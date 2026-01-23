Ir al concierto de tu artista o grupo favorito puede ser una experiencia inolvidable, pero el camino para llegar ahí no siempre es sencillo. La compra de boletos, los cambios de fecha o las cancelaciones de último momento suelen convertirse en verdaderos dolores de cabeza para los asistentes.

Ante este tipo de situaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con mecanismos para proteger a las personas cuando consideran que sus derechos como consumidores han sido vulnerados durante el proceso de compra o contratación.

Si bien manifestar la inconformidad en redes sociales y etiquetar a las autoridades puede ayudar a visibilizar el problema, existen vías más formales y efectivas para presentar quejas o denuncias ante esta institución y exigir una solución.

Esta guía puede ser de utilidad para quienes este viernes 23 de enero busquen conseguir uno de los codiciados boletos para los conciertos de BTS, que ofrecerá varios shows en el país y cuya preventa se realiza hoy. Para las ARMY, contar con toda la información y las herramientas disponibles puede marcar la diferencia.