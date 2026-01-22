La empresa que quebró en Estados Unidos, pero que en México es un éxito gracias a Carlos Slim y Grupo Carso

La historia de Sears en México

Sears nació en Estados Unidos en 1886, cuando Richard Sears inició un negocio de venta de relojes por correo que con el tiempo se convirtió en una de las cadenas departamentales más influyentes de su época. Su modelo de ventas permitió una rápida expansión y sentó las bases para su llegada a otros países.

En México, la historia de Sears comenzó el 27 de febrero de 1947, con la apertura de su primera tienda en la Ciudad de México, sobre la avenida Insurgentes, se lee en su sitio web . Desde entonces, la marca se presentó como una opción moderna para los consumidores, con una amplia variedad de productos y una política de servicio al cliente que marcó época, resumida en su lema: “La completa satisfacción o la devolución de su dinero”.

A lo largo de las décadas, Sears amplió su presencia en distintas ciudades del país y se consolidó como una tienda departamental reconocida entre los consumidores mexicanos, especialmente en segmentos como ropa, calzado, electrodomésticos y artículos para el hogar.

El punto de quiebre llegó el 28 de abril de 1997, cuando Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, adquirió el 85% de las acciones de Sears México, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en el fortalecimiento del negocio y su adaptación al mercado nacional.

Mientras la marca atravesaba una profunda crisis en su país de origen, en México Sears logró mantenerse operando, expandirse y evolucionar hasta convertirse en una empresa 100% mexicana, integrada al portafolio empresarial de la familia Slim.

En 1997, Grupo Carso adquiere el 85% de Sears México y marca un punto de inflexión en la historia de la empresa.

Sears, al borde de desaparecer en Estados Unidos

Sears atraviesa una de las etapas más críticas de su historia en Estados Unidos. Aunque la cadena logró salir del proceso de bancarrota que inició en 2018, el golpe fue profundo y hoy su presencia en el mercado es apenas residual frente a lo que llegó a ser durante décadas.

De acuerdo con reportes de la cadena CNN , la contracción ha sido drástica. Hace unos 20 años, Sears operaba alrededor de 2,000 tiendas en territorio estadounidense. Tras declararse en bancarrota y reorganizarse en 2019, el número se redujo a poco más de 200 sucursales.

Actualmente, la marca mantiene solo cinco tiendas abiertas, una cifra que evidencia su acelerada pérdida de relevancia y la coloca cada vez más cerca de la desaparición total en su país de origen.

Mientras Sears se encoge en Estados Unidos, donde hoy solo opera cinco tiendas, en México mantiene una red sólida de sucursales. (Wochit)

El secreto de Grupo Carso y Carlos Slim

A lo largo de los años, Grupo Carso y Caros Slim han seguido una estrategia clara: transformar activos que no eran productivos en negocios funcionales y sostenibles. En lugar de desechar proyectos con problemas, el grupo los integra a su estructura, los reorganiza y los optimiza.

Esta lógica se refleja en varios desarrollos inmobiliarios levantados sobre terrenos que antes tenían uso industrial o estaban subutilizados. Casos como Plaza Carso, Nuevo Veracruz, El Paradero de Ciudad Azteca y la reconfiguración del área de Toreo muestran cómo esos espacios se reconvirtieron en proyectos integrales con comercio, vivienda y servicios, además de impulsar la renovación de sus zonas.

Ese mismo enfoque, de acuerdo con lo señalado en sus reportes, se aplicó al negocio comercial. En 1997, Grupo Carso adquirió Sears México, que en ese momento operaba alrededor de 40 tiendas con pérdidas recurrentes. Tras la implementación de medidas de eficiencia, la empresa comenzó a generar utilidades en menos de un año.

Un proceso similar ocurrió en 2003, cuando el grupo compró seis tiendas JC Penney que no eran rentables, las cuales con el tiempo fueron transformadas en unidades Sears con operaciones en equilibrio.

En conjunto, estos casos explican el método del grupo de Carlos Slim: detectar oportunidades donde otros ven problemas y convertirlas en activos viables a largo plazo.

Grupo Carso de Slim transforma activos no productivos en negocios comerciales e inmobiliarios viables. (YURI CORTEZ/AFP)

¿Cuántas tiendas Sears hay en México?

De acuerdo con el reporte del tercer trimestre de 2025 de Grupo Carso, Sears opera en México como parte de Grupo Sanborns, el brazo comercial del conglomerado. A nivel nacional, la red de tiendas del grupo se distribuye de la siguiente manera:

Sanborns: 140 tiendas

iShop: 118 tiendas

Sears: 96 tiendas

DAX: 47 tiendas

Mixup: 44 tiendas

Sanborns Café: 14 sucursales

Estas cifras muestran que Sears México se mantiene como uno de los activos más relevantes del Grupo Sanborns, en contraste con la situación de la marca en Estados Unidos, donde su presencia es mínima.

¿Contra quién compite Sears?

De acuerdo con el reporte más reciente de Grupo Carso, Sears compite en el mercado mexicano de tiendas departamentales con Liverpool, Fábricas de Francia, El Palacio de Hierro y Suburbia.

La compañía participa principalmente en el segmento de bienes de consumo duradero y enseres domésticos, donde mantiene presencia a través de marcas desarrolladas por Sears en Estados Unidos, como Kenmore y Craftsman.

En México, Sears opera bajo el formato de tienda departamental tradicional, con la mayoría de sus sucursales ubicadas en centros comerciales de alta afluencia, lo que define su estrategia de competencia dentro del sector.

El reporte señala que la marca ha estado históricamente orientada a los segmentos de ingreso medio y medio alto, lo que enmarca su posición frente a otras cadenas del mismo rubro.

En 2024, Sears México registra ingresos netos por 339,625 millones de pesos, de acuerdo con el ranking de Expansión. (Henry Romero/REUTERS)

¿Cuánto dinero genera Sears?

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Sears México cerró 2024 con ingresos netos por 339,625 millones de pesos, lo que representó una caída de 0.8% respecto a 2023.

En el listado, la compañía ocupa actualmente la posición 150, luego de descender desde el lugar 141. Aun así, Sears se mantiene como una empresa sólida y relevante dentro del sector comercial en México.

El caso de Sears resume con claridad la estrategia empresarial de Grupo Carso: mientras una marca histórica se apaga en su país de origen, en México logra mantenerse vigente gracias a un modelo de reconversión, eficiencia operativa y conocimiento del mercado local.

Más que una excepción, Sears se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de cómo el grupo de Carlos Slim ha sabido transformar crisis ajenas en activos funcionales y sostenibles dentro de su portafolio.