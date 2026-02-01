De Dos Bocas a Minatitlán: las refinerías producen más gasolinas pero aun meten en aprietos al gobierno

En diciembre del año pasado, la elaboración de petrolíferos promedió 1 millón 186,815 barriles diarios –la cifra mensual más alta del año–, mientras que en el mismo mes de 2024, el promedio que se alcanzó fue de apenas 885,933 barriles por día, lo que implicó un incremento de 300,882 barriles.

Si se observa el promedio anual de 2025, la petrolera mexicana produjo, en promedio, 1 millón 200,000 barriles diarios; mientras que el promedio del 2024 fue de 914,008 barriles por día.

El Plan de Trabajo 2025-2030 de Pemex contempla aumentar la producción de gasolinas y diésel y turbosina, con la finalidad de lograr una refinación autosuficiente para el país.

Para lograrlo, se pretenden destinar 189.7 mil millones de pesos para el SNR, aproximadamente unos 17.2 mil millones de pesos por año para aumentar los volúmenes de combustibles disponibles. Además, se contempla aprovechar los productos residuales como el combustóleo en las coquizadoras para tener combustibles de mayor valor.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que si bien el monto de inversión contemplado es 14.7% superior al asignado en 2025 para las refinerías, si no está acompañado de cambios en la gestión y operación de las refinerías, es poco probable que se reviertan las pérdidas de este segmento.