecido en los hidrocarburos mexicanos como contratista e inversionista
Gonzalo Monroy, director general de la consultora especializada en el sector energético GMEC, explicó que Grupo Carso se ha caracterizado por actuar como un contratista de otras empresas de hidrocarburos a través de sus subsidiarias, e ir sumando participaciones en los capitales.
En 2023, la subsidiaria Zamajal formalizó la adquisición del 49.9% de Talos Energy México, una empresa encargada del 17.4% de participación en el yacimiento petrolero Zama, ubicado frente a las costas de Tabasco.
El precio de compra anunciado fue de 124.750 millones de dólares. Tras esta operación, se alcanzó un acuerdo de operación conjunta con Pemex en el yacimiento.
Y no es el único caso. Al año siguiente, compró el 100% del capital de PetroBal Operaciones Upstream, S.A. de. C.V., la cual tenía el 50% de la participación en los campos Ichalkil & Pokoch, el Área Contractual 4.
La compra fue valuada en 530 millones de dólares, según un anuncio hecho en diciembre de 2023, aunque al momento de la compra en junio de 2024 no se incluyó una cifra.
Un mes después, Grupo Carso y Pemex Exploración y Producción firmaron un contrato de servicios integrales de exploración y extracción para desarrollar Lakach, el primer campo de gas natural en aguas profundas del país. La inversión ascendió a 840 millones de dólares.
Y en 2025, GSM Bronco, otra subsidiaria de Grupo Carso, firmó un contrato con Pemex para la perforación de 32 pozos en el Campo Ixachi, Veracruz, con un valor de 1,991 millones de pesos, incluyendo el financiamiento.
De ser contratista a operador, el movimiento de Slim en Campeche
Este momento es clave para la empresa de Carlos Slim, ya que la adquisición de Fieldwood México permite que Grupo Carso se convierta en operador, una función que no ha ejercido en este mercado.
“Zamajal es su vehículo para incorporarse como operador de proyectos petroleros, ya no tanto en el rol de contratista", dijo Gonzalo Monroy.
La subsidiaria ya poseía el 50% del control del Área Contractual 4, a través de Petrobal, ahora Mx Dlta NRG 1. Ahora tendrá el control completo, por una compra de 270 millones de dólares para adquirir el capital social, además de asumir una deuda de la sociedad de 330 millones de dólares con Lukoil.
Para Monroy, el movimiento fue ventajoso para la empresa de Slim, ya que aprovechó las condiciones geográficas para adquirir el activo a un precio reducido. Fieldwood México es subsidiaria de Lukoil, una de las dos empresas petroleras rusas que fue sancionada por Estados Unidos en octubre del año pasado .
“Estamos viendo una apuesta a mediano y largo plazo. Hay que decirlo, lo está haciendo con un costo muy pero muy bajo.”
Más considerando que adquiere la empresa completa, lo que garantiza la continuidad de operaciones. Esto le permite a Grupo Carso absorber el conocimiento técnico corporativo.
El director de GMEC opinó que Grupo Carso no tiene como objetivo una ganancia fiscal inmediata, sino la acumulación de experiencia a un costo mínimo.
Slim apuesta por México sobre otros países
La estrategia que ha mantenido el corporativo de Slim ha sido fiel en invertir en los recursos nacionales, así como apoyar a Pemex para alcanzar sus objetivos.
A pesar de que Grupo Carso tiene presencia en otros países, como en los gasoductos en Texas, Estados Unidos; operaciones de petróleo en los Llanos Orientales de Colombia, y operaciones en Europa y China, estas se limitan en trabajos como contratista o en la compra-venta de hidrocarburos, y no como operador con participación física relevante.
“(Carso Energy) no es realmente un jugador importante en alguna otra latitud”.
Falta ver cómo aprovecha la nueva posición que adquiere en el terreno mexicano. De acuerdo con el informe del tercer trimestre de 2025, Carso Energy reportó 867 millones de pesos y Zamajal 546 millones de pesos.
"Veamos si esto eventualmente le da un paso adelante, o simplemente es una apuesta que le costó muy pero muy poco dinero."
Con información de Diana Gante.