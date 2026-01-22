Ventas de autos de lujo en México acumulan dos años a la baja

Los niveles de comercialización de autos de lujo en México registran una clara tendencia a la baja, enmarcada por dos retrocesos anuales consecutivos: de 4.1% el último año y de 9.2% en 2024, siendo este el único segmento con este tipo de resultados en el mercado doméstico, de acuerdo con datos del Inegi.
Y es que la venta de automóviles nuevos en México no ha descendido en estos lapsos. De tal manera que, desde la perspectiva de Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), los retrocesos en los vehículos de lujo se explican a partir de la reducción de la oferta por parte de las armadoras.