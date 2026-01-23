Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

¿Problemas al comprar boletos de BTS? Así puedes quejarte ante Profeco paso a paso

Esta guía orienta a quienes buscan boletos para los conciertos de BTS este viernes 23 de enero y quieren saber cómo defender sus derechos.
vie 23 enero 2026 08:19 AM
Si tuviste problemas con los boletos de BTS en México en Ticketmaster, Profeco te dice cómo quejarte
La compra de boletos para conciertos puede implicar fallas, cargos indebidos o cancelaciones de último momento. (Kevin Winter/Getty Images for dcp)

Ir al concierto de tu artista o grupo favorito puede ser una experiencia inolvidable, pero el camino para llegar ahí no siempre es sencillo. La compra de boletos, los cambios de fecha o las cancelaciones de último momento suelen convertirse en verdaderos dolores de cabeza para los asistentes.

Ante este tipo de situaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con mecanismos para proteger a las personas cuando consideran que sus derechos como consumidores han sido vulnerados durante el proceso de compra o contratación.

Si bien manifestar la inconformidad en redes sociales y etiquetar a las autoridades puede ayudar a visibilizar el problema, existen vías más formales y efectivas para presentar quejas o denuncias ante esta institución y exigir una solución.

Esta guía puede ser de utilidad para quienes este viernes 23 de enero busquen conseguir uno de los codiciados boletos para los conciertos de BTS, que ofrecerá varios shows en el país y cuya preventa se realiza hoy. Para las ARMY, contar con toda la información y las herramientas disponibles puede marcar la diferencia.

Publicidad

¿Cómo presentar una queja como consumidor?

Debes acudir de manera presencial a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a tu domicilio. Ahí te pedirán:

-Tu nombre y domicilio.

-Identificación oficial.

-Contrato, recibo o comprobante de compra.

-Nombre y domicilio del proveedor (si no viene en el recibo, indica dónde puede localizarse).

-Descripción del bien o servicio y de los hechos que originaron la queja.

-Formato de recepción de queja, impreso.

-Con estos documentos, Profeco inicia el procedimiento de conciliación.

ARMY y Álvarez Máynez vs. Ticketmaster: exigen transparencia a Profeco por precio de boletos
México

BTS llega a México y Álvarez Máynez exige transparencia en la venta de boletos

¿Y si estás fuera del país?

Si estás en el extranjero y una empresa mexicana te incumplió, puedes presentar tu queja ante el Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero (CARE), por teléfono o en línea. Solo debes:

-Redactar una carta breve con los hechos y tus datos, así como los del proveedor.

-Llenar el formato de recepción de queja.

-Enviar, escaneados, tu identificación oficial, comprobante de domicilio, recibos, facturas o contratos y cualquier otro documento que respalde tu caso.

-Toda la documentación se envía por correo electrónico a extranjeros@profeco.gob.mx .

Opción en línea

También puedes iniciar el proceso por internet si la empresa está registrada en las plataformas Concilianet o Conciliaexprés, lo que suele agilizar la conciliación.

Las ligas:

Concilianet: https://concilianet.profeco.gob.mx/Concilianet/inicio.jsp

Conciliaexprés: https://telefonodelconsumidor.gob.mx/jsp/requerimientos-llamada.jsp

Publicidad

¿Qué pasa después?

Desde que presentas la queja, Profeco te acompaña durante todo el proceso mediante un abogado conciliador. El objetivo es llegar a un acuerdo con el proveedor, que puede derivar en:

-La devolución del dinero.

-La restitución del servicio o producto.

-Una bonificación o indemnización por los daños ocasionados.

Eso sí, es un trámite que puede tomar tiempo y, si no hay acuerdo, existen otras instancias legales. El abogado de Profeco te orientará sobre la mejor opción según tu caso.

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en México 2026? Precios oficiales para su concierto en el Estadio GNP
Música

BTS en México 2026: Esto costarán los boletos para los conciertos en el Estadio GNP

Publicidad

¿Qué resultados se pueden lograr?

Si tu queja es procedente, Profeco inicia un procedimiento de conciliación entre tú y el proveedor, con la mediación de un conciliador que busca un acuerdo justo y el respeto a tus derechos como consumidor.

-De este proceso pueden derivarse, entre otros resultados:

-Devolución del dinero pagado por el producto o servicio.

-Restitución del bien o del servicio contratado.

-Bonificación o compensación económica por el incumplimiento.

Además, si el proveedor está inscrito en Conciliaexprés, puedes optar por una conciliación inmediata, lo que agiliza la resolución del caso.

En resumen: si un proveedor te incumple, no te quedes solo en la queja en redes sociales. Profeco ofrece caminos formales para defender tus derechos como consumidor y buscar una solución.

Tags

Profeco BTS

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad