Ventas de autos de lujo en México acumulan dos años a la baja

En la última década, los fabricantes comenzaron a ver en los vehículos de usos múltiples el camino a seguir en manufactura, lo que trajo consigo un menor dinamismo en la producción de otros segmentos y derivó en lo que se vive hoy: la fiebre de los SUV.

“Hay un cambio en la oferta disponible, que se ha movido de los autos hacia los vehículos de usos múltiples, así como en las preferencias de los consumidores, que han adoptado mejor estas plataformas frente a los sedanes. Lo mismo ocurre con los autos compactos y, por supuesto, con los de lujo”, comenta en entrevista con Expansión.

La apuesta de las armadoras por unidades más robustas y de mayor tamaño trajo consigo un incremento acelerado en los costos de los vehículos, al pasar de un precio promedio de 266,000 pesos en el mercado mexicano en 2015 a 535,000 pesos en el último año, de acuerdo con datos de la consultora J.D. Power.