Fans de BTS chocan con Ticketmaster por fallas en la preventa

Las fallas en la plataforma en la preventa del concierto de BTS reaviva el debate sobre las prácticas de Ticketmaster en eventos de alta demanda.
vie 23 enero 2026 03:22 PM
BTS México
BTS se presentará en el Estadio GNP. (Foto: BTS / X.)

Ticketmaster está de nuevo en el centro del debate. La boletera concentra las quejas de las ARMYS, como se conoce al grupo de fans de BTS, por los procedimientos para la venta de boletos de los conciertos que la boyband surcoreana tendrá en mayo próximo en la Ciudad de México.

En medio de este contexto de tensión, durante la preventa de boletos, el sitio de Ticketmaster reportó algunas fallas y las quejas en redes sociales no se hicieron esperar, aunque hasta el momento la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha informado si existe alguna queja formal.

En redes sociales como X, ARMYS reportan fallas al ingresar a la plataforma, la invalidación de las membresías del club de fans para acceder a la preventa, cobros adicionales y reventa en otras plataformas. Ticketmaster no ha emitido ningún pronunciamiento.

En tanto, la fila virtual superó los 200,000 usuarios en esta preventa para fans. El Estadio GNP tiene capacidad para 65,000 personas.

¿Qué dice Ticketmaster?

La gira mundial de BTS contempla más de 70 fechas en todo el mundo y Ticketmaster destaca que fue planeada de manera conjunta por el artista, su equipo y el promotor, quienes definen los recintos, el calendario, los mapas y los precios, así como los momentos y canales de venta de boletos en cada país.

“Es importante destacar que no existen las tarifas dinámicas; por lo tanto, los precios de los boletos se mantendrán fijos y no variarán desde su anuncio y a lo largo de todas las etapas del proceso de venta”, asegura la empresa.

La compañía añade que mantiene un proceso de mejora continua para la experiencia de los fans, a quienes informa sobre su lugar en la fila de compra, brinda actualizaciones en tiempo real y refuerza el combate a los bots.

“Actualmente bloqueamos en promedio 200 millones de intentos de bots al día, evitando que acaparen boletos destinados a fans reales. Solo en 2024, se bloquearon más de 53,000 millones de ataques de bots, lo que representa un aumento de más de cinco veces en comparación con 2019”.

El inicio del enfrentamiento

Bajo la consigna de que “sin mapa y precio, no compramos”, las ARMYS lograron algunos ajustes previos a la dinámica de venta de boletos antes de la preventa. El más relevante fue que Ticketmaster hiciera público el mapa de asientos y el rango de precios.

La base de fans de BTS, conocida por su nivel de organización, envió sus quejas vía correo electrónico a la Profeco, que confirmó la recepción de 4,700 quejas formales. Esto derivó en un exhorto para que la boletera hiciera públicos el porcentaje de boletos que va a cada preventa y los paquetes especiales.

Esto podría marcar un precedente para que en el futuro Ticketmaster haga pública esta información antes de las preventas e, incluso, ponga límites a las tarifas dinámicas para los eventos con mayor demanda.

Este caso ha reavivado los señalamientos a Ticketmaster por las prácticas en otros eventos de alta demanda, como los de Taylor Swift o Bad Bunny, que, a los ojos de los consumidores, promueven la falta de transparencia.

¿Qué pasa con la reventa de boletos?

Una de las quejas en redes sociales por la preventa de los boletos para los conciertos de BTS es la reventa, una preocupación que también se genera en otros eventos, práctica sobre la que Ticketmaster asegura no tener control, ya que no puede topar precios sin incurrir en una violación a la Ley de Competencia.

La reventa de boletos es una práctica que se ha desarrollado desde hace décadas y afecta por igual a conciertos, eventos culturales y deportivos. Sin embargo, pese a las quejas y afectaciones, solo es considerada una falta administrativa.

Esta actividad ilegal es castigada con un arresto de entre 25 y 36 horas y una multa equivalente a 39 días de salario mínimo.

Además, como parte de las acciones contra la reventa, la empresa apoya a los artistas a enfrentar a los revendedores. “Ticketmaster continúa impulsando que los artistas puedan limitar los precios de reventa y les ofrece la opción de utilizar el Face Value Exchange, donde los fans solo pueden comprar y vender boletos al precio original pagado”, señala la empresa.

Con información de Mara Echeverría.

