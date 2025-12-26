Publicidad

Profeco alerta por autos Mazda: más de 5 mil carros son llamados a revisión por una importante falla

La falla puede provocar que el vehículo se quede sin combustible en circulación, lo que podría ocasionar que el motor se apague y no vuelva a arrancar.
vie 26 diciembre 2025 09:05 AM
Profeco informó sobre un llamado a revisión de Mazda para 5,937 vehículos por una posible falla en el indicador de combustible. (mazda.mx)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre el llamado a revisión de Mazda Motor de México para casi 6,000 vehículos que presentan posibles fallas en los indicadores de combustible.

Mediante un comunicado oficial difundido este 25 de diciembre, la dependencia de la Secretaría de Economía señaló que los autos deberán ser revisados con el objetivo de prevenir posibles afectaciones y riesgos de accidentes en el futuro.

¿En qué consiste la falla?

El problema se encuentra en un error de software de un módulo electrónico del vehículo, lo que provoca que el medidor de gasolina marque más combustible del que realmente hay en el tanque.

Esto puede llevar a que la persona conductora piense que aún tiene suficiente combustible, cuando en realidad el auto está por quedarse sin gasolina. Como consecuencia, el vehículo podría detenerse de manera inesperada mientras circula y no volver a encender hasta que se le cargue combustible.

Para corregir esta falla, Mazda revisará los vehículos afectados y, si es necesario, actualizará el software sin costo, con el fin de que el medidor de gasolina muestre la cantidad correcta y se eviten riesgos durante la conducción.

La planta de Salamanca, Guanajuato, se convertirá en pieza clave para Mazda. (Foto: AP)
Mazda inspeccionará las unidades afectadas y, de ser necesario, actualizará el software del BCM sin costo para las personas propietarias. (AP)

¿Cuáles son los modelos afectados?

El llamado a revisión aplica para 5,937 vehículos Mazda correspondientes a los siguientes modelos y años:

-Mazda CX-70, modelo 2025
-Mazda CX-90, modelos 2024 y 2025

Profeco indicó que estas unidades deberán ser revisadas por la armadora para verificar la posible falla y, en su caso, realizar la actualización correspondiente sin costo para las personas propietarias.

¿Cómo acceder a la reparación?

Mazda Motor de México contactará directamente a las personas propietarias para informarles cuándo podrán acudir a un distribuidor autorizado a realizar la reprogramación del Módulo de Control de la Carrocería (BCM). El servicio no tendrá costo.

Además, la armadora puso a disposición los siguientes canales de atención para consultar el llamado a revisión o resolver dudas:

-Teléfono: 800 01 62932

-Sitio web: mazda.com

-Liga directa del llamado a revisión: mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio
La campaña no tiene fecha de vencimiento y, de acuerdo con la empresa, hasta el 17 de octubre no se han reportado daños ni lesiones relacionados con esta falla.

Por su parte, Profeco dará seguimiento al cumplimiento del llamado y recuerda a las personas consumidoras sus canales de atención: el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como sus redes sociales en X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

