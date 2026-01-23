Ticketmaster está de nuevo en el centro del debate. La boletera concentra las quejas de las ARMYS, como se conoce al grupo de fans de BTS, por los procedimientos para la venta de boletos de los conciertos que la boyband surcoreana tendrá en mayo próximo en la Ciudad de México.
En medio de este contexto de tensión, durante la preventa de boletos, el sitio de Ticketmaster reportó algunas fallas y las quejas en redes sociales no se hicieron esperar, aunque hasta el momento la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha informado si existe alguna queja formal.
En redes sociales como X, ARMYS reportan fallas al ingresar a la plataforma, la invalidación de las membresías del club de fans para acceder a la preventa, cobros adicionales y reventa en otras plataformas. Ticketmaster no ha emitido ningún pronunciamiento.