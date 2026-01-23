Profeco lanza alerta de autos Honda: estos modelos tienen posible falla en sus frenos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión que Honda de México ha emitido para 2,515 vehículos que podrían presentar un problema en el mecanismo del pedal de freno.
Se trata de los siguientes modelos:
-Honda Pilot años 2023-2025
-Acura MDX años 2024-2025
-Acura TLX año 2024
El objetivo del llamado es prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las personas propietarias de estos autos.
Publicidad
¿Cuál es la falla de Honda?
El desperfecto se encuentra en el pivote del pedal de freno, que podría estar fuera de su posición. Esto genera dos riesgos principales:
Luces de freno encendidas de manera continua: otros conductores podrían confundirse, aumentando la probabilidad de choques por frenado inesperado.
Reducción en la eficacia del frenado: el vehículo podría tardar más en detenerse o responder de manera irregular, especialmente en situaciones de emergencia, aumentando el riesgo de colisiones graves.
En casos extremos, esta falla podría provocar accidentes en carretera o en ciudad, poniendo en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a terceros.
Honda revisará el perno del pivote y, de ser necesario, ajustará o reemplazará el componente sin costo para las personas afectadas.
Publicidad
Cómo serán contactadas las personas afectadas
Honda se comunicará directamente con los propietarios mediante correo electrónico o vía telefónica, indicando cuándo acudir al distribuidor más cercano.
Además, se puede consultar la información del llamado en: