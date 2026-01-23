En tanto, la fila virtual superó los 200,000 usuarios en esta preventa para fans. El Estadio GNP tiene capacidad para 65,000 personas.

¿Qué dice Ticketmaster?

La gira mundial de BTS contempla más de 70 fechas en todo el mundo y Ticketmaster destaca que fue planeada de manera conjunta por el artista, su equipo y el promotor, quienes definen los recintos, el calendario, los mapas y los precios, así como los momentos y canales de venta de boletos en cada país.

“Es importante destacar que no existen las tarifas dinámicas; por lo tanto, los precios de los boletos se mantendrán fijos y no variarán desde su anuncio y a lo largo de todas las etapas del proceso de venta”, asegura la empresa.

La compañía añade que mantiene un proceso de mejora continua para la experiencia de los fans, a quienes informa sobre su lugar en la fila de compra, brinda actualizaciones en tiempo real y refuerza el combate a los bots.

“Actualmente bloqueamos en promedio 200 millones de intentos de bots al día, evitando que acaparen boletos destinados a fans reales. Solo en 2024, se bloquearon más de 53,000 millones de ataques de bots, lo que representa un aumento de más de cinco veces en comparación con 2019”.