Refinerías avanzan y producen 34% más gasolinas en 2025, pero están lejos de la autosuficiencia

En el caso de la refinería de Cadereyta, la producción a diciembre del 2025 fue de 167,764 barriles diarios, contra los 124,067 barriles del mismo mes del 2024, lo que representa un incremento del 35.2%, siendo el combustóleo el producto que más aumentó su producción.
Principales combustibles (miles de barriles diarios)
Gasolinas: 62.2
Diésel: 47.9
Combustóleo: 31.7
Coque: 12.0
Le sigue Minatitlán, con una producción en el último mes del 2025 de 148,559 barriles diarios, 3.8% más que los 143,088 barriles del mismo mes del 2024, se trata de la refinería con menor margen de incremento en la elaboración de combustibles.
Principales combustibles (miles de barriles diarios)
Gasolinas: 57.4
Diésel: 43.4
Coque: 15.1
Gas seco: 14.7
Combustóleo:8.0
Para la refinería de Salamanca se tiene una condición particular, porque descendió su producción de combustibles en un 10.5%, en diciembre del 2025 produjo 109,380 barriles diarios, pero en el mismo mes del 2024 había alcanzado los 122,325 barriles por día.
Principales combustibles (miles de barriles diarios)
Gasolinas: 37.9
Diésel: 23.5
Combustóleo: 22.4
Gas seco: 7.1
La refinería de Madero fue la que menos combustibles aportó al país en el último mes del año, apenas con 103,211 barriles diarios, lo que representa un incremento del 16.5% si se compara con los 88,574 barriles que se produjeron en el mismo periodo del 2024.
Principales combustibles (miles de barriles diarios)
Diésel: 29.4
Gasolinas: 28.8
Combustóleo:17.5
Coque: 9.8
Finalmente, las estadísticas de procesamiento de crudo exponen que en diciembre se alcanzó 1 millón 220 mil barriles diarios, contra los 875,271 barriles del mismo mes del 2019, la meta del gobierno es que todo el petróleo que se produzca en el país se quede en territorio nacional para su aprovechamiento y así dejar de exportarlo y de importar combustibles.