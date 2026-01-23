Profeco lanza alerta de autos Honda: estos modelos tienen posible falla en sus frenos

¿Cuál es la falla de Honda?

El desperfecto se encuentra en el pivote del pedal de freno, que podría estar fuera de su posición. Esto genera dos riesgos principales:

Luces de freno encendidas de manera continua: otros conductores podrían confundirse, aumentando la probabilidad de choques por frenado inesperado.

Reducción en la eficacia del frenado: el vehículo podría tardar más en detenerse o responder de manera irregular, especialmente en situaciones de emergencia, aumentando el riesgo de colisiones graves.

En casos extremos, esta falla podría provocar accidentes en carretera o en ciudad, poniendo en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a terceros.

Honda revisará el perno del pivote y, de ser necesario, ajustará o reemplazará el componente sin costo para las personas afectadas.