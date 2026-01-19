Carlos Slim saca la cartera y Grupo Carso compra Lukoil, la empresa rusa con campos petroleros en Campeche

Slim expande su participación en el “oro negro”

Conforme a lo que establece el acuerdo, Grupo Carso adquiriá el 100% del capital social de la subsidiaria Fieldwood Mexico B.V., que a su vez es titular de manera directa de Fieldwood Energy de México, S. de R.L. de C.V., y Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de C.V.

Para su compra, Grupo Carso tendrá que pagar 270 millones de dólares para adquirir el capital social, además de asumir una deuda de la sociedad de 330 millones de dólares con Likoil. Las cifras y las condiciones del pago estarán sujetas al cierre del acuerdo y a las condiciones del contrato.

Fieldwood México es la entidad operadora de los campos Ichalkil & Pokoch, conocidos como “Área Contractual 4”, los cuales se ubican frente a la Costa de Campeche, al sureste de México, con una superficie de aproximada de 58 kilómetros cuadrados. Antes del acuerdo con Grupo Carso, poseía el 50% del control.

Antes del cierre de las operaciones, las acciones de Grupo Carso avanzaron marginalmente (0.19%) a 123.310 pesos por papel en la BMV.