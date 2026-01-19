Carlos Slim saca la cartera y Grupo Carso compra Lukoil, la empresa rusa con campos petroleros en Campeche

Publicidad

Carlos Slim saca la cartera y Grupo Carso compra una subsidiaria de Lukoil, la petrolera rusa con campos en Campeche

Grupo Carso anunció la adquisición del 100% del capital social de Fieldwood Mexico B.V., propiedad de Lukoil, empresa rusa de petróleo y gas de nivel mundial.
lun 19 enero 2026 01:09 PM
Grupo Carso, a través de su subsidiaria Zamajal consolida su participación mayoritaria y operativa en dicho campo, reafirmando su compromiso en el sector de extracción de hidrocarburos en México. (YURI CORTEZ/AFP)

Grupo Carso dio un paso más para posicionarse en el mercado de hidrocarburos y petróleo. Este lunes, el grupo de Carlos Slim anunció la adquisición del 100% del capital social de Fieldwood Mexico B.V. por 270 millones de dólares (mdd).

Fieldwood Mexico B.V es propiedad de Lukoil International Upstream Holding B.V. y Lukoil International Holding GMBH, en su conjunto “Lukoil”, la compañía petrolera más grande de Rusia y una de las mayores empresas de petróleo y gas que cotizan en bolsa.

Slim expande su participación en el “oro negro”

Conforme a lo que establece el acuerdo, Grupo Carso adquiriá el 100% del capital social de la subsidiaria Fieldwood Mexico B.V., que a su vez es titular de manera directa de Fieldwood Energy de México, S. de R.L. de C.V., y Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de C.V.

Para su compra, Grupo Carso tendrá que pagar 270 millones de dólares para adquirir el capital social, además de asumir una deuda de la sociedad de 330 millones de dólares con Likoil. Las cifras y las condiciones del pago estarán sujetas al cierre del acuerdo y a las condiciones del contrato.

Fieldwood México es la entidad operadora de los campos Ichalkil & Pokoch, conocidos como “Área Contractual 4”, los cuales se ubican frente a la Costa de Campeche, al sureste de México, con una superficie de aproximada de 58 kilómetros cuadrados. Antes del acuerdo con Grupo Carso, poseía el 50% del control.

Antes del cierre de las operaciones, las acciones de Grupo Carso avanzaron marginalmente (0.19%) a 123.310 pesos por papel en la BMV.

El acuerdo de adquisición fue anunciado este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores, el cuál aún necesita el cumplimiento de condiciones y aprobación gubernamental como las autorizaciones de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y de la Secretaría de Energía.

Carso ya tenía participación con Lukoil

El interés de Grupo Carso en esta empresa no es reciente, debido a que ya contaba con una participación relevante en la empresa petrolera.

El 20 de junio de 2024, la empresa de Slim compró el 50% de participación en el Área Contractual 4, al adquirir Petrobal Upstream Delta 1, S.A. de C.V. (ahora Mx Dlta NRG 1, S.A. de C.V.), debido a que contaba con el 79% de las acciones como inversionista.

El otro 50% de participación en el Área está a cargo de Fieldwood México, la cual pasará a manos de Grupo Carso, a través de la subsidiaria Zamajal, la cual acumulará el 100% del capital social.

Con ello, la subsidiaria de Carlos Slim consolida su participación mayoritaria y operativa en el campo de Campeche, reafirmando su compromiso con el sector de extracción de hidrocarburos en México.

Con información de Octavio Torres.

