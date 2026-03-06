Inflación en Venezuela se dispara a 475% en 2025, la más alta del mundo

Delcy Rodríguez, su vicepresidente y cerebro económico, asumió el poder y dio un vuelco a la maltrecha relación con Washington. Ambos países anunciaron la víspera que reanudarán los lazos diplomáticos, rotos en 2019.

El Banco Central de Venezuela (BCV) reveló el dato de la inflación el viernes, la primera vez que lo publica desde hace más de un año.

En 2024, Maduro informó que la inflación se situó en 48%, aunque no hubo un informe del banco emisor.

Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el año pasado Venezuela registró el alza de precios más alta del mundo.

"Tengo que zanquear de supermercado a otro. No debe ser", dijo a la AFP Alix Aponte, contadora de 58 años en una venta de verduras. Ante los elevados precios, "un aumento de salario sería muy importante".

"Nos está matando"

La queja común entre los venezolanos es que el dinero no alcanza entre bajos sueldos y el altísimo costo de productos básicos como comida y medicinas.

El ingreso promedio se ubica entre los 100 y 300 dólares mensuales, muy por debajo de los 700 dólares que según estimaciones privadas se necesitan para cubrir la canasta alimentaria.

Solo la inflación de alimentos y bebidas fue 532% en el año. La educación subió 570%; alquileres, 340%; y salud, 445%.

"Un remedio (un medicamento) te vale 7,000" bolívares, se queja Rosa Pérez, de 71 años, que cobra una pensión de 130 bolívares, menos de 1 dólar. "Es demasiado".