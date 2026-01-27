Publicidad

Empresas

Producción petrolera cae 7% en 2025 y la meta de los 1.8 millones de barriles se aleja

En diciembre pasado, la Sener estimó que será en 2027 cuando el país pueda alcanzar la meta de producción de los 1.8 millones de barriles diarios establecida por el gobierno federal.
mar 27 enero 2026 03:32 PM
Sheinbaum apostó por la producción de Pemex, ahora la petrolera pone en riesgo que logre su meta
Menores pozos en operación complican, todavía más, el objetivo petrolero. (YURI CORTEZ/AFP)

El tiempo se agota y con él las posibilidades de que México pueda cumplir la meta de producción petrolera establecida por la actual administración, la cual incluso recortó sus fechas de cumplimiento.

El 2025 fue el primer año completo en que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya trabajó bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Víctor Rodríguez Padilla como director general de la petrolera.

En este año se implementaron reformas constitucionales y cambios regulatorios con el objetivo principal de rescatar a la empresa y mejorar sus cifras operativas, principalmente los niveles de producción de hidrocarburos.

Las cifras reportadas este martes por la empresa estatal, al cierre de 2025, muestran que la producción promedio del año de hidrocarburos líquidos –que incluye petróleo crudo y condensados– fue de 1 millón 635 mil barriles diarios, cifra menor en un 7.04% si se compara con la promedio de 2024, cuando se reportaron 1 millón 759 mil barriles por día.

Específicamente en la cifra de producción del mes de diciembre, se registraron 1 millón 660 mil barriles por día, apenas 41 mil barriles más que en el mismo mes de 2024.

Si se observan las cifras de gas natural que se produce en el país entre Pemex y sus socios, el promedio de 2025 fue de 4,596 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa un incremento marginal de apenas 0.5% comparado con los 4,572 millones de pies cúbicos diarios que se promediaron en 2024.

Durante el mes de diciembre se produjeron 4,814 millones de pies cúbicos de gas natural, cifra marginalmente mayor a la del mismo periodo de 2024, por apenas 414,000 pies cúbicos adicionales.

La apuesta

Durante su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum y su asesor energético y actual subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Islas, expresaron que la estrategia de producción petrolera para su gobierno sería menor a la establecida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual pasó de 2.6 millones al inicio de la administración a 2 millones al cierre de la misma.

La disminución en el objetivo de la producción de hidrocarburos para la nueva administración es que 1.8 millones de barriles diarios serían suficientes para atender las necesidades petroleras del país y no requerir de productos de importación.

Expansión publicó en septiembre pasado que la meta de producción de Pemex todavía está lejos de cumplirse, pues los 1.8 millones de barriles diarios que se esperan podrían tardar varios años en alcanzarse si no existe una estrategia sólida para aumentar la producción.

Dicha estrategia debe basarse principalmente en descubrir y explotar nuevos campos petroleros que permitan cubrir la caída en aquellos pozos maduros, cuya declinación está en declive; de lo contrario, la declinación en las cifras de producción será aún más acelerada.

Con el objetivo de cumplir sus metas, el gobierno federal apuesta por los contratos mixtos. Según el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han adjudicado 11 contratos que podrían aportar alrededor de 64,000 barriles diarios, un incremento limitado frente a la meta.

Asimismo, el Plan Estratégico 2025-2035, asegura que con el impulso de los contratos mixtos, éstos aportarán el 25% de la producción nacional en 2033.

Por si el escenario no fuera ya complejo, la Secretaría de Energía (Sener) en su Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2025-2030, publicado en diciembre pasado, contempla que será en 2027 cuando se alcance el objetivo de los 1.8 millones de barriles diarios y no hasta 2030 como se había señalado al inicio de su gobierno, de manera que 2026 será una año determinante para lograr el objetivo.

“El Gobierno de México plantea mantener la producción petrolera por encima de 1.6 millones de barriles diarios y alcanzar los 1.8 millones a lo largo del presente sexenio. Pemex aportará en 2026 hasta el 86% de la producción propuesta. De acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2035, a lo largo del presente sexenio con el impulso de los proyectos de desarrollo mixto que, en 2033, aportarán el 25% de la producción nacional”, asegura el Prosener.

“El objetivo de sostener tal nivel de producción petrolera es privilegiar su procesamiento industrial y resolver las necesidades del consumo nacional de combustibles líquidos y petroquímicos derivados del crudo y del gas natural, para lograr la autosuficiencia en gasolina y diésel, así como contar con una producción sustentable que cuide en el presente y el futuro los recursos petroleros de México”, añade el documento.

Otro factor que juega en contra de Pemex es que en sus cifras se observa una menor perforación de pozos petroleros y de equipos de perforación.

Entre julio y septiembre del año pasado estaban en operación 3,822 pozos productores de petróleo, pero en el mismo trimestre de este año la cifra descendió a 3,489, una reducción de 8.7%, es decir, 333 pozos menos aportando barriles al sistema productivo de la empresa.

En el caso del gas natural no asociado, la tendencia es similar. Pemex pasó de tener 2,573 pozos operativos en el tercer trimestre del año pasado a 2,343 en el mismo periodo del año en curso, lo que implica una disminución de 8.9% y reduce la flexibilidad operativa de la empresa en un segmento clave para el suministro energético.

La combinación de menos pozos, menor capacidad de perforación y restricciones financieras coloca a la meta de 1.8 millones de barriles diarios como un objetivo cada vez más complejo de alcanzar y sostener, por lo que los esfuerzos que se realicen este año serán cruciales para la empresa estatal.

