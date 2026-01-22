Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Ventas de autos de lujo en México acumulan dos años a la baja

Mientras la comercialización de autos nuevos en el país ha aumentado paulatinamente, las ventas de este segmento registran dos retrocesos consecutivos, lo que lo convierte en el único con esta tendencia.
jue 22 enero 2026 05:42 PM
Ventas de autos de lujo en México acumulan dos años a la baja
Alfa Romeo fue la marca que registró la baja más pronunciada el último año. (Arand/Getty Images/iStockphoto)

Los niveles de comercialización de autos de lujo en México registran una clara tendencia a la baja, enmarcada por dos retrocesos anuales consecutivos: de 4.1% el último año y de 9.2% en 2024, siendo este el único segmento con este tipo de resultados en el mercado doméstico, de acuerdo con datos del Inegi.

Y es que la venta de automóviles nuevos en México no ha descendido en estos lapsos. De tal manera que, desde la perspectiva de Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), los retrocesos en los vehículos de lujo se explican a partir de la reducción de la oferta por parte de las armadoras.

Publicidad

En la última década, los fabricantes comenzaron a ver en los vehículos de usos múltiples el camino a seguir en manufactura, lo que trajo consigo un menor dinamismo en la producción de otros segmentos y derivó en lo que se vive hoy: la fiebre de los SUV.

“Hay un cambio en la oferta disponible, que se ha movido de los autos hacia los vehículos de usos múltiples, así como en las preferencias de los consumidores, que han adoptado mejor estas plataformas frente a los sedanes. Lo mismo ocurre con los autos compactos y, por supuesto, con los de lujo”, comenta en entrevista con Expansión.

La apuesta de las armadoras por unidades más robustas y de mayor tamaño trajo consigo un incremento acelerado en los costos de los vehículos, al pasar de un precio promedio de 266,000 pesos en el mercado mexicano en 2015 a 535,000 pesos en el último año, de acuerdo con datos de la consultora J.D. Power.

Publicidad

Este cambio en los portafolios también ha estado acompañado por un mayor nivel de equipamiento y tecnología, de tal manera que hoy en día es posible encontrar SUV con hasta dos tableros digitales de más de 10 pulgadas e incluso pantallas giratorias.

Con estos factores, los autos de lujo han entrado en una posición de desventaja, pues aquellos atributos que los distinguían en el mercado, como tecnología de punta y acabados premium, hoy ya pueden encontrarse en los SUV, sin que estos necesariamente formen parte de un segmento más elevado.

“Esto se da porque en la oferta de vehículos de usos múltiples se tiene cubierta toda la gama en cuanto a precios y equipamiento. Es decir, puedes encontrar una SUV o una crossover que compite al mismo precio que un auto de lujo o compacto. Entonces, encuentras camionetas que, tanto en precio como en equipamiento, podrían estar alineadas con la clasificación de los autos de lujo”, explica Rosales.

Publicidad

De acuerdo con datos del Inegi, Alfa Romeo fue la firma que registró la caída más pronunciada en ventas a lo largo de 2025, al haber comercializado 311 unidades, lo que significó un retroceso de 30.6%. A esta disminución le siguió la de Acura, con un descenso de 28.6%, seguida por Mercedes-Benz con 17.4% y Volvo con 16.7%.

Con una conducta completamente diferente, BMW registró un incremento anual de 28.6% al totalizar 18,953 unidades comercializadas el último año, mientras que Lincoln creció 11.7%, Infiniti 8.1% y Lexus 4%.

Desde la perspectiva de Rosales, se espera que las ventas de autos de lujo continúen a la baja, no de manera estrepitosa, pero considera complicado ver estos números al alza debido a las tendencias actuales del mercado.

“Se va a mantener una tendencia de menor participación de los autos de lujo, no de forma drástica, pero sí una menor participación de los autos frente a las camionetas. En las SUV encuentras precios iguales o más altos que en los autos de lujo, así como equipamiento comparable, por lo que existe una competencia directa en términos de propuesta frente a lo que ofrecen los autos de lujo”, sostiene.

Tags

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Artículos de lujo Sector automotriz

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad