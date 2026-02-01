Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Refinerías avanzan y producen 34% más gasolinas en 2025, pero están lejos de la autosuficiencia

Si se observa el promedio anual de 2025, la petrolera mexicana produjo, en promedio, 1.2 millones de barriles diarios; mientras que el promedio del 2024 fue de 914,008 barriles por día.
dom 01 febrero 2026 12:00 PM
De Dos Bocas a Minatitlán: las refinerías producen más gasolinas pero aun meten en aprietos al gobierno
El Sistema Nacional Refinación durante 2025 incrementó su producción de combustibles, aunque todavía no es suficiente para cubrir la demanda nacional. (FRANCISCO RAMOS/AFP)

La apuesta del gobierno desde 2018 ha sido muy puntual: lograr la autosuficiencia energética en combustibles para ya no depender de las importaciones. Aunque el objetivo todavía no está cerca de cumplirse, sí se han realizado esfuerzos para elevar la producción de petrolíferos.

Las cifras de 2025, publicadas ayer por Petróleos Mexicanos (Pemex), muestran que el Sistema Nacional de Refinación (SNR) tuvo un incremento del 34% en su producción de combustibles respecto a las cifras reportadas el año previo.

Publicidad

En diciembre del año pasado, la elaboración de petrolíferos promedió 1 millón 186,815 barriles diarios –la cifra mensual más alta del año–, mientras que en el mismo mes de 2024, el promedio que se alcanzó fue de apenas 885,933 barriles por día, lo que implicó un incremento de 300,882 barriles.

Si se observa el promedio anual de 2025, la petrolera mexicana produjo, en promedio, 1 millón 200,000 barriles diarios; mientras que el promedio del 2024 fue de 914,008 barriles por día.

El Plan de Trabajo 2025-2030 de Pemex contempla aumentar la producción de gasolinas y diésel y turbosina, con la finalidad de lograr una refinación autosuficiente para el país.

Para lograrlo, se pretenden destinar 189.7 mil millones de pesos para el SNR, aproximadamente unos 17.2 mil millones de pesos por año para aumentar los volúmenes de combustibles disponibles. Además, se contempla aprovechar los productos residuales como el combustóleo en las coquizadoras para tener combustibles de mayor valor.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que si bien el monto de inversión contemplado es 14.7% superior al asignado en 2025 para las refinerías, si no está acompañado de cambios en la gestión y operación de las refinerías, es poco probable que se reviertan las pérdidas de este segmento.

Publicidad

Números por refinería

Tula es el complejo de refinación que encabeza la producción de combustibles en el país. En diciembre de 2025 produjo 231,972 barriles diarios, 26.7% más que los 183,056 barriles que se registraron en el mismo mes del año previo.

Principales combustibles (miles de barriles diarios)

Gasolinas: 105.6
Diésel: 47.3
Turbosina: 21.7
Combustóleo: 16.9
Gas licuado: 16.8

La siguiente en la lista es Salina Cruz, que en el último mes de 2025 produjo 214,043 barriles diarios, un 20.5% más que los 177,640 barriles que se obtuvieron en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, los números muestran que su mayor producto es el combustóleo, un combustible residual y de bajo valor en el mercado.

Principales combustibles (miles de barriles diarios)

Combustóleo: 74.5
Gasolinas: 70.2
Diésel: 27.1
Gas seco: 26.1
Turbosina: 13.9

Pese a que la apuesta del SNR está en la refinería Olmeca, la de Dos Bocas, Tabasco, ocupa la tercera posición en los complejos que elaboran combustibles, con una producción de 211,886 barriles diarios en diciembre del 2025, un aumento del 349% respecto a los 47,184 barriles diarios.

Principales combustibles (miles de barriles diarios)

Diésel: 94.5
Gasolinas: 80.2
Coque: 34.4
Gas licuado: 2.6

Publicidad

En el caso de la refinería de Cadereyta, la producción a diciembre de 2025 fue de 167,764 barriles diarios, contra los 124,067 barriles del mismo mes de 2024, lo que representa un incremento del 35.2%, siendo el combustóleo el producto que más aumentó su producción.

Principales combustibles (miles de barriles diarios)

Gasolinas: 62.2
Diésel: 47.9
Combustóleo: 31.7
Coque: 12.0

Le sigue Minatitlán, con una producción en el último mes de 2025 de 148,559 barriles diarios, 3.8% más que los 143,088 barriles del mismo mes del 2024, se trata de la refinería con menor margen de incremento en la elaboración de combustibles.

Principales combustibles (miles de barriles diarios)

Gasolinas: 57.4
Diésel: 43.4
Coque: 15.1
Gas seco: 14.7
Combustóleo:8.0

Para la refinería de Salamanca se tiene una condición particular, porque descendió su producción de combustibles en un 10.5%, en diciembre de 2025 produjo 109,380 barriles diarios, pero en el mismo mes de 2024 había alcanzado los 122,325 barriles por día.

Principales combustibles (miles de barriles diarios)

Gasolinas: 37.9
Diésel: 23.5
Combustóleo: 22.4
Gas seco: 7.1

La refinería de Madero fue la que menos combustibles aportó al país en el último mes del año, apenas con 103,211 barriles diarios, lo que representa un incremento del 16.5% si se compara con los 88,574 barriles que se produjeron en el mismo periodo de 2024.

Principales combustibles (miles de barriles diarios)

Diésel: 29.4
Gasolinas: 28.8
Combustóleo:17.5
Coque: 9.8

Finalmente, las estadísticas de procesamiento de crudo exponen que en diciembre se alcanzó 1 millón 220 mil barriles diarios, contra los 875,271 barriles del mismo mes de 2019, la meta del gobierno es que todo el petróleo que se produzca en el país se quede en territorio nacional para su aprovechamiento y así dejar de exportarlo y de importar combustibles.

Tags

Refinería Petróleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad