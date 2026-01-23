Publicidad

Profeco alerta sobre falla en frenos de más de 2,500 autos Honda en México

La empresa automotriz Honda revisará y, de ser necesario, ajustará o reemplazará el componente sin costo para los propietarios.
vie 23 enero 2026 02:01 PM
Profeco lanza alerta de autos Honda: estos modelos tienen posible falla en sus frenos
Profeco alerta sobre 2,515 autos Honda y Acura por posible falla en freno. (Expansión/Google AI Studio)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión que Honda de México ha emitido para 2,515 vehículos que podrían presentar un problema en el mecanismo del pedal de freno.

Se trata de los siguientes modelos:

-Honda Pilot años 2023-2025

-Acura MDX años 2024-2025

-Acura TLX año 2024

El objetivo del llamado es prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las personas propietarias de estos autos.

¿Cuál es la falla de Honda?

El desperfecto se encuentra en el pivote del pedal de freno, que podría estar fuera de su posición. Esto genera dos riesgos principales:

Luces de freno encendidas de manera continua: otros conductores podrían confundirse, aumentando la probabilidad de choques por frenado inesperado.

Reducción en la eficacia del frenado: el vehículo podría tardar más en detenerse o responder de manera irregular, especialmente en situaciones de emergencia, aumentando el riesgo de colisiones graves.

En casos extremos, esta falla podría provocar accidentes en carretera o en ciudad, poniendo en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a terceros.

Honda revisará el perno del pivote y, de ser necesario, ajustará o reemplazará el componente sin costo para las personas afectadas.

Honda Profeco
Honda revisará y, de ser necesario, ajustará o reemplazará el componente sin costo para los propietarios. (Expansión/Google AI Studio)

Cómo serán contactadas las personas afectadas

Honda se comunicará directamente con los propietarios mediante correo electrónico o vía telefónica, indicando cuándo acudir al distribuidor más cercano.

Además, se puede consultar la información del llamado en:

https://www.honda.mx/recall?section=autos

http://www.honda.mx/

Quienes hayan realizado un cambio de propietario pueden actualizar sus datos al 800 368 8500.

Canales de atención para los usuarios

Honda puso a disposición estos medios para aclarar dudas o consultar el llamado:

-Sitio web: http://www.honda.mx/acura

-Liga directa del recall: https://www.honda.mx/recall?section=autos

-La campaña de revisión y corrección no tiene fecha de vencimiento.

-Profeco seguirá de cerca el cumplimiento del llamado y recuerda a la ciudadanía sus canales de atención:

-Teléfonos: 55 5568 8722 y 800 468 8722

-Redes sociales: X: @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

